Игорь Осинькин покинул пост главного тренера ФК "Крылья Советов"

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Игорь Осинькин покинул пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Стороны не стали продлевать контракт, рассчитанный до конца мая 2025 года, сообщила пресс-служба команды.

Осинькин возглавлял "Крылья Советов" с июля 2020 года. Под его руководством клуб в 2021-м выиграл Первую лигу и вышел в финал Кубка России.

Ранее СМИ писали, что Российский футбольный союз (РФС) запретил "Крыльям Советов" приобретать новых игроков. Такое решение связано с тем, что у команды были проблемы из-за долгов перед "РТ-Капитал", которые превысили 900 миллионов рублей, утверждали журналисты. При этом клуб может продавать собственных футболистов или подписывать свободных агентов.

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о существовании коррупционной схемы, в рамках которой "Крылья Советов" задолжали миллионы рублей неким преступникам, связанным с судейским корпусом. Общий масштаб коррупционной системы он оценил в 500 миллионов рублей.

В январе 2025 года по заявлению Федорищева было возбуждено дело по статье о мошенничестве.