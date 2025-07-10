Судья матча между "Торпедо" и "Камазом" отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Суд отправил под домашний арест спортивного судью по делу о договорном футбольном матче, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В правоохранительных органах ТАСС заявили, что отправленным под домашний арест является арбитр Богдан Головко. Как пояснила Волк, 24 мая этого года прошел матч между футбольными клубами "Торпедо Москва" и "Камаз", который закончился вничью. Это позволило "Торпедо" выйти в Российскую Премьер-лигу.

"Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования", – говорится в публикации представителя МВД.

По ее словам, в отношении второго фигуранта, который являлся посредником, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему и судье предъявлены обвинения по статье 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса").

В жилищах главного арбитра матча и посредника провели обыски. В результате были изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователи устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

Головко задержали в начале июля. Журналисты уточняли, что его уличили в том, что он дважды не назначил пенальти в ворота "Торпедо" во время игры с "Камазом".

По обвинению в подкупе судей для оказания влияния на результат были задержаны директор "Торпедо" Валерий Скородумов и владелец команды Леонид Соболев. По версии следствия, мужчины вместе с соучастниками с марта по май 2025 года предлагали главному арбитру более миллиона рублей для того, чтобы их клуб одержал победу.

Позже суд отправил Скородумова и Соболева в СИЗО, а контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил "Торпедо" из числа участников РПЛ сезона-2025/26.