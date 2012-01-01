Личка – о вылете "Динамо" из Кубка России: этот розыгрыш уже в мусор

29 апреля московский "Спартак" вышел в финал Пути регионов Кубка России по футболу, победив дома столичное "Динамо" 2:1. Победный мяч в составе красно-белых забил новичок команды Ливай Гарсия. Чем запомнилось дерби, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (1:1)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Маркиньос, 14, Гарсия, 50 – Денисов (автогол), 20.

"Спартак": Максименко, Бабич, Литвинов, Рябчук, Денисов (Зобнин, 85), Умяров, Мартинс (Пруцев, 78), Маркиньос, Барко, Гарсия (Солари, 85), Угальде (Бонгонда 62).

"Динамо": Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Касерес, Глебов, Маричаль, Чавес, Фомин (Нгамале, 64), Бителло (Макаров, 85), Гладышев, Карраскаль.

Предупреждения: Фернандес, 9; Мартинс, 11; Касерес, 25; Бальбуэна, 68; Рябчук, 83.

Права на ошибку больше нет. Оно оставалось, когда "Спартак" и "Динамо" шли к главному матчу Кубка России в "Лужниках" по сетке плей-офф Пути РПЛ, где судьба противостояний решается по итогам двух встреч. Но после вылета красно-белых в четвертьфинале от "Ростова", а бело-голубых – в полуфинале от ЦСКА, допускать осечки больше нельзя. Ведь в Пути регионов, куда попали команды Деяна Станковича и Марцела Лички после поражений, все решает одна единственная встреча.

При этом оба клуба в минувшие выходные провели топ-матчи в 26 туре Мир Российской Премьер-лиги. И если "Динамо" в целом может быть удовлетворено домашней ничьей с петербургским "Зенитом" (1:1), то вот "Спартак" потерпел болезненное поражение в родных стенах от ЦСКА (1:2). Выводы по этим играм во многом отразились и в стартовых сочетаниях: Личка сохранил тот же состав, что и на игру с "Зенитом", а вот Станкович внес сразу три изменения, выпустив Руслана Литвинова, Олега Рябчука и Ливая Гарсию вместо Алексиса Дуарте, Данилы Пруцева и Тео Бонгонды.

При этом красно-белые по сравнению с дерби против ЦСКА частично вернулись к базовым настройкам, одна из которых – возвращение Маркиньоса из обороны на левый фланг атаки. В итоге бразилец буквально разрывал бровку и сумел отличиться на 14-й минуте. На там самом левом фланге мяч протащил Эсекьель Барко и нашел пасом Маркиньоса на краю штрафной, тот сместился ближе к центру и зарядил издали, смахнув капли столичного дождя с сетки мощным ударом под перекладину ворот Андрея Лунева – 1:0.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Правда, уже на 20-й минуте счет вернулся к исходному балансу: "Динамо" получило право на штрафной на левом фланге метрах в 40 от ворот, Бителло подал, а защитник красно-белых Даниил Денисов случайно срезал мяч головой в дальний угол ворот Александра Максименко, – 1:1. После этого "Спартак" старался атаковать, однако по итогам 45-минутки больше шансов отличиться было у гостей. Причем основная опасность исходила от дальних ударов Ярослава Гладышева, который в одном из эпизодов пробил чуть неточно низом, а в другом летящий мяч в дальний угол кончиками перчатки в штангу перевел Максименко.

А вот в начале второй половины встречи повод улыбнуться и победно вскинуть руки вверх появился у "Спартака". На 50-й минуте Маркиньос совершил очередной полезное действие, выдав конфетный навес в центр штрафной в сторону Ливая Гарсии. Форвард "Спартака" перевисел в воздухе защитника "Динамо" Роберто Фернандеса и подправил мяч головой в дальний угол – 2:1. Это первый гол тринидадского нападающего за красно-белых после переезда в Москву минувшей зимой за рекордные 20 миллионов евро.

Минут через пять Гарсия мог и оформить дубль, но его выстрел из штрафной парировал Лунев. А вот примерно после 65-й минуты "Спартак" подсел, стараясь ловить несущееся отыгрываться "Динамо" на контратаках. Однако хоть команда Лички не так уж часто выпускала соперника со своей половины, бело-голубым остро не хватало голевых моментов. Практически все атаки гостей погасила оборона хозяев, плюс сейв сделал Максименко после выстрела Гладышева из штрафной с нерабочей правой.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Спартак" продержался и оформил выход в финал Пути регионов. При этом Деян Станкович в этом сезоне пока ни разу не проиграл "Динамо" ни в Кубке, ни в чемпионате. После игры главный тренер красно-белых подчеркнул, что на поле в этом дерби было "11 львов, которые бились за одну общую цель".





Деян Станкович главный тренер московского "Спартака" Хочу поблагодарить своих ребят, им было непросто быстро восстановиться психологически и физически после игры с ЦСКА. Сегодня мы сыграли блестяще, приходилось терпеть, было очень сложно, но мы бились через усталость, настоящие герои.

Главный тренер столичного "Динамо" Марцел Личка в свою очередь отметил в беседе с журналистами, что на фоне вылета из Кубка и серьезное отставание от первого места в РПЛ не переживает о слухах про возможную отставку.





Марцел Личка главный тренер московского "Динамо" Надо стараться выиграть все игры в чемпионате. Я всегда играю за себя, за свою честь, семью и клуб. Понятно, за чемпионство уже не боремся, это грустно. Этот розыгрыш Кубка уже в мусор, поэтому надо переключиться на чемпионат и играть за честь, искать цели каждому для себя.

В финале Пути регионов, который состоится в середине мая, "Спартак" встретится с победителем противостояния московского "Локомотива" и "Ростова". Встреча "железнодорожников" с южанами пройдет 30 апреля.

И в этот же день состоится первый полуфинал Пути РПЛ: в гости к "Зениту" приедет ЦСКА.

