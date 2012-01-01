"Ростов" сенсационно обыграл "Спартак" и вышел в суперфинал Кубка России

15 мая "Ростов" обыграл в гостях московский "Спартак" со счетом 2:1 и стал вторым участником суперфинала Кубка России по футболу. При этом красно-белые нанесли 32 удара по воротам и создали, по данным Рустата, 13 голевых моментов против 5 у соперника. О большой сенсации расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1)
Голы: Гарсия, 76 – Макименко, 30 (автогол), Комличенко, 78.
"Спартак": Максименко, Денисов (Солари, 64), Рябчук, Бабич, Литвинов, Маркиньос, Умяров, Барко, Мартинс (Бонгонда, 81), Угальде, Гарсия.
"Ростов": Ятимов, Вахания, Осипенко, Игнатов (Лангович, 46), Сако, Комаров, Шанталий (Мелехин, 83), Щетинин (Байрамян, 73), Комличенко, Голенков, Роналдо.
Предупреждения: Игнатов, 13; Угальде, 47; Комаров, 69; Байрамян, 90; Ятимов, 90+; Бабич, 90+.
Удаления: Угальде (2 жк), 84; Умяров, 90+.
У "Спартака" и "Ростова" причудливая история взаимоотношений в нынешнем Кубке России. Оба клуба по итогам группового этапа начинали путь к трофею по сетке Пути РПЛ, где все решается в рамках двух противостояний. Южане переиграли команду Деяна Станковича (1:0 и 2:1) уже в четвертьфинале, отправив красно-белых в Путь регионов. Правда, "Ростов" проследовал туда уже в следующем раунде после фиаско в серии с "Зенитом" (0:1 и 0:2).
Пройдя огонь и воду плей-офф Пути регионов, красно-белые и желто-синие вновь вышли друг на друга в финале этой сетки Кубка. Так как в отличие от Пути РПЛ, здесь все решается в одном матче, командам оставалось сделать единственный шаг на пути к суперфиналу турнира в "Лужниках".
При этом "Спартак" испытывал повышенное давление: съехав по весне на пятое место в чемпионате за пару туров до конца, Кубок остался для москвичей единственным шансом спасти сезон. Не удивительно, что с первых минут команда Станковича практически заперла "Ростов" на своей половине. Правда, мяч в ворота просто не шел, да и в целом главный тренер южан Джонатан Альба выстроил плотную оборону так, что остроту до перерыва в основном удавалось гасить.
Гости же редко выбирались на чужую половину. Однако где одним не хватило россыпи атак, другим было достаточно одной. На 30-й минуте Иван Комаров на левом фланге оставил не у дел Даниила Денисова и Срджана Бабича, после чего нашел в штрафной Кирилла Щетинина. Полузащитник "Ростова" бил в ближний и угодил в штангу, от которой мяч отлетел в спину голкиперу красно-белых Александра Максименко. А уже от него сфера издевательски медленно проследовала за линию – автогол и 1:0 в пользу желто-синих.
Взрывался отрезками "Ростов" и после перерыва, "Спартак" же продолжал обрушивать атаку за атакой. Но никак не шло, порой даже из убойных позиций. Один только Манфред Угальде, который, как и вся команда, провел сильную осень и сник по весне, имел сразу несколько очень хороших шансов, но не реализовал ни один из них. Плюс в створе уверен и спокоен был голкипер "Ростова" Рустам Ятимов, спасая команду там, где это остро требовалось.
Вратарь не сумел выручить лишь на 76-й минуте, когда у "Спартака" было уже под 30 ударов за игру. В быстрой атаке мяч дошел до Ливая Гарсии, тринидадский форвард в соло затащил мяч в штрафную и уложил в сетку – 1:1. Но красно-белые даже отпраздновать толком не успели, как пропустили вновь. Андрей Лангович на фланге в борьбе выцарапал мяч у Маркиньоса и отдал на Максима Осипенко. Ситуативно оказавшийся в атаке центральный защитник прострелил на Николая Комличенко, и нападающий в касание прошил Максименко – 2:1 в пользу "Ростова".
После второго пропущенного гола и тонны упущенных шансов у "Спартака" начали сдавать нервы. Сначала Угальде получил вторую желтую и был удален, затем Наилю Умярову выписали прямую красную после удара шипами в ногу Комличенко. А третьим главный арбитр встречи Кирилл Левников изгнал Станковича, который уже привычно нажестикулировал и наговорил в сторону судьи на две желтые дуплетом. Тренер ушел красиво, подняв брошенный с трибун красно-белый шарф и обмотав вокруг шеи. Но то, насколько часто наставник "Спартака" стал позволять себе хамские выходки на бровке, уже не спишешь на сиюминутные эмоции.
Даже с такими потерями хозяева пошли в навал, но "Ростов" дотерпел. Южане с минимумом голевых моментов лишили "Спартак" последнего шанса спасти сезон и отправились в суперфинал Кубка России в "Лужниках" 1 июня. Там их уже ждет ЦСКА, который в сумасшедшем по накалу и сюжету финале Пути РПЛ оставил без трофея "Зенит".
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба после матча назвал свою команду настоящими мужиками.
Деян Станкович же не появился на второй пресс-конференции подряд. После проигранного матча чемпионата "Динамо" (0:2) он, по официальной версии, сорвал голос в попытках докричаться до судей. После "Ростова" – не имел права общаться с журналистами из-за удаления.
К главному тренеру "Спартака" справедливо копятся вопросы с учетом проваленной весны и предшествующей ей мощной затратной трансферной кампании. В СМИ уже давно циркулируют слухи, якобы Станкович может даже покинуть клуб еще до конца сезона. И вылет из Кубка однозначно активизирует эти разговоры.
Возможно, тот самый уход в закат со спартаковским шарфом на шее стал для сербского специалиста финальной точкой в красно-белой истории. Пусть и гендир "Спартака" Олег Малышев заявил журналистам, что все разборы полетов будут в конце сезона – в футболе порой все меняется очень быстро.
Наблюдаем...