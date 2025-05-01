Марцел Личка покинул пост главного тренера "Динамо"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

47-летний Марцел Личка ушел с должности главного тренера футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Под руководством Лички, который возглавлял команду с июня 2023 года, было сыграно 78 матчей, из которых выиграно 40 встреч. В прошлом туре клуб побил собственный рекорд, забив в 20-м матче чемпионата России подряд.

В сезоне-2023/24 "Динамо" завоевало бронзу чемпионата России, однако команда до последнего тура боролась за золото. Клуб отстал от прошлогоднего чемпиона "Зенита" на 1 очко.

Сейчас команда находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Динамо" 47 очков после 26 из 30 туров. 29 апреля клуб проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2 в матче второго этапа полуфинала "Пути регионов" Кубка России.

Ранее Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Факел". Об увольнении он сообщил сразу после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), по результатам которого команда проиграла "Краснодару" со счетом 0:5. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

