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ЦСКА победил "Зенит" в серии пенальти и сыграет в суперфинале Кубка России

"Зенит" прощается с трофеем: как ЦСКА сенсационно вышел в суперфинал Кубка России

14 мая московский ЦСКА дома переиграл "Зенит" из Санкт-Петербурга в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России и вышел в суперфинал турнира в "Лужниках". После первой игры красно-синие уступали 0:2, но отыграли разницу в основное время, а затем были лучше в серии пенальти. О том, как "армейцы" сенсационно выбили действующего обладателя трофея, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:0 (1:0, пенальти – 4:3)

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Голы: Кисляк, 37, Мусаев, 90+.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков (Шуманский, 82), Бистрович (Круговой, 73), Пьянич (Файзуллаев, 62), Койта (Алеррандро, 62), Гуарирапа (Мусаев, 73).

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Алип, Барриос, Педро (Горшков, 89), Глушенков (Соболев, 89), Ахметов (Луис Энрике, 46), Мостовой, Кассьерра (Мантуан, 89).

Предупреждения: Виллиан Роша, 45+; Кисляк, 73.

В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России "Зенит" дома сумел нанести первое поражение ЦСКА нынешней весной, победив со счетом 2:0. Сине-бело-голубым, действующим обладателям трофея, в Москве нужно было не проиграть и идти дальше для защиты титула. Задача не казалась невыполнимой: в трех предыдущих встречах нынешнего сезона во всех турнирах петербуржцы дважды переиграли москвичей (1:0 и 2:0) и один раз свели все к ничьей (0:0).

Уже на первых минутах команда Сергея Семака могла оборонять еще большее преимущество. Андрей Мостовой закинул мяч в штрафную, Матео Кассьерра бил головой из-под Виллиана Роши, но блестяще среагировал голкипер красно-синих Владислав Тороп.

От команды Марко Николича же многие ждали суперактивности впереди вплоть до форменного безрассудства – все же нужно отыгрывать петербуржскую фору. Однако ЦСКА не несся вперед, стараясь сыграть сбалансированно. И до поры "армейцы" разве что разминали вратаря "Зенита" Дениса Адамова, не ставя перед ним серьезных задач.

Однако на 37-й минуте случился разрыв шаблона. 19-летний опорник ЦСКА Матвей Кисляк, с ноги ворвавшийся во взрослый футбол при Николиче, сыграл в стенку с Секу Койта и пробил с рикошетом от Нино по дуге за шиворот голкиперу "Зенита" – 1:0. А через пару минут стало еще жарче: после подачи Миралема Пьянича со штрафного Роша пробил в сторону ворот, но мяч по пути задел отставленную в сторону кисть защитника гостей Нуралы Алипа.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

После долгого разбирательства с помощью VAR главный арбитр Виталий Мешков все же указал на точку. Иван Обляков мог привести разницу в счете по сумме двух встреч в исходное положение уже до перерыва, но Адамов в блестящем прыжке потащил его удар прямо из угла.

"Зенит" же, который после удара Кассьерры не создал у ворот Торопа практически ничего острого, в самой концовке 45-минутного отрезка все же смог расшатать нервы фанатов красно-синих. Исполняя штрафной почти по центру метрах в 20 от створа, Максим Глушенков закрутил мяч в штангу.

Во втором тайме "Зенит" включил повышенные обороты в плане игры в прессинг, в следствие чего ЦСКА начал ошибаться у своих ворот. Одна из таких осечек едва не привела к голу: Кассьерра отдал пас в штрафную на Глушенкова, тот прострелил прямо в ногу Облякову, и мяч едва не отскочил в сетку. Но сам капитан "армейцев" успел забрать его с ленточки.

У ЦСКА же впереди не получалось, по сути, ничего. Давление было, подходы – тоже, но никак не шел осмысленный удар. Но что отличает команду по весне, так это умение Николича забирать большие матчи за счет блестящего жонглирования скамейкой.

В чемпионате победные голы "армейцев" в дерби со "Спартаком" (2:1) в конце апреля и в матче с лидером РПЛ "Краснодаром" в минувшие выходные (1:0) организовывали именно вышедшие на замену футболисты. В добавленное время кубковой игры с "Зенитом" спасительный второй гол тоже организовали запасные. Во время розыгрыша углового в свое время ушедший со скандалом из стана петербуржцев Данил Круговой навесил идеально в голову одинокому Тамерлану Мусаеву, который пробил под штангу. Стоящий там Мостовой подставиться под мяч не успел, а Адамов лишь провожал его взглядом – 2:0. Это первый гол Мусаева в весенней части сезона – и сразу такой важный.

По регламенту Кубка при равном счете по сумме двух встреч команды сразу бьют пенальти. Наверняка сердце некоторых фанатов "армейцев" дрогнуло, ведь один выстрел с точки голкипер "Зенита" во время игры парировал. Да и год назад на той же стадии турнира москвичи и петербуржцы соревновались в исполнении 11-метровых, и тогда последние взяли верх. Но что было, то прошло: ЦСКА написал новую историю.

Игроки красно-синих реализовали четыре попытки из четырех. Пятая им попросту не понадобилась, так как у "Зенита" сначала 11-метровый смазал Александр Соболев, слабо пробив практически в Торопа, а затем Густаво Мантуан вместо левого от себя угла попал мимо створа в рекламный щит. ЦСКА сенсационно выходит в следующую стадию турнира, а петербуржцы не смогли защитить завоеванный год назад титул.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

На пресс-конференции главный тренер "армейцев" Марко Николич отметил, что команда вообще не вспоминала незабитый Иваном Обляковым пенальти в первом тайме, а вышла биться в каждом эпизоде.

"Я не видел, чтобы что-то создавал "Зенит", я видел, что мы им делали подарки. Но так бывает в такой нервной и эмоциональной игре. Я видел заряженную команду, которая билась и старалась. И очень доволен, как у нас все получилось в конце игры", – отметил Николич.

Рад за Мусаева, он давно не забивал. Он очень старается на тренировках, отдает все силы, и это ему вернулось. Футбол дает все самое лучшее, он заслужил это, как и вся команда. На мой взгляд, это чисто заслуженный выход в суперфинал Кубка.
Марко Николич
главный тренер ПФК ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в свою очередь назвал игру своей команды неплохой и раскритиковал арбитров матча.

"Где-то мы не справились, где-то были непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матча. Тот же первый пенальти – там не было фола, потому что два игрока были в офсайде, которые мешали нашим игрокам. Трактовка – это уже, думаю, оставим на усмотрение специалистам", – процитировал Семака официальный сайт клуба.

Жалко, но что делать – не справились с одним угловым. Ну и в этом угловом большие вопросы по поводу фола на Барриосе были, которому просто не дали сыграть. Посмотрим и будем готовиться к чемпионату, две игры у нас осталось. В остальном ребята провели неплохой матч, за заключением того, что не смогли сегодня забить, моменты были хорошие.
Сергей Семак
главный тренер "Зенита"

Теперь ЦСКА будет ждать своего будущего соперника по суперфиналу Кубка России, который состоится в столичных "Лужниках" 1 июня. Не исключено, что почти 80-тысячная арена увидит в главном матче турнира невероятное по своему накалу московское дерби.

Для этого "Спартак" в финале Пути регионов должен переиграть дома "Ростов". Решающая игра для красно-белых и желто-синих пройдет 15 мая.

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