Подмосковный футбольный клуб "Химки" приостановил работу

Фото: телеграм-канал "ФК "Химки"

Подмосковный футбольный клуб "Химки" приостановил деятельность в его текущем виде. Об этом сообщает телеграм-канал ФК.

"Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ), сделали все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что команда работала с полной самоотдачей, однако клуб остался вне профессиональных соревнований. Паузу в деятельности в ФК назвали вынужденным, но взвешенным шагом.

В СМИ ранее писали, что "Химки" не смогли получить лицензию для участия в будущем сезоне РПЛ. ФК подал апелляцию, но РФС отклонил заявку. По результатам сезона-2024/25 "Химки" оказались на 12-м месте в РПЛ, избежав переходных матчей с командами Мелбет – Первой лиги.

В середине апреля должность главного тренера "Химок" покинул испанец Франк Артига. Отмечалось, что контракты с ним и его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой были расторгнуты по взаимному согласию.