Акинфеев стал самым титулованным футболистом РФ после победы ЦСКА в Кубке России

1 июня московский ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу, победив "Ростов" в серии пенальти в суперфинале турнира в "Лужниках". Основное же время завершилось со счетом 0:0. О тяжелейшей победе красно-синих и фантастическом достижении голкипера команды Игоря Акинфеева расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (пенальти 3:4)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

"Ростов": Ятимов, Вахания (Лангович, 88), Мелехин, Осипенко, Сако, Шанталий, Кучаев (Комаров, 73), Щетинин (Байрамян, 88), Роналдо, Голенков (Сутормин, 79), Комличенко.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Виллиан Роша, Дивеев, Мойзес, Кисляк, Обляков, Пьянич, Бистрович (Файзуллаев, 73), Койта (Мусаев, 67), Гуарирапа (Глебов, 88).

Предупреждения: Мелехин, 45+; Сако, 58; Щетинин, 81.

Суперфинал Кубка России по футболу в "Лужниках" – развязка клубного сезона страны. ЦСКА под руководством Марко Николича до главного матча турнира добрался через Путь РПЛ, "Ростов", управляемый Джонатаном Альбой – преодолев Путь регионов. "Армейцы", проигравшие по весне всего один матч во всех турнирах, просматривались фаворитом, однако южане на двух предыдущих стадиях убрали с пути столичные "Локомотив" и "Спартак". Поэтому легкой прогулки не ожидалось ни для москвичей, ни для ростовчан.

Первый тайм показал это в полной мере – строжайшая игра в обороне с обеих сторон. Правда, зрителям наблюдать такой футбол непросто (особенно на контрасте с финалом Лиги чемпионов днем ранее), так как количество интересных моментов у ворот Игоря Акинфеева и Рустама Ятимова стремилось к нулю.

Единственный по-настоящему занимательный эпизод до перерыва – чудаковатый гол, пропущенный голкипером "Ростова" на 8-й минуте. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после розыгрыша штрафного пальнул с подбора в сторону вратаря, но мяч от перчаток Ятимова отскочил в сетку транзитом между его ног. От неловкой ситуации южан спас VAR, который судьи просматривали около семи минут: в предыдущей фазе атаки защитник красно-синих Мойзес был в активном офсайде, из-за чего гол был отменен.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Такая вязкая игра – во многом заслуга "Ростова": южане в ущерб собственной атаке сумели повязать ЦСКА по рукам и ногам. В итоге красно-синие толком ничего не создали и после перерыва. По сути, москвичи сумели организовать всего два неплохих шанса с ударами Сауля Гуарирапы и Матвея Кисляка, но в первом эпизоде венесуэлец пробил точно в руки Ятимову, а во втором российский полузащитник уже в добавленное к матчу время не попал в створ после прострела Аббоса Файзуллаева.

Но если моментов в игре толком не было, то вот нервов – хоть отбавляй. Пик напряжения – серия пенальти, до которой в итоге докатился суперфинал. И здесь посыпались флэшбеки: Акинфеев пошел отражать 11-метровые в те же ворота, в которых забрал победы со сборной в матче с Испанией на чемпионате мира 2018 года и в главном матче Кубка с ЦСКА в 2023-м. Легендарный вратарь в итоге доказал, что молния бьет в одно место не только дважды, но и трижды.

"Ростов" не забил два пенальти в серии: Хорен Байрамян пробил в штангу, а Алексей Сутормин стал жертвой гениального сейва Акинфеева, вытащившего мертвый мяч из левого от себя верхнего угла. У ЦСКА же свою попытку смазал только Игорь Дивеев, который большую часть встречи бился через боль. Финальную же точку в серии поставил точный удар Милана Гайича.

ЦСКА в девятый раз в своей истории выиграл Кубок России, а лично Игорь Акинфеев – в восьмой, установив рекорд по этому показателю. Более того, голкипер "армейцев" отныне – самый титулованный российский футболист с 22-мя трофеями в копилке.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

И, конечно, нужно отдать должное Марко Николичу: главный тренер "армейцев" провел феноменальную весну и завоевал трофей и бронзовые медали РПЛ в первый же год работы в клубе. А в победной раздевалке сербский специалист уже объявил команде об амбициозной задаче на следующий сезон.





Марко Николич главный тренер ПФК ЦСКА У меня в России две бронзы, серебро и два Кубка (часть наград Николич завоевал во время работы в "Локомотиве". – Прим. ред.). Меня устраивает только чемпионство в следующем сезоне.

"Ростову" же стоит сказать спасибо за тот сюрприз, который они преподнесли. Джонатан Альба подхватил команду весной после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина, у которого испанец много лет работал в штабе и продолжает трудиться с ним в сборной России. Казалось, что у Альбы с учетом отсутствия опыта самостоятельной работы все может посыпаться, но не тут-то было. Пожалуй, столько проблем по весне ЦСКА не создавал никто.

Правда, ходят слухи, что южане именно в таком составе отыграли свой последний матч: по данным СМИ, в "Ростове" ожидается массовая распродажа игроков (форвард Николай Комличенко уже объявил об уходе из клуба после матча) и якобы не исключены перестановки руководстве и тренерском штабе. Но это все потом. А пока российский футбольный сезон официально завершен.

Следующий наступит наступит совсем скоро: 12 июля чемпион страны "Краснодар" и обладатель Кубка ЦСКА разыграют Суперкубок, а 18-го начнется новый розыгрыш РПЛ.

