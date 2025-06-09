Марко Николич покинул пост главного тренера московского ЦСКА

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Серб Марко Николич уходит с должности главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Как рассказали представители клуба, в скором времени контракт Николича, рассчитанный до лета 2026 года, будет выкуплен другой командой. Кроме того, вместе с сербом уходят тренеры Радо Смилянич и Александр Рогич, а также физиотерапевт Горан Басарич.

Пресс-служба ЦСКА поблагодарила Николича и его тренерский штаб за работу в московском футбольном клубе и пожелала успехов в будущей карьере.

Николич стал главным тренером ЦСКА в июне прошлого года и в первом сезоне завоевал с командой Кубок России, а также бронзу чемпионата РФ. В 2020–2021 годах серб тренировал московский "Локомотив", с которым тоже выиграл Кубок России.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 45-летний серб станет главным тренером греческого футбольного клуба АЕК.

В конце мая Игорь Осинькин покинул пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Стороны не стали продлевать контракт.

Вместо него возглавит самарскую команду 47-летний Магомед Адиев. Он заключил контракт с руководством клуба на сезон-2025/26. Однако стороны смогут продлить соглашение еще на год.

