Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в футболе

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о существовании коррупционной системы, в рамках которой клуб "Крылья Советов" задолжал миллионы рублей неким преступникам, связанным с судейским корпусом. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Чиновник уточнил, что еще 2 месяца назад представитель клуба заявил ему о долге на 36 миллионов рублей, который нужно отдать неким людям в судейском корпусе российского футбола.

"Если я один подниму этот флаг, то, наверное, я с ним далеко не дойду. И пострадаю не я лично, как губернатор, а пострадает легендарная команда, который мы очень гордимся, "Крылья Советов", – заявил он.

Федорищев призвал глав других регионов перестать спонсировать этот сектор, чтобы не потакать системе. При этом он оценил общий масштаб коррупционной схемы в 500 миллионов рублей.

"Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться", – сказал он в беседе с журналистами.

При этом Российский футбольный союз (РФС) уже выразил свою готовность оказать полное содействие следствию для установления истины.

Ранее суд Ростова-на-Дону арестовал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову. Ее подозревают в получении взятки в размере не менее 80 тысяч рублей. По версии следствия, деньги ей передал супруг директора одной из компаний за общее покровительство и попустительство по службе.

