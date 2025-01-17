Дело возбуждено после коррупционного скандала с футбольным клубом "Крылья Советов"

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Полиция завела уголовное дело по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который заявлял, что самарский футбольный клуб "Крылья Советов" задолжал 36 миллионов рублей "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество". Подробности дела пока не приводятся, поскольку данные предварительного расследования не подлежат разглашению.

О том, что на счету клуба "Крылья Советов" числится долг в размере 36 миллионов рублей и что эти средства предназначались коррупционерам, Федорищев заявил еще в ноябре прошлого года.

Губернатор призвал глав других регионов перестать спонсировать этот сектор, чтобы не потакать системе. При этом он оценил общий масштаб коррупционной схемы в 500 миллионов рублей.

В свою очередь, Российский футбольный союз выразил свою готовность оказать полное содействие следствию для установления истины.

После скандала в Российской премьер-лиге также призвали к строжайшему наказанию клубов в случае уличения их в коррупции. Глава РПЛ Александр Алаев подчеркнул, что настаивает на тщательном совместном расследовании с участием представителей премьер-лиги.