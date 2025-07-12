Челестини – о победе ЦСКА в Суперкубке: это труд Николича, я здесь всего одну игру

Московский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу, обыграв "Краснодар" со счетом 1:0. Первый официальный матч нового сезона состоялся в Казани 12 июля. Таким образом, главный тренер "армейцев" Фабио Челестини взял титул в первой же для себя игре всего через несколько недель после назначения. Как это было, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Дивеев, 48.

"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Гонсалес (Петров, 66), Черников (Ленини, 66), Кривцов (Козлов, 78), Сперцян, Виктор Са (Мозес, 75), Батчи (Густаво Сантос, 66), Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Глебов (Келлвен, 83), Кисляк, Обляков, Круговой (Койта, 65), Шуманский (Алеррандро, 78), Мусаев (Файзуллаев, 78).

Предупреждения: Дивеев, 18; Кордоба, 90+; Диего Коста, 90+.

Удаления: Мозес, 89 (кк).

Суперкубок России – повод наконец-то вернуться к футболу после скандального летнего межсезонья. Разорение "Химок", "ставочное дело" нападающего "Сочи" Владимира Писарского, исключение "Торпедо" из состава участников Российской Премьер-лиги за попытки организовать "договорняки" и включение вместо "автозаводцев" вылетевшего из элиты "Оренбурга"... Все это хочется поскорее забыть и просто насладиться хорошей игрой.

Встреча чемпиона России и обладателя Кубка – отличный для этого шанс. Однако и в стане одной из команд после завершения сезона тоже не обошлось без скандала. Взявший Кубок с ЦСКА сербский тренер Марко Николич внезапно собрал чемоданы и перебрался в греческий АЕК, позабыв о своем обещании сделать красно-синих чемпионами уже в следующем году. Теперь эта задача Фабио Челестини – швейцарского специалиста, выигравшего на родине чемпионат и кубок с "Базелем" в прошлом сезоне. А вот со стороны "Краснодара" на тренерском мостике ему оппонировал все тот же Мурад Мусаев, который сделал родной для себя клуб победителем РПЛ впервые за всю историю "быков".

Неизменным у южан остался и стартовый костяк: команду покинули Юрий Газинский, Федор Смолов и Кайо, которые не были определяющими персонами в чемпионском сезоне. Остальные лидеры – пока в строю, включая капитана черно-зеленых Эдуарда Сперцяна, которого активно сватают в Европу. Плюс есть точечные усиления, среди которых выделяются трансферы защитника Жубала из "Осера" и Дугласа Аугусто из "Нанта". Правда, последнего объявили буквально за пару часов до Суперкубка, и на поле его еще придется подождать, а первый остался в запасе.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

У ЦСКА же из потерь выделяется уход звездного 35-летнего боснийца Миралема Пьянича. Плюс в стане "армейцев" больше нет Кристиана Бистровича, Рифата Жемалетдинова и Сауля Гуарирапы. Из приобретений – талантливый, но пока мало поигравший на взрослом уровне 20-летний атакующий полузащитник "Сан-Паулу" Матеус Алвес. В команде он пробыл всего пару дней, поэтому закономерно провел матч на скамейке.

Те же у красно-синих, кто вышел на поле, большую часть времени первого тайма с переменным успехом пытались перекрыть кислород атакующему "Краснодару". Основная угроза у южан исходила, скорее, от Виктора Са: для начала левый вингер черно-зеленых простреливал на Джона Кордобу, но колумбиец в касание толком не попал по мячу, а немногим позднее сам бразилец едва не попал выстрелом в дальний угол. У ЦСКА же хорошие подходы пошли ближе к перерыву, однако сверхостроты у владений голкипера Станислава Агкацева не случилось.

Зато второй тайм начался для "армейцев" как нельзя удачно. На 48-й минуте Иван Обляков при розыгрыше углового вложил мяч точно в голову Виллиану Роше, центральный защитник сделал скидку в сторону своего напарника по обороне Игоря Дивеева, и тот проткнул снаряд в сетку – 1:0 в пользу красно-синих.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

А дальше на первый план начала выходить физическая готовность команд, которую к началу сезона, само собой, пока сложно назвать идеальной. Плюс в Казани жара, из-за чего даже пришлось делать перерывы на водопой. Держать темп в таких условиях – серьезная проверка на прочность.

Однако бросилось в глаза, насколько сильно стал проседать "Краснодар": команда Мусаева начала существенно сдавать в движении, а вышедшие со скамейки игроки чего-то экстраординарного не показали. На этом фоне "быки" сбавили в остроте, лишь пару раз пробив прямо в руки Игорю Акинфееву. Да еще и вышедший на замену форвард южан Мозес в конце второго тайма зачем-то сначала схватил за футболку защитника ЦСКА Милана Гайича, а затем отвесил ему легкую пощечину. После просмотра VAR главный судья Артем Чистяков достал из кармана красную карточку за агрессивное поведение.

Москвичи же в целом выдержали всю дистанцию матча и показали хорошую физическую готовность. Плюс ко всему ЦСКА здорово отработал в обороне и держал плотность в середине, чем и принес в копилку 8-й Суперкубок в истории клуба и первый трофей Фабио Челестини в России. Пусть "армейцы" и не плели кружева у ворот Агкацева, в остальном начало швейцарских приключений многообещающее.

При этом на пресс-конференции Челестини подчеркнул, что эта победа – в первую очередь заслуга игроков и ушедшего из ЦСКА Марко Николича.

"В первом тайме у нас были небольшие проблемы с мячом. На мой взгляд, команда должна была лучше его контролировать, создавать голевые эпизоды. Но мы очень целостно и плотно сыграли в обороне. Помимо этого, отношение игроков к делу было просто фантастическое. Во втором тайме мы уже наладили и контролировали игру. На мой взгляд, за счет этого мы заслужили победу. При этом команда еще может прибавлять", – дал свою оценку тренер-триумфатор.





Фабио Челестини главный тренер ПФК ЦСКА Очень здорово начинать наш путь с победы. Важно было выиграть, чтобы придать ребятам уверенности в своих силах. <...> После матча я сказал игрокам, что горд ими, мы очень хорошо и напряженно работали последние недели. Да, команда пока не в оптимальных кондициях, но она сыграла больше чем на 100 процентов. До игры я сказал ребятам: "Вы целый год работали, чтобы быть здесь". И я хотел бы поздравить Николича, потому что этот Суперкубок – плоды его труда. Я здесь всего одну игру, а он и футболисты работали для этого весь прошлый сезон.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

А вот Мурад Мусаев уступил во втором Суперкубке подряд: прошлым летом "Краснодар" получил 2:4 от "Зенита". На пресс-конференции после поражения от ЦСКА наставник черно-зеленых отметил, что соперник был сильнее в мелочах. При этом у Мусаева случился небольшой конфликт с одним из задавших вопрос: по словам оппонента, некоторые фанаты якобы считают игру "быков" в отдельных матчах "безнадежной". В частности, тренеру предъявили за то, что против красно-синих у "Краснодара" не получилось прибавить в концовке.

"Вы от лица болельщиков заявляете, что безнадежная игра у нас? Мы чемпионы России, вы знаете это? <...> Так громко заявляете от лица всех болельщиков, это чуть-чуть странно с вашей стороны. Вы представляете всех болельщиков здесь в зале? <...> Так заявлять странновато от всех болельщиков, что безнадега какая-то" – остро отреагировал Мусаев на реплику собеседника.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Главный урок, который надо извлечь из этого матча: когда мы играем хорошо, а в первом тайме это было, нужно не допускать тех технических ошибок, которые приводят к подходам к нашим воротам. А наоборот, добавлять и стараться добить соперника.

Эмоции от Суперкубка скоро остынут, но теперь впереди для обеих команд – интереснейший сезон в РПЛ. Чемпионат начнется уже 18 июля дебютным матчем Валерия Карпина во главе московского "Динамо" против новичка лиги калининградской "Балтики". "Краснодар" в свою очередь начнет защиту чемпионского титула 20 июля во все той же Казани, где соперников временно принимает "Пари НН". ЦСКА же на волне позитива от первого трофея в сезоне поедет в гости к старому-новому участнику РПЛ "Оренбургу". Эта игра состоится 21 июля.

