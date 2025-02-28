Супруга Валерия Карпина подтвердила переезд тренера сборной РФ в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Супруга Валерия Карпина Дарья подтвердила переезд тренера сборной РФ по футболу в Москву. Об этом сообщает RT.

В социальных сетях Карпину спросили, будет ли ее супруг после ухода из футбольного клуба "Ростов" переезжать в Москву. Она ответила положительно.

Об уходе Карпина с должности главного тренера "Ростова" стало известно 25 февраля. Он рассказал, что хочет сосредоточиться на работе со сборной России, хотя покинуть клуб для него было непростым решением. Также специалист поблагодарил всех, кто был рядом, и принес извинения тем, чьи ожидания не были оправданы.

Карпин занял должность главного тренера "Ростова" в декабре 2017 года. С ним клуб остался в Российской Премьер-лиге. В августе 2021 года "Ростов" объявил об уходе Карпина с поста главного тренера, однако 10 марта 2022-го он вновь возглавил клуб. В то время специалист уже был главным тренером сборной России по футболу.