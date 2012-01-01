Отрыв "Краснодара" от "Зенита" сократился до одного очка в РПЛ

10 мая московский ЦСКА дома переиграл "Краснодар" со счетом 1:0 в 28-м туре Мир Российской Премьер-лиги. Единственный мяч на счету венесуэльского форварда красно-синих Сауля Гуарирапы. Теперь в турнирной таблице между лидирующим "Краснодаром" и идущим вторым "Зенитом" всего одно очко. О, возможно, ключевом матче в плане чемпионской гонки расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Краснодар" – 1:0 (0:0)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Гуарирапа, 69.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев (Абдулкадыров, 63), Виллиан Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков (Бандикян, 89), Бистрович, Жемалетдинов (Пьянич, 63), Глебов (Койта, 66), Мусаев (Гуарирапа, 63).

"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Кайо, Петров (Гонсалес, 72), Ленини (Кривцов, 76), Черников, Виктор Са (Олусегун, 72), Сперцян, Батчи (Мозес, 84), Кордоба.

Предупреждения: нет

Очередной 28-й тур РПЛ в теории мог стать для "Краснодара" (первое место и 61 очко) чемпионским, если бы "Зенит" проиграл в Махачкале местному "Динамо". Однако интрига пролонгировалась: сине-бело-голубые дожали соперника, победив 1:0 и набрав 60 баллов. Чтобы дать себе шанс завоевать первый трофей в истории клуба уже в следующем туре, "быкам" обязательно нужно было переигрывать ЦСКА (третье место и 52 очка) в Москве.

При этом перед встречей случилось уникальное событие – обе команды вышли на поле без своих главных тренеров. И наставник ЦСКА Марко Николич, и главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев схлопотали дисквалификации и наблюдали за происходящим с трибуны арены на 3-й Песчаной улице.

В первом тайме как минимум одна задумка штаба гостей работала практически идеально. "Краснодар" сумел серьезно усложнить ЦСКА выход из обороны в атаку, персонально разбирая игроков "армейцев". Плюс качественная игра в защите. Как результат – многочисленные потери красно-синих и почти полное отсутствие голевых моментов.

При этом ЦСКА до перерыва тоже здорово действовал у своих ворот, допустив лишь одну критическую осечку. На 20-й минуте капитан и лидер "Краснодара" Эдуард Сперцян забросил мяч в район вратарской после подачи со штрафного, и Александр Черников практически в упор расстреливал Игоря Акинфеева. Однако голкипер "армейцев" успел среагировать, совершив сейв правой ногой. Это был единственный удар в створ на две команды в первом тайме. Шанс на добивание в этом эпизоде тоже представился, но мяч после удара Диего Косты полетел выше перекладины.

А вот после перерыва рисунок игры кардинально поменялся. Возникло ощущение, что "Краснодар" подсел и перестал успевать за перемещениями ЦСКА. Появились бреши в обороне, угроза воротам Станислава Агкацева нарастала, однако тренерский штаб южан не спешил предпринимать шаги для освежения игры. Зато "армейцы" сделали сразу четыре замены с 63-й по 68-ю минуты, что практически мгновенно принесло свои плоды.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Гол соорудили именно те, кто вышли со скамейки. На 69-й минуте красно-синие доставили мяч до Секу Койта, и малиец нашел разрезающей передачей Сауля Гуарирапу. Защитник гостей Сергей Петров не успел перехватит венесуэльского форварда, и тот покатил мяч Агкацеву между ног – 1:0.

Только пропустив, "Краснодар" начал ротировать состав, но большого профита гостям это не принесло. Лишь в самой концовке "быки" создали полушанс, когда Никита Кривцов то ли бил, то ли простреливал на дальнюю штангу, но никто из партнеров до мяча не дотянулся. И что самое главное: ни в первом, ни во втором тайме оборона ЦСКА ничего не дала создать лучшему бомбардиру команды Джону Кордобе. Плюс удалось выключить Сперцяна, который кроме той самой классной подачи со штрафного до перерыва, не отличился в общем-то ничем. Не умоляя заслуг других футболистов, но именно эти двое – ключевые звенья "Краснодара", без которых игра команды бледнеет.

Удивительно, что в матче было очень много борьбы, но главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал ни одной желтой карточки. Но ключевое, конечно, – голы, а единственный из них на счету ЦСКА. Весной "армейцы" пока так и не потерпели ни одного поражения в РПЛ. А вот "Краснодар" теперь опережает "Зенит" всего на одно очко за два тура до конца сезона.

Марко Николич и Мурад Мусаев из-за дисквалификации не могли присутствовать не только на скамейках, но и на пресс-конференции. Тренер ЦСКА Радойе Смилянич назвал сейв Акинфеева ногой "сумасшедшим", однако подчеркнул, что за всю игру его команда не дала создать сопернику практически ничего.





Радойе Смилянич тренер ЦСКА Во втором тайме улучшили контроль мяча. А те игроки, которые вышли на замену так сработали, что Койта отдал, а Гуарирапа забил. <...> "Краснодар" – команда, которая идет на первом месте, у них есть сильные качества и хорошие игроки. На этой неделе у нас было время, чтобы сделать анализ соперника и провести работу на тренировках.

Тренер "Краснодара" Артур Оленин в беседе с журналистами объяснил не лучшую игру своей команды после перерыва потерей концентрации в середине поля.

"Во время пропущенного гола у нас было численное преимущество в обороне, но в средней части поля мы допустили ошибку: дали сделать проникающую передачу и упустили футболиста (автора гола Гуарирапу. – Прим. ред.)", – отметил специалист.





Артур Оленин тренер "Краснодара" То, что мы сыграли слабо, я не согласен. И говорить, своевременно или нет мы сделали замены, некорректно. Вы считаете, что мы не успели их сделать? (обращаясь к журналисту. – Прим. ред.) Ваше право. Будем стараться победить в оставшихся матчах и сыграть на результат.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Упустив четырехочковый гандикап, "Краснодар" в оставшихся матчах лишил себя права на ошибку. "Быки" станут чемпионами уже на следующей неделе, только если переиграют на выезде борющийся за выживание, но очень симпатичный по весне "Оренбург" 17 мая, а "Зенит" 18-го проиграет в гостях крепкому "Ростову". При любых других раскладах судьба титула будет решаться в заключительном 30-м туре. Практически как в прошлом сезоне, лишь с тем отличием, что тогда за чемпионство с "Краснодаром" и "Зенитом" боролось еще и столичное "Динамо".

ЦСКА же благодаря победе закрепился в тройке и не выпадет из нее по итогам 28-го тура, даже если идущий четвертым "Спартак" 11 мая переиграет в дерби все то же московское "Динамо". Теперь "армейцы" начинают подготовку к ответному матчу финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита", который состоится на домашнем стадионе красно-синих 14 мая.

