ЦСКА победил "Зенит" в серии пенальти и сыграет в суперфинале Кубка России

14 мая московский ЦСКА дома переиграл "Зенит" из Санкт-Петербурга в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России и вышел в суперфинал турнира в "Лужниках". После первой игры красно-синие уступали 0:2, но отыграли разницу в основное время, а затем были лучше в серии пенальти. О том, как "армейцы" сенсационно выбили действующего обладателя трофея, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:0 (1:0, пенальти – 4:3)

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Голы: Кисляк, 37, Мусаев, 90+.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков (Шуманский, 82), Бистрович (Круговой, 73), Пьянич (Файзуллаев, 62), Койта (Алеррандро, 62), Гуарирапа (Мусаев, 73).

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Алип, Барриос, Педро (Горшков, 89), Глушенков (Соболев, 89), Ахметов (Луис Энрике, 46), Мостовой, Кассьерра (Мантуан, 89).

Предупреждения: Виллиан Роша, 45+; Кисляк, 73.

В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России "Зенит" дома сумел нанести первое поражение ЦСКА нынешней весной, победив со счетом 2:0. Сине-бело-голубым, действующим обладателям трофея, в Москве нужно было не проиграть и идти дальше для защиты титула. Задача не казалась невыполнимой: в трех предыдущих встречах нынешнего сезона во всех турнирах петербуржцы дважды переиграли москвичей (1:0 и 2:0) и один раз свели все к ничьей (0:0).

Уже на первых минутах команда Сергея Семака могла оборонять еще большее преимущество. Андрей Мостовой закинул мяч в штрафную, Матео Кассьерра бил головой из-под Виллиана Роши, но блестяще среагировал голкипер красно-синих Владислав Тороп.

От команды Марко Николича же многие ждали суперактивности впереди вплоть до форменного безрассудства – все же нужно отыгрывать петербуржскую фору. Однако ЦСКА не несся вперед, стараясь сыграть сбалансированно. И до поры "армейцы" разве что разминали вратаря "Зенита" Дениса Адамова, не ставя перед ним серьезных задач.

Однако на 37-й минуте случился разрыв шаблона. 19-летний опорник ЦСКА Матвей Кисляк, с ноги ворвавшийся во взрослый футбол при Николиче, сыграл в стенку с Секу Койта и пробил с рикошетом от Нино по дуге за шиворот голкиперу "Зенита" – 1:0. А через пару минут стало еще жарче: после подачи Миралема Пьянича со штрафного Роша пробил в сторону ворот, но мяч по пути задел отставленную в сторону кисть защитника гостей Нуралы Алипа.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

После долгого разбирательства с помощью VAR главный арбитр Виталий Мешков все же указал на точку. Иван Обляков мог привести разницу в счете по сумме двух встреч в исходное положение уже до перерыва, но Адамов в блестящем прыжке потащил его удар прямо из угла.

"Зенит" же, который после удара Кассьерры не создал у ворот Торопа практически ничего острого, в самой концовке 45-минутного отрезка все же смог расшатать нервы фанатов красно-синих. Исполняя штрафной почти по центру метрах в 20 от створа, Максим Глушенков закрутил мяч в штангу.

Во втором тайме "Зенит" включил повышенные обороты в плане игры в прессинг, в следствие чего ЦСКА начал ошибаться у своих ворот. Одна из таких осечек едва не привела к голу: Кассьерра отдал пас в штрафную на Глушенкова, тот прострелил прямо в ногу Облякову, и мяч едва не отскочил в сетку. Но сам капитан "армейцев" успел забрать его с ленточки.

У ЦСКА же впереди не получалось, по сути, ничего. Давление было, подходы – тоже, но никак не шел осмысленный удар. Но что отличает команду по весне, так это умение Николича забирать большие матчи за счет блестящего жонглирования скамейкой.

В чемпионате победные голы "армейцев" в дерби со "Спартаком" (2:1) в конце апреля и в матче с лидером РПЛ "Краснодаром" в минувшие выходные (1:0) организовывали именно вышедшие на замену футболисты. В добавленное время кубковой игры с "Зенитом" спасительный второй гол тоже организовали запасные. Во время розыгрыша углового в свое время ушедший со скандалом из стана петербуржцев Данил Круговой навесил идеально в голову одинокому Тамерлану Мусаеву, который пробил под штангу. Стоящий там Мостовой подставиться под мяч не успел, а Адамов лишь провожал его взглядом – 2:0. Это первый гол Мусаева в весенней части сезона – и сразу такой важный.

По регламенту Кубка при равном счете по сумме двух встреч команды сразу бьют пенальти. Наверняка сердце некоторых фанатов "армейцев" дрогнуло, ведь один выстрел с точки голкипер "Зенита" во время игры парировал. Да и год назад на той же стадии турнира москвичи и петербуржцы соревновались в исполнении 11-метровых, и тогда последние взяли верх. Но что было, то прошло: ЦСКА написал новую историю.

Игроки красно-синих реализовали четыре попытки из четырех. Пятая им попросту не понадобилась, так как у "Зенита" сначала 11-метровый смазал Александр Соболев, слабо пробив практически в Торопа, а затем Густаво Мантуан вместо левого от себя угла попал мимо створа в рекламный щит. ЦСКА сенсационно выходит в следующую стадию турнира, а петербуржцы не смогли защитить завоеванный год назад титул.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

На пресс-конференции главный тренер "армейцев" Марко Николич отметил, что команда вообще не вспоминала незабитый Иваном Обляковым пенальти в первом тайме, а вышла биться в каждом эпизоде.

"Я не видел, чтобы что-то создавал "Зенит", я видел, что мы им делали подарки. Но так бывает в такой нервной и эмоциональной игре. Я видел заряженную команду, которая билась и старалась. И очень доволен, как у нас все получилось в конце игры", – отметил Николич.





Марко Николич главный тренер ПФК ЦСКА Рад за Мусаева, он давно не забивал. Он очень старается на тренировках, отдает все силы, и это ему вернулось. Футбол дает все самое лучшее, он заслужил это, как и вся команда. На мой взгляд, это чисто заслуженный выход в суперфинал Кубка.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в свою очередь назвал игру своей команды неплохой и раскритиковал арбитров матча.

"Где-то мы не справились, где-то были непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матча. Тот же первый пенальти – там не было фола, потому что два игрока были в офсайде, которые мешали нашим игрокам. Трактовка – это уже, думаю, оставим на усмотрение специалистам", – процитировал Семака официальный сайт клуба.





Сергей Семак главный тренер "Зенита" Жалко, но что делать – не справились с одним угловым. Ну и в этом угловом большие вопросы по поводу фола на Барриосе были, которому просто не дали сыграть. Посмотрим и будем готовиться к чемпионату, две игры у нас осталось. В остальном ребята провели неплохой матч, за заключением того, что не смогли сегодня забить, моменты были хорошие.

Теперь ЦСКА будет ждать своего будущего соперника по суперфиналу Кубка России, который состоится в столичных "Лужниках" 1 июня. Не исключено, что почти 80-тысячная арена увидит в главном матче турнира невероятное по своему накалу московское дерби.

Для этого "Спартак" в финале Пути регионов должен переиграть дома "Ростов". Решающая игра для красно-белых и желто-синих пройдет 15 мая.

