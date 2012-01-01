Отрыв "Краснодара" от "Зенита" сократился до одного очка в РПЛ

10 мая московский ЦСКА дома переиграл "Краснодар" со счетом 1:0 в 28-м туре Мир Российской Премьер-лиги. Единственный мяч на счету венесуэльского форварда красно-синих Сауля Гуарирапы. Теперь в турнирной таблице между лидирующим "Краснодаром" и идущим вторым "Зенитом" всего одно очко. О, возможно, ключевом матче в плане чемпионской гонки расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
ЦСКА (Москва) – "Краснодар" – 1:0 (0:0)
Голы: Гуарирапа, 69.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев (Абдулкадыров, 63), Виллиан Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков (Бандикян, 89), Бистрович, Жемалетдинов (Пьянич, 63), Глебов (Койта, 66), Мусаев (Гуарирапа, 63).
"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Кайо, Петров (Гонсалес, 72), Ленини (Кривцов, 76), Черников, Виктор Са (Олусегун, 72), Сперцян, Батчи (Мозес, 84), Кордоба.
Предупреждения: нет
Очередной 28-й тур РПЛ в теории мог стать для "Краснодара" (первое место и 61 очко) чемпионским, если бы "Зенит" проиграл в Махачкале местному "Динамо". Однако интрига пролонгировалась: сине-бело-голубые дожали соперника, победив 1:0 и набрав 60 баллов. Чтобы дать себе шанс завоевать первый трофей в истории клуба уже в следующем туре, "быкам" обязательно нужно было переигрывать ЦСКА (третье место и 52 очка) в Москве.
При этом перед встречей случилось уникальное событие – обе команды вышли на поле без своих главных тренеров. И наставник ЦСКА Марко Николич, и главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев схлопотали дисквалификации и наблюдали за происходящим с трибуны арены на 3-й Песчаной улице.
В первом тайме как минимум одна задумка штаба гостей работала практически идеально. "Краснодар" сумел серьезно усложнить ЦСКА выход из обороны в атаку, персонально разбирая игроков "армейцев". Плюс качественная игра в защите. Как результат – многочисленные потери красно-синих и почти полное отсутствие голевых моментов.
При этом ЦСКА до перерыва тоже здорово действовал у своих ворот, допустив лишь одну критическую осечку. На 20-й минуте капитан и лидер "Краснодара" Эдуард Сперцян забросил мяч в район вратарской после подачи со штрафного, и Александр Черников практически в упор расстреливал Игоря Акинфеева. Однако голкипер "армейцев" успел среагировать, совершив сейв правой ногой. Это был единственный удар в створ на две команды в первом тайме. Шанс на добивание в этом эпизоде тоже представился, но мяч после удара Диего Косты полетел выше перекладины.
А вот после перерыва рисунок игры кардинально поменялся. Возникло ощущение, что "Краснодар" подсел и перестал успевать за перемещениями ЦСКА. Появились бреши в обороне, угроза воротам Станислава Агкацева нарастала, однако тренерский штаб южан не спешил предпринимать шаги для освежения игры. Зато "армейцы" сделали сразу четыре замены с 63-й по 68-ю минуты, что практически мгновенно принесло свои плоды.
Гол соорудили именно те, кто вышли со скамейки. На 69-й минуте красно-синие доставили мяч до Секу Койта, и малиец нашел разрезающей передачей Сауля Гуарирапу. Защитник гостей Сергей Петров не успел перехватит венесуэльского форварда, и тот покатил мяч Агкацеву между ног – 1:0.
Только пропустив, "Краснодар" начал ротировать состав, но большого профита гостям это не принесло. Лишь в самой концовке "быки" создали полушанс, когда Никита Кривцов то ли бил, то ли простреливал на дальнюю штангу, но никто из партнеров до мяча не дотянулся. И что самое главное: ни в первом, ни во втором тайме оборона ЦСКА ничего не дала создать лучшему бомбардиру команды Джону Кордобе. Плюс удалось выключить Сперцяна, который кроме той самой классной подачи со штрафного до перерыва, не отличился в общем-то ничем. Не умоляя заслуг других футболистов, но именно эти двое – ключевые звенья "Краснодара", без которых игра команды бледнеет.
Удивительно, что в матче было очень много борьбы, но главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал ни одной желтой карточки. Но ключевое, конечно, – голы, а единственный из них на счету ЦСКА. Весной "армейцы" пока так и не потерпели ни одного поражения в РПЛ. А вот "Краснодар" теперь опережает "Зенит" всего на одно очко за два тура до конца сезона.
Марко Николич и Мурад Мусаев из-за дисквалификации не могли присутствовать не только на скамейках, но и на пресс-конференции. Тренер ЦСКА Радойе Смилянич назвал сейв Акинфеева ногой "сумасшедшим", однако подчеркнул, что за всю игру его команда не дала создать сопернику практически ничего.
Тренер "Краснодара" Артур Оленин в беседе с журналистами объяснил не лучшую игру своей команды после перерыва потерей концентрации в середине поля.
"Во время пропущенного гола у нас было численное преимущество в обороне, но в средней части поля мы допустили ошибку: дали сделать проникающую передачу и упустили футболиста (автора гола Гуарирапу. – Прим. ред.)", – отметил специалист.
Упустив четырехочковый гандикап, "Краснодар" в оставшихся матчах лишил себя права на ошибку. "Быки" станут чемпионами уже на следующей неделе, только если переиграют на выезде борющийся за выживание, но очень симпатичный по весне "Оренбург" 17 мая, а "Зенит" 18-го проиграет в гостях крепкому "Ростову". При любых других раскладах судьба титула будет решаться в заключительном 30-м туре. Практически как в прошлом сезоне, лишь с тем отличием, что тогда за чемпионство с "Краснодаром" и "Зенитом" боролось еще и столичное "Динамо".
ЦСКА же благодаря победе закрепился в тройке и не выпадет из нее по итогам 28-го тура, даже если идущий четвертым "Спартак" 11 мая переиграет в дерби все то же московское "Динамо". Теперь "армейцы" начинают подготовку к ответному матчу финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита", который состоится на домашнем стадионе красно-синих 14 мая.