Перешедший в "Зенит" футболист Зделар обратился к болельщикам ЦСКА

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Сербский полузащитник Саша Зделар, перешедший из столичного футбольного клуба ЦСКА в петербургский "Зенит", обратился к болельщикам ЦСКА с благодарностью.

Спортсмен отметил, что благодаря болельщикам с первого дня нахождения в московском клубе почувствовал братство ЦСКА и "Партизана", за который играл в Сербии. Два года, проведенные в составе московской команды, были особенные, подчеркнул Зделар. Он также уделил внимание Кубку России, выигранному вместе с командой в 2023 году.

"У каждой футбольной карьеры свой путь, и для меня пришло время выбрать новое направление. Я рад, что мои бывший и новый клубы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны", – цитирует полузащитника пресс-служба ФК.

Он также поблагодарил тренеров и сотрудников клуба, отметил их поддержку и помощь собственной семье и пожелал всего наилучшего.

"Я никогда не забуду это время, и ЦСКА всегда будет занимать особое место в моем сердце", – подытожил спортсмен.

В свою очередь, генеральный директор клуба Роман Бабаев напомнил, что Зделар провел за ЦСКА почти 100 матчей и с самого начала пути был важной составляющей команды.

"Не секрет, что Зделар мог покинуть команду и прошлым летом. Но в итоге Саша остался и, как всегда, профессионально отработал осенний отрезок", – рассказал Бабаев.

По его словам, контракт полузащитника со столичным ФК истекал летом текущего года, однако его переход в "Зенит" – не самое ожидаемое событие.

"Мы расстаемся с Сашей в хороших отношениях, но при этом, думаю, Марко (главный тренер ФК Марко Николич. – Прим. ред.) меня поддержит и здесь: удачи в обозримом будущем не желаем", – пожелал гендиректор.

На данный момент ЦСКА предстоит заново собрать состав команды, заявил Бабаев.

О переходе Зделара 21 февраля сообщила пресс-служба "Зенита". Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2025/26. Команда отметила, что в данный момент клубы ведут переговоры с Российской Премьер-лигой (РПЛ) и Российским футбольным союзом (РФС), чтобы уладить технические аспекты, связанные с регистрацией игрока.

Зделар играл в составе ЦСКА с 2022 года. С армейской командой он провел 96 матчей, забил шесть голов и совершил 21 результативную передачу.