Экс-тренер "Локомотива" Семин назвал непрофессионализм главной проблемой футбола в РФ

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Бывший тренер столичного "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил в разговоре с РИА Новости, что основной проблемой в российском футболе является не коррупция среди судей, а назначение непрофессиональных людей на ключевые должности в клубах.

По его словам, из-за непрофессионализма людей в команды набирают неквалифицированных футболистов, что влияет не только на развитие других игроков, но и на уровень Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Семин считает, что коррупция среди судей должна быть подтверждена конкретными фактами. Пока что, по его словам, данная ситуация является неоднозначной.

"Если в ситуации с обвинениями в адрес судей есть чьи-то реальные действия, то ее не надо загонять внутрь. А если это просто разговоры, то она закончится сама собой", – добавил Семин.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что на счету местного футбольного клуба "Крылья Советов" числится долг в размере 36 миллионов рублей и эти средства предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

Федорищев призвал глав других регионов перестать спонсировать этот сектор, чтобы не потакать системе. При этом он оценил общий масштаб коррупционной схемы в 500 миллионов рублей.

В свою очередь, Российский футбольный союз отмечал, что поддерживает связь с представителями Самарской области по вопросу о коррупционных действиях в матчах "Крыльев Советов". При этом РФС готов оказать следствию всю необходимую помощь. Президент лиги Александр Алаев отметил, что РПЛ проведет расследование по фактам коррупции в судействе.

Главный тренер самарской команды Игорь Осинькин заявил, что для футбольных клубов наступил момент, когда можно и нужно договориться о честных правилах игры.

Кроме того, Федорищев пообещал подать заявление в полицию по поводу работы футбольных агентских групп. По его словам, футбольные клубы отказались вступать в движение "Чистый спорт", созданное им в рамках противодействия коррупции в судейском корпусе.

