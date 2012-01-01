"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу пятый раз подряд

13 июля в Волгограде "Зенит" переиграл "Краснодар" в матче за Суперкубок России по футболу со счетом 4:2. Одним из главных героев стал новичок петербуржцев Максим Глушенков, оформивший дубль. Однако празднование подпортил скандал вокруг одного из лидеров команды Клаудиньо. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Новый российский футбольный сезон официально начался матчем за Суперкубок на арене в Волгограде. Обычно в таких играх сражаются чемпион против обладателя Кубка страны. Но так как и тот, и другой трофеи в прошлом сезоне взял "Зенит", по регламенту петербуржцы встретились с соперником, занявшим второе место в Российской Премьер-лиге – "Краснодаром".
Черно-зеленые никогда не выигрывали этот трофей – как и любой другой. И на бумаге шансов взять Суперкубок у команды Мурада Мусаева было крайне мало. "Быки" к матчу подошли "обескровленными": основной голкипер Матвей Сафонов уехал в ПСЖ, сразу три футболиста – Джон Кордоба, Кевин Кастаньо и Лукас Оласа – задержались в своих сборных на Кубке Америки, лидер обороны прошлых лет Хуниор Алонсо переехал играть в Бразилию – и это даже не полный список всех проблем с составом. В итоге на скамейке "Краснодара" в этой игре было всего шесть полевых игроков при пяти разрешенных заменах – и далеко не каждый из них является сопоставимой по качеству подменой. А стартовый состав Мусаеву пришлось кроить, выставив ряд футболистов не на их профильные позиции.
У "Зенита" же в штате все в полном изобилии. С огромным трудом взяв два трофея в прошлом сезоне, петербуржцы открыли кошелек и достали оттуда много миллионов евро, чтобы максимально укрепиться. В том числе, прихватили у "Краснодара" крайнего защитника Сергея Волкова – еще одна ощутимая потеря "быков" перед стартом нового сезона. Так что главный тренер команды Сергей Семак получил в свое распоряжение широкий простор для творчества.
Всех новичков разом наставник сине-бело-голубых решил не выпускать, ограничившись только героем прошлого кубкового сезона, экс-голкипером "Балтики" Евгением Латышонком, и лучшим ассистентом минувшего чемпионата, бывшим полузащитником "Локомотива" Максимом Глушенковым. И последний сразу показал, что приехал на берега Невы сделать красиво и результативно.
Глушенков сумел отвоевать себе право на стандарты, и они в его исполнении были для "Краснодара" настоящей головной болью. На 13-й минуте судорожно отбившись после очередного углового, "Зенит" забрал подбор, а Дуглас Сантос радиоуправляемой подачей нашел в штрафной задержавшегося там защитника Родригао. В итоге один бразилец оформил голевой пас, а второй здорово замкнул его головой точно в сетку – 1:0.
Черно-зеленые после пропущенного гола смогли успокоить игру, но снова пропустили с углового. Дело было на 33-й минуте: Глушенков навесил на ближнюю штангу, защитник Страхиня Эракович головой перевел на дальнюю, а там Вендел проткнул мяч в сетку из-под крайнего форварда Олакунле Олусегуна, который из-за проблем с составом был вынужден играть на фланге обороны – 2:0.
А на 42-й минуте свой первый гол за "Зенит" оформил Глушенков. Отдав мяч на фланг Венделу в быстром отрыве, Максим побежал открываться по центру. Бразилец вывел россиянина точным пасом один на один с вратарем "Краснодара" Станиславом Агкацевым, а тот ничего не смог поделать с точным выстрелом в нижний угол – 3:0 и тотальное преимущество действующего чемпиона.
В обороне петербуржцы отыграли в первом тайме близко к идеалу, допустив лишь один не самый острый удар по своим воротам. После перерыва удручающую статистику "Краснодар" в первые 15 минут исправил выстрелами в исполнении Никиты Кривцова, Эдуарда Сперцяна и вернувшегося на юг из "Динамо" Федора Смолова, но сверхопасными их назвать нельзя. Но в итоге количество все же перешло в качество: "быки" зацепились за мяч у штрафной соперника, Виктор Са отдал в полуфланг на Кривцова, тот включил футзальный дриблинг и с левой уложил красоту в сетку – 3:1. Весь этот шик случился на 65-й минуте.
Казалось, игра может качнуться в другую сторону, но связка Вендел–Глушенков снова поставила оппонентов на место. В очередной атаке бразилец грамотно увел за собой центрального защитника "Краснодара" Витора Тормену, тем самым оголив зону для российского хавбека. Вендел отдал в нее передачу Глушенкову, и тот оформил дубль точным ударом низом в ближний угол – 4:1 на 68-й минуте.
Но перестрелка и не думала заканчиваться. На 70-й Кривцов сделал из Вендела антигероя, обокрав его в центре поля и быстро отпасовав на Смолова. Федор хлестким ударом сумел прошить Латышонка – 4:2. Но на большее "Краснодар" не хватило. Мусаев провел замены, но качественного рывка после этого ждать не приходилось. Еще пара ударов Сперцяна до финального свистка мимо цели – и на этом все. Если черно-зеленые хотят бороться за самые высокие места, команде явно нужно много свежей крови.
"Зенит" же вновь пополнил полку трофеев, завоевав пятый Суперкубок подряд и девятый за всю историю клуба. Дав понять, что в сезон своего столетнего юбилея они готовы рвать и метать, взрывая одну трансферную бомбу за другой.
Однако в матче был эпизод, намекающий на то, что в теории в "Зените" может полыхнуть. На 62-й минуте бразилец Клаудиньо, которого СМИ активно сватают на родину во "Фламенго", был настолько раздражен своей заменой, что нехотя пожал руку Семаку, и даже попытался его оттолкнуть. А по слухам, так и вовсе стрельнул в наставника команды парой непечатных фраз. Конечно, главный тренер попытался сгладить углы: никакого конфликта нет, и накручивать ситуацию не надо. Но осадочек все равно остался.