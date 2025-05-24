Мусаев – о чемпионстве "Краснодара": это сравнимо с рождением ребенка

24 мая "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу. Соперничество южан с "Зенитом" длилось до заключительного 30-го тура, однако петербуржцы в год 100-летия клуба лишились титула впервые за последние шесть лет. О главных итогах сезона расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Андрей Шрамко

Второй сезон подряд битва за чемпионство в Мир Российской Премьер-лиге продлилась до последнего тура. Правда, если в прошлом году за трофей бились три клуба – "Динамо", "Зенит" и "Краснодар", то в этом обошлось без представителей столицы.

К заключительному рывку "Краснодар" с 64-мя очками подошел на первом месте, "Зенит" с 63-мя – на втором. Клуб из Северной столицы брал титул последние шесть сезонов, и мечтал о седьмом в год своего 100-летия. Амбиции и без того звездная команда Сергея Семака подкрепила трансферами, потратив огромные деньги на новичков. "Краснодар" же обошелся без крупных покупок, основной голкипер Матвей Сафонов уехал выигрывать титулы с французским ПСЖ, а его теперь уже бывший клуб разгромно проиграл "Зениту" в Суперкубке России 2:4 прямо перед стартом РПЛ. С учетом этих факторов многие еще до 1-го тура отдали чемпионство сине-бело-голубым. Но не тут-то было.

"Зенит" в 30-м туре бился дома с одним из аутсайдеров грозненским "Ахматом", "Краснодар" в родных стенах – с претендентом на тройку столичным "Динамо", представители которого в интервью грозились чуть ли не разорвать южан за обидное поражение в прошлом сезоне. После первого тайма титул отходил петербуржцам, которые вели 2:0, а вот в Краснодаре на табло горели нули. В такие моменты и нужно проявлять тот самый характер, который принято называть чемпионским.

Команда Мурада Мусаева вернулась на первое место уже на первой минуте второй половины встречи: после прострела капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна голкипер "Динамо" Андрей Лунев не зафиксировал мяч, а лучший бомбардир клуба Джон Кордоба добил его в сетку – 1:0. И пока счет в пользу "быков", на результат матча в Санкт-Петербурге можно было не обращать внимание.

После гола черно-зеленые упростили игру и действовали аккуратно. Оборона "Краснодара" серьезно дала осечку лишь раз, когда Муми Нгамале после прострела партнера с фланга чудом не дотянулся до мяча, пытаясь пробить фактически по пустым воротам.



Фото: РИА Новости/Андрей Шрамко

А на 82-й минуте южанам фартануло еще раз. Сперцян слева покатил в район полукруга штрафной Никите Кривцову, полузащитник пробил с рикошетом, дезориентировавшим Лунева – 2:0. На трибунах творилось безумие до самого финального свистка, аккурат перед которым главный арбитр встречи Артем Чистяков еще и назначил пенальти за игру рукой защитника "Динамо" Николаса Маричаля. Сперцян с точки был точен – 3:0.

С тем же счетом выиграл и "Зенит", но на юге это уже никого не интересовало. Впервые за 17 лет своего существования "Краснодар" стал чемпионом России и прервал гегемонию петербуржцев.





Мурад Мусаев главный тренер "Краснодара" Эта эмоция сравнима с рождением ребенка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло. Это вселенское счастье.

После игры основатель и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий сказал журналистам: "Снимать нужно не меня, это заслуга команды". Это произнес человек, который своими силами построил один из лучших стадионов страны и мощнейшую академию, восхищающая даже многое повидавших статусных футбольных людей. Который верил в Мурада Мусаева тогда, когда в него, как казалось, почти никто не верил. Спустя 17 лет большой трофей оказался у Галицкого в руках, и не восхищаться усилиями этого человека просто невозможно.

"Зенит" же в год своего столетия упустил не только победу в чемпионате, но и вылетел из Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ столичному ЦСКА. На позиции Семака в клубе это вряд ли как-то повлияет, однако самолюбию сине-бело-голубых 24 мая 2025 года был нанесен серьезный удар. Какие оргвыводы из этого последуют – одна из главных интриг короткого летнего межсезонья. Пока же полузащитник петербуржцев Андрей Мостовой после игры признался журналистам, что в раздевалке "Зенита" на фоне ускользнувшего чемпионства "была жопа".



Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Третьим же стал московский ЦСКА, который набрал 59 очков благодаря победе над "Пари НН" в 30-м туре (2:0). К слову, ставший чемпионом годом ранее "Зенит" набрал только 57 баллов – такой вот фантастический турнир в нынешнем сезоне. Команда Марко Николича выдала феноменальную весну, не проиграв в РПЛ ни одного матча, чем делает серьезную заявку на борьбу за чемпионство в будущем розыгрыше турнира. При этом "армейцы" могут выиграть титул и в этом году, если победят "Ростов" в суперфинале Кубка России 1 июня.

Что до других столичных команд, "Спартак" за счет разгрома "Химок" (5:0) стал четвертым, "Динамо" – пятым, "Локомотив" – шестым. Все три клуба в той или иной мере весной пережили кризис, но красно-белым досталось больше всех. Команда Деяна Станковича, которую по осени справедливо считали одним из главных претендентов на чемпионство, растеряла по весне весь шарм. Останется ли сербский специалист или "Спартак" ждет очередная встряска, наверняка узнаем совсем скоро.

Еще одна интрига, которая разрешилась в последнем туре – кто сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. По спортивному принципу туда попали "Пари НН" и "Ахмат", которые будут биться за выживание с занявшими третье и четвертое места в Первой лиге новороссийским "Черноморцем" и "Уралом" из Екатеринбурга. Эти матчи пройдут 28 и 31 мая. Воронежский "Факел" и "Оренбург" покидают элитный дивизион напрямую, а калининградская "Балтика" и столичное "Торпедо" напрямую туда поднимаются.

Но я не зря упомянул спортивный принцип: состав участников стыков еще может измениться, так как у "Черноморца" возникли серьезные проблемы с лицензированием. Не ясна пока ситуация и с "Химками", которые хоть и остались в РПЛ, но имеют огромные долги. Чем разрешатся эти ситуации, станет ясно в ближайшее время.

