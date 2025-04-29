Илья Воробьев покинул пост главного тренера хоккейного клуба ЦСКА

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Илья Воробьев отправлен в отставку с должности главного тренера профессионального хоккейного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Руководство ЦСКА приняло решение уволить 50-летнего Воробьева по причине невыполнения им задач, которые были поставлены перед ним на сезон-2024/25. Вместе с ним от работы был отстранен весь тренерский штаб.

В ЦСКА поблагодарили всех специалистов за их работу. Хоккейный клуб пообещал дополнительно уведомить о назначении нового главного тренера.

Воробьев был назначен главным тренером ЦСКА в марте прошлого года. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции по результатам регулярного чемпионата, а в плей-офф клуб проиграл минскому "Динамо" в первом раунде со счетом 2:4 в серии.

До работы в ЦСКА Воробьев тренировал магнитогорский "Металлург" (в период с 2015 по 2017 год, а также с 2019 по 2023 год), петербургский СКА (с 2018 по 2019 год) и сборную России (в период с 2018 по 2019 год). В 2016 году специалист вместе с "Металлургом" завоевал Кубок Гагарина.

Ранее Дмитрий Пятибратов покинул должность главного тренера футбольного клуба "Факел". Об увольнении специалист сообщил сразу после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), по результатам которого команда проиграла "Краснодару" со счетом 0:5.

Решение Пятибратов принял по собственному желанию. "Факел" поблагодарил специалиста за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

