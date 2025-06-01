Акинфеев стал самым титулованным футболистом РФ после победы ЦСКА в Кубке России

1 июня московский ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу, победив "Ростов" в серии пенальти в суперфинале турнира в "Лужниках". Основное же время завершилось со счетом 0:0. О тяжелейшей победе красно-синих и фантастическом достижении голкипера команды Игоря Акинфеева расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (пенальти 3:4)
"Ростов": Ятимов, Вахания (Лангович, 88), Мелехин, Осипенко, Сако, Шанталий, Кучаев (Комаров, 73), Щетинин (Байрамян, 88), Роналдо, Голенков (Сутормин, 79), Комличенко.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Виллиан Роша, Дивеев, Мойзес, Кисляк, Обляков, Пьянич, Бистрович (Файзуллаев, 73), Койта (Мусаев, 67), Гуарирапа (Глебов, 88).
Предупреждения: Мелехин, 45+; Сако, 58; Щетинин, 81.
Суперфинал Кубка России по футболу в "Лужниках" – развязка клубного сезона страны. ЦСКА под руководством Марко Николича до главного матча турнира добрался через Путь РПЛ, "Ростов", управляемый Джонатаном Альбой – преодолев Путь регионов. "Армейцы", проигравшие по весне всего один матч во всех турнирах, просматривались фаворитом, однако южане на двух предыдущих стадиях убрали с пути столичные "Локомотив" и "Спартак". Поэтому легкой прогулки не ожидалось ни для москвичей, ни для ростовчан.
Первый тайм показал это в полной мере – строжайшая игра в обороне с обеих сторон. Правда, зрителям наблюдать такой футбол непросто (особенно на контрасте с финалом Лиги чемпионов днем ранее), так как количество интересных моментов у ворот Игоря Акинфеева и Рустама Ятимова стремилось к нулю.
Единственный по-настоящему занимательный эпизод до перерыва – чудаковатый гол, пропущенный голкипером "Ростова" на 8-й минуте. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после розыгрыша штрафного пальнул с подбора в сторону вратаря, но мяч от перчаток Ятимова отскочил в сетку транзитом между его ног. От неловкой ситуации южан спас VAR, который судьи просматривали около семи минут: в предыдущей фазе атаки защитник красно-синих Мойзес был в активном офсайде, из-за чего гол был отменен.
Такая вязкая игра – во многом заслуга "Ростова": южане в ущерб собственной атаке сумели повязать ЦСКА по рукам и ногам. В итоге красно-синие толком ничего не создали и после перерыва. По сути, москвичи сумели организовать всего два неплохих шанса с ударами Сауля Гуарирапы и Матвея Кисляка, но в первом эпизоде венесуэлец пробил точно в руки Ятимову, а во втором российский полузащитник уже в добавленное к матчу время не попал в створ после прострела Аббоса Файзуллаева.
Но если моментов в игре толком не было, то вот нервов – хоть отбавляй. Пик напряжения – серия пенальти, до которой в итоге докатился суперфинал. И здесь посыпались флэшбеки: Акинфеев пошел отражать 11-метровые в те же ворота, в которых забрал победы со сборной в матче с Испанией на чемпионате мира 2018 года и в главном матче Кубка с ЦСКА в 2023-м. Легендарный вратарь в итоге доказал, что молния бьет в одно место не только дважды, но и трижды.
"Ростов" не забил два пенальти в серии: Хорен Байрамян пробил в штангу, а Алексей Сутормин стал жертвой гениального сейва Акинфеева, вытащившего мертвый мяч из левого от себя верхнего угла. У ЦСКА же свою попытку смазал только Игорь Дивеев, который большую часть встречи бился через боль. Финальную же точку в серии поставил точный удар Милана Гайича.
ЦСКА в девятый раз в своей истории выиграл Кубок России, а лично Игорь Акинфеев – в восьмой, установив рекорд по этому показателю. Более того, голкипер "армейцев" отныне – самый титулованный российский футболист с 22-мя трофеями в копилке.
И, конечно, нужно отдать должное Марко Николичу: главный тренер "армейцев" провел феноменальную весну и завоевал трофей и бронзовые медали РПЛ в первый же год работы в клубе. А в победной раздевалке сербский специалист уже объявил команде об амбициозной задаче на следующий сезон.
"Ростову" же стоит сказать спасибо за тот сюрприз, который они преподнесли. Джонатан Альба подхватил команду весной после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина, у которого испанец много лет работал в штабе и продолжает трудиться с ним в сборной России. Казалось, что у Альбы с учетом отсутствия опыта самостоятельной работы все может посыпаться, но не тут-то было. Пожалуй, столько проблем по весне ЦСКА не создавал никто.
Правда, ходят слухи, что южане именно в таком составе отыграли свой последний матч: по данным СМИ, в "Ростове" ожидается массовая распродажа игроков (форвард Николай Комличенко уже объявил об уходе из клуба после матча) и якобы не исключены перестановки руководстве и тренерском штабе. Но это все потом. А пока российский футбольный сезон официально завершен.
Следующий наступит наступит совсем скоро: 12 июля чемпион страны "Краснодар" и обладатель Кубка ЦСКА разыграют Суперкубок, а 18-го начнется новый розыгрыш РПЛ.