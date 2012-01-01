"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу пятый раз подряд

13 июля в Волгограде "Зенит" переиграл "Краснодар" в матче за Суперкубок России по футболу со счетом 4:2. Одним из главных героев стал новичок петербуржцев Максим Глушенков, оформивший дубль. Однако празднование подпортил скандал вокруг одного из лидеров команды Клаудиньо. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Новый российский футбольный сезон официально начался матчем за Суперкубок на арене в Волгограде. Обычно в таких играх сражаются чемпион против обладателя Кубка страны. Но так как и тот, и другой трофеи в прошлом сезоне взял "Зенит", по регламенту петербуржцы встретились с соперником, занявшим второе место в Российской Премьер-лиге – "Краснодаром".

Черно-зеленые никогда не выигрывали этот трофей – как и любой другой. И на бумаге шансов взять Суперкубок у команды Мурада Мусаева было крайне мало. "Быки" к матчу подошли "обескровленными": основной голкипер Матвей Сафонов уехал в ПСЖ, сразу три футболиста – Джон Кордоба, Кевин Кастаньо и Лукас Оласа – задержались в своих сборных на Кубке Америки, лидер обороны прошлых лет Хуниор Алонсо переехал играть в Бразилию – и это даже не полный список всех проблем с составом. В итоге на скамейке "Краснодара" в этой игре было всего шесть полевых игроков при пяти разрешенных заменах – и далеко не каждый из них является сопоставимой по качеству подменой. А стартовый состав Мусаеву пришлось кроить, выставив ряд футболистов не на их профильные позиции.

У "Зенита" же в штате все в полном изобилии. С огромным трудом взяв два трофея в прошлом сезоне, петербуржцы открыли кошелек и достали оттуда много миллионов евро, чтобы максимально укрепиться. В том числе, прихватили у "Краснодара" крайнего защитника Сергея Волкова – еще одна ощутимая потеря "быков" перед стартом нового сезона. Так что главный тренер команды Сергей Семак получил в свое распоряжение широкий простор для творчества.

Всех новичков разом наставник сине-бело-голубых решил не выпускать, ограничившись только героем прошлого кубкового сезона, экс-голкипером "Балтики" Евгением Латышонком, и лучшим ассистентом минувшего чемпионата, бывшим полузащитником "Локомотива" Максимом Глушенковым. И последний сразу показал, что приехал на берега Невы сделать красиво и результативно.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Глушенков сумел отвоевать себе право на стандарты, и они в его исполнении были для "Краснодара" настоящей головной болью. На 13-й минуте судорожно отбившись после очередного углового, "Зенит" забрал подбор, а Дуглас Сантос радиоуправляемой подачей нашел в штрафной задержавшегося там защитника Родригао. В итоге один бразилец оформил голевой пас, а второй здорово замкнул его головой точно в сетку – 1:0.

Черно-зеленые после пропущенного гола смогли успокоить игру, но снова пропустили с углового. Дело было на 33-й минуте: Глушенков навесил на ближнюю штангу, защитник Страхиня Эракович головой перевел на дальнюю, а там Вендел проткнул мяч в сетку из-под крайнего форварда Олакунле Олусегуна, который из-за проблем с составом был вынужден играть на фланге обороны – 2:0.

А на 42-й минуте свой первый гол за "Зенит" оформил Глушенков. Отдав мяч на фланг Венделу в быстром отрыве, Максим побежал открываться по центру. Бразилец вывел россиянина точным пасом один на один с вратарем "Краснодара" Станиславом Агкацевым, а тот ничего не смог поделать с точным выстрелом в нижний угол – 3:0 и тотальное преимущество действующего чемпиона.

В обороне петербуржцы отыграли в первом тайме близко к идеалу, допустив лишь один не самый острый удар по своим воротам. После перерыва удручающую статистику "Краснодар" в первые 15 минут исправил выстрелами в исполнении Никиты Кривцова, Эдуарда Сперцяна и вернувшегося на юг из "Динамо" Федора Смолова, но сверхопасными их назвать нельзя. Но в итоге количество все же перешло в качество: "быки" зацепились за мяч у штрафной соперника, Виктор Са отдал в полуфланг на Кривцова, тот включил футзальный дриблинг и с левой уложил красоту в сетку – 3:1. Весь этот шик случился на 65-й минуте.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Казалось, игра может качнуться в другую сторону, но связка Вендел–Глушенков снова поставила оппонентов на место. В очередной атаке бразилец грамотно увел за собой центрального защитника "Краснодара" Витора Тормену, тем самым оголив зону для российского хавбека. Вендел отдал в нее передачу Глушенкову, и тот оформил дубль точным ударом низом в ближний угол – 4:1 на 68-й минуте.

Но перестрелка и не думала заканчиваться. На 70-й Кривцов сделал из Вендела антигероя, обокрав его в центре поля и быстро отпасовав на Смолова. Федор хлестким ударом сумел прошить Латышонка – 4:2. Но на большее "Краснодар" не хватило. Мусаев провел замены, но качественного рывка после этого ждать не приходилось. Еще пара ударов Сперцяна до финального свистка мимо цели – и на этом все. Если черно-зеленые хотят бороться за самые высокие места, команде явно нужно много свежей крови.

"Зенит" же вновь пополнил полку трофеев, завоевав пятый Суперкубок подряд и девятый за всю историю клуба. Дав понять, что в сезон своего столетнего юбилея они готовы рвать и метать, взрывая одну трансферную бомбу за другой.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Однако в матче был эпизод, намекающий на то, что в теории в "Зените" может полыхнуть. На 62-й минуте бразилец Клаудиньо, которого СМИ активно сватают на родину во "Фламенго", был настолько раздражен своей заменой, что нехотя пожал руку Семаку, и даже попытался его оттолкнуть. А по слухам, так и вовсе стрельнул в наставника команды парой непечатных фраз. Конечно, главный тренер попытался сгладить углы: никакого конфликта нет, и накручивать ситуацию не надо. Но осадочек все равно остался.

