Футбольные клубы "Буде-Глимт", "АЗ Алкмар" и "Рома" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы, сообщает "Газета.ру".

Накануне, 20 февраля, состоялись ответные стыковые игры лиги, по результатам которых в 1/8 финала вышли норвежский "Буде-Глимт", нидерландский "АЗ Алкмар", итальянская "Рома", румынская "Стяуа", турецкий "Фенербахче", нидерландский "Аякс", чешская "Виктория Пльзень" и испанский "Реал Сосьедад".

В 1/8 финала вошли и другие команды, которые заняли с первого по восьмое место по итогам общего этапа, включая итальянский "Лацио", испанский "Атлетик", английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", немецкий "Айнтрахт", французский "Лион", греческий "Олимпиакос" и шотландский "Рейнджерс".

Жеребьевка состоится 21 февраля.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) рассказывал, что сборная России по футболу проведет матчи с европейскими командами в первой половине 2025 года. В марте и июне у 24 команд Европы не запланировано международных матчей. В их числе – сборные Белоруссии, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана. Сборная России планирует провести встречи в обоих месяцах.

