Глава РФС Дюков не попал в список кандидатов на переизбрание в исполком УЕФА

Фото: rfs.ru/Михаил Шапаев

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не попал в список кандидатов на переизбрание в члены исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Кандидаты в исполком были предложены администрации УЕФА не позднее чем за два месяца до 49-го конгресса организации, который состоится 3 апреля в Сербии. В списке значатся 11 кандидатов на семь должностей в исполкоме организации, срок полномочий которых составляет четыре года, и пять человек – на две должности сроком два года.

В начале февраля 2025 года Дюкова переизбрали на пост президента РФС. Выборы прошли во время конференции организации в Москве. Дюков был единственным кандидатом, его переизбрали единогласно.

Глава РФС сообщал, что организация обсуждает с UEFA программы развития футбола, которые могут быть представлены для других федераций. По словам Дюкова, во время отчетно-выборной конференции организации РФС на обсуждение были вынесены показатели и планы союза, в том числе проекта "Футбол в школе". UEFA интересуется, на какой уровень вышла программа, отметил он.