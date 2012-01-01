"Зенит" обыграл "Балтику" и стал обладателем Кубка России по футболу

2 июня "Зенит" стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира в "Лужниках" петербуржцы обыграли калининградскую "Балтику" со счетом 2:1, забив решающий мяч на последних минутах. Об острой развязке расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

"Зенит" и "Балтика" в суперфинале Фонбет Кубка России – команды-антиподы. Первые – обладатели Суперкубка страны и вновь победители Мир Российской Премьер-лиги. Вторые хоть и преобразились по весне, но все же заняли предпоследнее место в элитном российском дивизионе и покинули его. Но именно эти парни потом, кровью и толикой удачи преодолели все турнирные жернова, чтобы оказаться в "Лужниках" вечером 2 июня не в качестве зрителей.

Финалы кубков во всех странах болельщики обожают за то, что в одном конкретно взятом матче может произойти все что угодно. Несмотря на чины и регалии. Финал "Зенита" и "Балтики" – во многом тому подтверждение. Да, петербуржцы со стартового свистка забрали территорию. Но калининградцы в первом тайме здорово бежали в контратаки и раз за разом нервировали соперника на стандартах.

Как итог: до перерыва "Балтика" была гораздо острее. Уже на 8-й минуте Кристиян Бистрович вырезал шикарную передачу из глубины на Роберто Фернандеса, бразилец сумел перекинуть голкипера "Зенита" Дениса Адамова, и мяч уже катился в уголок. Но защитник петербуржцев Нино его все же уволок, подставив носок бутсы на самой ленточке. Через мгновение "Балтика" разыграла опасный угловой, но выше створа пробил защитник Диего Луна.

Тут уже включился "Зенит". На 19-й минуте чудом не забил форвард клуба Иван Сергеев: Клаудиньо в быстрой атаке ворвался почти к лицевой и прострелил уже на пустые ворота, но россиянин умудрился промахнуться. Затем пару раз в игру по серьезному вступил великолепный голкипер "Балтики" Евгений Латышонок – главная звезда калининградцев последних месяцев, за которой охотятся российские топ-клубы.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

И когда казалось, что назревает гол сине-бело-голубых, мяч вдруг уютно устроился в противоположных воротах. Форвард "Балтики" Виталий Лисакович на 40-й минуте разогнал атаку, у штрафной отпасосвал направо на еще одну звезду команды Данилу Козлова, 19-летний полузащитник прострелил на дальнюю штангу, и Алекс Фернандес оформил 1:0 на табло главного стадиона страны.

После перерыва "Зенит" сумел перестроиться, благодаря чему стал надежнее действовать у своих ворот. Но не на 100%, так как в самом дебюте Лисакович мог оформить 2:0, пробив метров с 12. Но реакция Адамова и штанга, в которую он отбил мяч кончиками пальцев, сохранили минимальный гандикап калининградцев.

Петербуржцы усиливали давление с каждой минутой, у "Балтики" кончались силы, но защитники и Латышонок продолжали творить самые настоящие чудеса. Мог забивать Артур, но его хлесткий удар по центру под перекладину в шикарном прыжке парировал вратарь. Близки к голу были Клаудиньо и Матео Кассьерра, но первый не прошил Латышонка после прострела Вендела на дальнюю, а второй так и не пощупал мяч, потому что передачу колумбийцу прервал Диего Луна.

На 66-й минуте "Зенит" все же забил, завершив затяжную атаку пушечным выстрелом Вендела. Но бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым усмотрела мгновением ранее фол Александра Ерохина, из-за чего взятие ворот было отменено. Давление на "Балтику" оставалось чудовищным, а андердоги бились как могли. Но на 81-й минуте металл прохудился. При очередном угловом нападающий калининградцев Анхело Энрикес вынес мяч прямо на Вячеслава Караваева, тот классно крутил в дальний, но на ленточке очутился полузащитник Дмитрий Рыбчинский. Уже от него снаряд отскочил к Нино, и бразилец добил того в сетку – 1:1.

Петербуржцы продолжали стоять на своем, но где-то на горизонте уже маячила серия пенальти. Пока на пятой добавленной минуте из шести Андрей Мостовой не получил мяч на левом фланге, после чего навесил на ближнюю штангу. Где вообще не пойми как очутился защитник "Зенита" Нуралы Алип. Футболист сборной Казахстана воспользовался шансом, пробив головой точно в дальний угол – 2:1.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

"Зенит" стал обладателем Кубка России в пятый раз и с учетом побед в Суперкубке и РПЛ оформил первый в истории требл. Ровно в тот сезон, когда по весне сине-бело-голубые выглядели слабейшей версией себя. Из-за чего ранее едва не вылетели из этого самого Кубка и чуть не упустили чемпионство впервые за последние годы. Но что поделать: как и мадридский "Реал" в Европе, "Зенит" выигрывает, пока другие играют. Чемпионского характера, глубины состава всем на зависть и умения переключить передачу в самый нужный момент у команды Семака не отнять.

Ну а проект "Балтики" как участника РПЛ и финалиста Кубка – уже история. В подэлитном дивизионе у калининградцев будет совершенно другой состав, так как многие не захотят идти на понижение плюс там действует более строгий лимит на легионеров. А Сергей Игнашевич после финального свистка объявил, что покидает пост главного тренера команды.

Спасибо этим мужчинам за безупречную борьбу. Такой команды в элите российского футбола будет очень не хватать.

