ЦСКА ушел от поражения в дерби с "Локомотивом" в 29-м туре РПЛ

19 мая "Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью 2:2 в 29-м туре Мир Российской Премьер-лиги. При этом "армейцы" уступали "железнодорожникам" после первого тайма 0:2. О жарком заключительном столичном дерби сезона расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (2:0)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Воробьев, 10, 25 – Гуарирапа, 47, Кисляк, 80.

"Локомотив": Митрюшкин, Ненахов (Сильянов, 58), Монтес, Погостнов, Лукас Фасссон, Карпукас, Баринов, Годяев (Тимофеев, 82), Батраков, Пиняев (Раков, 82), Воробьев (Сулейманов, 82).

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Дивеев, Келлвен, Кисляк, Бистрович (Файзуллаев, 21), Обляков (Глебов, 75), Жемалетдинов (Мусаев, 55), Койта (Пьянич, 55), Гуарирапа (Алеррандро, 75).

Предупреждения: Гуарирапа, 41; Сулейманов, 41; Ненахов, 49; Файзуллаев, 88.

Последнее в нынешнем сезоне столичное дерби не влияет на чемпионскую гонку – уж больно далеко от москвичей убежали "Зенит" (63 очка) и "Краснодар" (64). А вот на битву за тройку – более чем.

Перед матчем "Локомотива" и ЦСКА на бронзовой строчке шло столичное "Динамо", которое заработало 56 баллов за счет волевой домашней победы над тольяттинским "Акроном" (2:1). Этот результат выкинул из тройки как раз "армейцев", у которых до дерби было 55 очков. Еще у одного претендента на медали – "Спартака", по итогам 29-го тура 54 очка и пятое место за счет выездной победы над самарскими "Крыльями Советов" (2:0).

"Локомотив" же с 49-ю очками даже в случае успеха против ЦСКА и в заключительном туре чемпионата с "Акроном" со своего шестого места в тройку точно не запрыгнет. Ниже седьмого также не упадет – сильно отстал казанский "Рубин", а вот выше при определенных раскладах мог запросто. Да и наверняка команда Михаила Галактионова хотела закончить не самую удачную по результатам весну (всего 3 победы в 10 матчах РПЛ и вылет из Кубка) на добром слове.

ЦСКА после стартового свистка тут же полетел в прессинг, но после первого же момента у своих ворот безалаберно сыграл в обороне. На 10-й минуте полузащитник "Локо" Сергей Пиняев вырезал классную диагональ в штрафную на притаившегося за спиной Виллиана Роши форварда хозяев Дмитрия Воробьева. Нападающий спокойно выпрыгнул и пробил в дальний мимо Игоря Акинфеева – быстрый гол спутал все карты главному тренеру "армейцев" Марко Николичу.

Очень быстро штаб ЦСКА столкнулся и с кадровыми проблемами: тот самый прессинг на первых минутах покосил полузащитника Кристияна Бистровича, который получил травму в одном из стыков. Вместо хорвата вышел Аббос Файзуллаев, и практически тут же совершил результативную ошибку. Гости разыгрывали мяч от своих ворот, и игрок сборной Узбекистана под давлением оппонентов решил отдать пас Роше, но вместо бразильца случайно сделал передачу на задержавшегося в чужой штрафной Воробьева. Дмитрий явно хотел крутить в дальний, но рикошетом от бразильского защитника мяч пошел в ближний. Среагировать у Акинфеева не было шансов – 2:0 в пользу "Локо" и дубль Воробьева в первые 25 минут.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

У ЦСКА же до перерыва не складывалось не только у своих ворот, но и у чужих. Голкипер красно-зеленых Антон Митрюшкин вступал в игру по большим праздникам, а если удары в створ и шли, то как правило не слишком сильные и прямо в руки вратарю. Пожалуй, это был один из самых слабых таймов в исполнении "армейцев" по весне, во время которой команда Николича пока ни разу не проиграла в РПЛ (семь побед и три ничьи до дерби).

Однако недаром у ЦСКА столь хорошая статистика: сербский наставник красно-синих накачал своих подопечных в перерыве, которые вышли на второй тайм совершенно в другом настроении. Заставив Митрюшкина выдать тайм жизни.

Правда, для начала Антону создали нерешаемую задачу. На 47-й минуте крайний защитник "армейцев" Келлвен еле догнал мяч у лицевой и чудом вырезал роскошную верховую передачу на Сауля Гуарирапу. Венесуэльский форвард классно выпрыгнул в штрафной и хлестко пробил головой в правый от Митрюшкина угол – 2:1.

А дальше начались вратарские чудеса: ЦСКА взвинтил скорости, моменты пошли косяком, голкипер "Локо" летал по углам и тащил порой мертвейшие мячи. Келлвен бил в упор – сейв. Иван Обляков выходил один на один с передачи Тамерлана Мусаева – сейв! Игорь Дивеев бил в ближний после паса Миралема Пьянича с углового – сейв!!! Уроженец Красноярска Митрюшкин был крепок как сибирский мороз.

Но на 80-й минуте даже он ничего не смог поделать с дальним ударом Матвея Кисляка. Розыгрыш мяча из аута, пас Пьянича в район полукруга штрафной 19-летнему полузащитнику, тот обводящим в ближний, Митрюшкин лишь провожает удар взглядом – 2:2.

"Локо" пытался найти шанс в контратаке, и ближе всех к голу был Артем Карпукас, попади он в ближний. При этом это был всего лишь 4-й удар хозяев по воротам против 15-ти у гостей. Но счет по итогу равный – 2:2. Беспроигрышная серия ЦСКА благодаря их упорству продолжается.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Марко Николич на пресс-конференции подчеркнул, что ЦСКА очень хочет попасть в тройку по итогам сезона.





Марко Николич главный тренер ПФК ЦСКА Наша беспроигрышная серия продолжается. Большое желание закончить следующий матч хорошо. Сейчас нам нужна победа, чтобы сохранить третье место и выиграть очень важную медаль.

"У нас есть хороший характер. Он бывает разным, а у нас боевой. Многие ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали, что все возможно, и что они обязательном делают то, что нужно. Мы практически сразу забили, а дальше моменты пошли волнами. Игра понравилась, но результатом недоволен", – процитировал Николича "Матч ТВ".

Михаил Галактионов же сказал журналистом после матча, что испытывает смешанные эмоции от результата дерби.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" Двоякое чувство, мы вели 2:0. ЦСКА – статусный соперник, но мы свой план на игру выдерживали. Быстрый мяч после перерыва был легким и ненужным, он дал сил ЦСКА.

Теперь ЦСКА с 56-ю очками – вновь третий, опередив "Динамо" по дополнительным показателям. "Локо" же, заработав 50 баллов, выше шестой строчки больше в этом сезоне не поднимется. Осталось посмотреть заключительный 30-й тур, и вверху таблицы непонятно ничего: чемпион неизвестен, окончательный состав тройки – тоже.

Судьба титула и медалей во многом будет решаться на юге и в Северной столице: "Краснодар" дома сыграет с "Динамо", "Зенит" – в родных стенах с "Ахматом". Дерущиеся за тройку тоже проведут свои игры на родных полях: ЦСКА и "Спартак" примут аутсайдеров лиги "Пари НН" и "Химки" соответственно. Нижегородцы и подмосковные футболисты в этих встречах в свою очередь будут биться за то, чтобы избежать стыков с командами Первой лиги за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

