Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо"

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Контракт с 56-летним специалистом был подписан 12 июня и рассчитан до лета 2028 года. По данным московского клуба, Российский футбольный союз (РФС) согласовал совмещение Карпиным должности главного тренера "Динамо" и сборной РФ.

В феврале Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Он объяснил это тем, что ему нужно сосредоточиться на работе в сборной России. Специалист поблагодарил всех, кто был рядом, и принес извинения тем, чьи ожидания не были оправданы.

Карпин работал в "Ростове" с декабря 2017 года. Ранее он тренировал армавирское "Торпедо", московский "Спартак" и испанскую "Мальорку".

