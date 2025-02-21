Полузащитник Зделар перешел из ЦСКА в "Зенит"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сербский полузащитник Саша Зделар перешел из ЦСКА (Москва) в "Зенит" (Санкт-Петербург) по договоренности футбольных клубов. Об этом сообщает петербургский ФК в телеграм-канале.

"Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2025/26", – добавила пресс-служба команды.

"Зенит" обратил внимание, что в данный момент клубы ведут переговоры с Российской Премьер-лигой (РПЛ) и Российским футбольным союзом (РФС), чтобы уладить технические аспекты, связанные с регистрацией игрока.

Зделар играл в составе ЦСКА с 2022 года. С армейской командой он провел 96 матчей, забил шесть голов и совершил 21 результативную передачу. Сербский футболист также завоевал Кубок России в 2023 году.

"Зенит" 11 февраля выиграл зимний Кубок РПЛ в матче с московским "Спартаком", который проходил в Абу-Даби. Встреча завершилась со счетом 3:0 и отметилась потасовкой на бровке с участием главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Рестарт РПЛ намечен на 28 февраля. В первом матче 19-го тура "Зенит" выйдет на поле с ЦСКА.