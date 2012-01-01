"Ростов" сенсационно обыграл "Спартак" и вышел в суперфинал Кубка России

15 мая "Ростов" обыграл в гостях московский "Спартак" со счетом 2:1 и стал вторым участником суперфинала Кубка России по футболу. При этом красно-белые нанесли 32 удара по воротам и создали, по данным Рустата, 13 голевых моментов против 5 у соперника. О большой сенсации расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Гарсия, 76 – Макименко, 30 (автогол), Комличенко, 78.

"Спартак": Максименко, Денисов (Солари, 64), Рябчук, Бабич, Литвинов, Маркиньос, Умяров, Барко, Мартинс (Бонгонда, 81), Угальде, Гарсия.

"Ростов": Ятимов, Вахания, Осипенко, Игнатов (Лангович, 46), Сако, Комаров, Шанталий (Мелехин, 83), Щетинин (Байрамян, 73), Комличенко, Голенков, Роналдо.

Предупреждения: Игнатов, 13; Угальде, 47; Комаров, 69; Байрамян, 90; Ятимов, 90+; Бабич, 90+.

Удаления: Угальде (2 жк), 84; Умяров, 90+.

У "Спартака" и "Ростова" причудливая история взаимоотношений в нынешнем Кубке России. Оба клуба по итогам группового этапа начинали путь к трофею по сетке Пути РПЛ, где все решается в рамках двух противостояний. Южане переиграли команду Деяна Станковича (1:0 и 2:1) уже в четвертьфинале, отправив красно-белых в Путь регионов. Правда, "Ростов" проследовал туда уже в следующем раунде после фиаско в серии с "Зенитом" (0:1 и 0:2).

Пройдя огонь и воду плей-офф Пути регионов, красно-белые и желто-синие вновь вышли друг на друга в финале этой сетки Кубка. Так как в отличие от Пути РПЛ, здесь все решается в одном матче, командам оставалось сделать единственный шаг на пути к суперфиналу турнира в "Лужниках".

При этом "Спартак" испытывал повышенное давление: съехав по весне на пятое место в чемпионате за пару туров до конца, Кубок остался для москвичей единственным шансом спасти сезон. Не удивительно, что с первых минут команда Станковича практически заперла "Ростов" на своей половине. Правда, мяч в ворота просто не шел, да и в целом главный тренер южан Джонатан Альба выстроил плотную оборону так, что остроту до перерыва в основном удавалось гасить.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Гости же редко выбирались на чужую половину. Однако где одним не хватило россыпи атак, другим было достаточно одной. На 30-й минуте Иван Комаров на левом фланге оставил не у дел Даниила Денисова и Срджана Бабича, после чего нашел в штрафной Кирилла Щетинина. Полузащитник "Ростова" бил в ближний и угодил в штангу, от которой мяч отлетел в спину голкиперу красно-белых Александра Максименко. А уже от него сфера издевательски медленно проследовала за линию – автогол и 1:0 в пользу желто-синих.

Взрывался отрезками "Ростов" и после перерыва, "Спартак" же продолжал обрушивать атаку за атакой. Но никак не шло, порой даже из убойных позиций. Один только Манфред Угальде, который, как и вся команда, провел сильную осень и сник по весне, имел сразу несколько очень хороших шансов, но не реализовал ни один из них. Плюс в створе уверен и спокоен был голкипер "Ростова" Рустам Ятимов, спасая команду там, где это остро требовалось.

Вратарь не сумел выручить лишь на 76-й минуте, когда у "Спартака" было уже под 30 ударов за игру. В быстрой атаке мяч дошел до Ливая Гарсии, тринидадский форвард в соло затащил мяч в штрафную и уложил в сетку – 1:1. Но красно-белые даже отпраздновать толком не успели, как пропустили вновь. Андрей Лангович на фланге в борьбе выцарапал мяч у Маркиньоса и отдал на Максима Осипенко. Ситуативно оказавшийся в атаке центральный защитник прострелил на Николая Комличенко, и нападающий в касание прошил Максименко – 2:1 в пользу "Ростова".

После второго пропущенного гола и тонны упущенных шансов у "Спартака" начали сдавать нервы. Сначала Угальде получил вторую желтую и был удален, затем Наилю Умярову выписали прямую красную после удара шипами в ногу Комличенко. А третьим главный арбитр встречи Кирилл Левников изгнал Станковича, который уже привычно нажестикулировал и наговорил в сторону судьи на две желтые дуплетом. Тренер ушел красиво, подняв брошенный с трибун красно-белый шарф и обмотав вокруг шеи. Но то, насколько часто наставник "Спартака" стал позволять себе хамские выходки на бровке, уже не спишешь на сиюминутные эмоции.

Даже с такими потерями хозяева пошли в навал, но "Ростов" дотерпел. Южане с минимумом голевых моментов лишили "Спартак" последнего шанса спасти сезон и отправились в суперфинал Кубка России в "Лужниках" 1 июня. Там их уже ждет ЦСКА, который в сумасшедшем по накалу и сюжету финале Пути РПЛ оставил без трофея "Зенит".

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба после матча назвал свою команду настоящими мужиками.





Джонатан Альба главный тренер "Ростова" Мы готовились прессинговать как всегда, но в первом тайме у нас в этом аспекте ничего не получалось. В перерыве сделали много корректировок. Хочу поздравить Деяна Станковича – против "Спартака" было тяжело. Но наши игроки – настоящие мужики.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Деян Станкович же не появился на второй пресс-конференции подряд. После проигранного матча чемпионата "Динамо" (0:2) он, по официальной версии, сорвал голос в попытках докричаться до судей. После "Ростова" – не имел права общаться с журналистами из-за удаления.

К главному тренеру "Спартака" справедливо копятся вопросы с учетом проваленной весны и предшествующей ей мощной затратной трансферной кампании. В СМИ уже давно циркулируют слухи, якобы Станкович может даже покинуть клуб еще до конца сезона. И вылет из Кубка однозначно активизирует эти разговоры.

Возможно, тот самый уход в закат со спартаковским шарфом на шее стал для сербского специалиста финальной точкой в красно-белой истории. Пусть и гендир "Спартака" Олег Малышев заявил журналистам, что все разборы полетов будут в конце сезона – в футболе порой все меняется очень быстро.

Наблюдаем...

