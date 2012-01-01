"Спартак" победил "Динамо" и вышел в следующий раунд Кубка России по футболу

1 мая "Спартак" в гостях переиграл "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России по футболу. В следующей стадии турнира красно-белые сыграют с победителем пары "Ростов" – "Балтика". Почему бело-голубые сошли с дистанции, увидел спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Этот сезон внес большущий вклад в более чем 100-летнюю историю противостояния "Спартака" и "Динамо". Для столичных грандов полуфинал Пути регионов стал уже пятой встречей между собой в нынешнем футбольном году. И до нее в двух играх чемпионата и двух на групповой стадии Кубка бело-голубые выиграли лишь однажды.

Однако три победы над "Динамо" в свое время одерживал Гильермо Абаскаль, которого уже нет на тренерском мостике "Спартака". После отставки испанца командой продолжает руководить временщик Владимир Слишкович, при котором красно-белые пока не проигрывают. На пятое за сезон дерби с "Динамо" босниец избрал вариант с тремя центральными защитниками, который, по его собственному признанию, лучше всего раскрывает позитивные качества его футболистов. Оппонент Слишковича – наставник "Динамо" Марцел Личка – выбрал вполне привычные 4-2-3-1, однако удивил кадровыми решениями. В первую очередь, выходом в старте Федора Смолова вместо набравшего крейсерский ход Константина Тюкавина.

Забегая вперед, это решение чешского специалиста не сработало. Смолов выглядел инородно, на острие оказывался редко, а в добавленное к первому тайму время смазал супершанс, не сумев переиграть один на один голкипера "Спартака" Александра Селихова. Однако точно не Смолов стал главным антигероем бело-голубых до перерыва.

Капитан "Динамо", защитник Фабиан Бальбуэна оказался причастен сразу к двум пропущенным голам. Для начала на девятой минуте красно-белые отвоевали мяч на левой бровке, Михаил Игнатов закинул на дальнюю, а Александр Соболев головой пробил точно в сетку ворот Антона Шунина. Рядом с нападающим сборной России в этот момент оказался Бальбуэна, который даже не попытался выпрыгнуть на перехват.

А на 39-й все тот же Соболев скинул головой на Игнатова, парагвайский защитник запутался в ногах, подарив мяч сопернику, и Михаил пробил точно под рукой Шунина. Судьи почти пять минут проверяли гол на возможный офсайд, и в итоге вынесли решение в пользу "Спартака" – 0:2 уже в первом тайме попахивали катастрофой.

Личка в попытке спасти матч сразу после перерыва перестроил схему на двух нападающих, выпустив Тюкавина в пару к Смолову. Константин, безусловно, добавил атаке агрессии, но за весь второй тайм так и не стал творцом чего-то экстраординарного. Собственно, как и все "Динамо".



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Во многом это стало следствием качественной игры "Спартака" в защите, о чем стоит сказать отдельно. В самом начале встречи поле из-за травмы вынужденно покинул министр обороны красно-белых Срджан Бабич, но вышедший вместо него Павел Маслов картину нисколько не испортил. Вся команда качественно отработала в единоборствах, тем самым убив атаку "Динамо". В такой плотности бело-голубые были вынуждены либо тащить атаку через дриблинг отдельных исполнителей, либо завершать все дальними ударами, каждый из которых не стал сюрпризом для Селихова. А в середине второго тайма красно-белые перешли на игру вторым номером и дотерпели до финального свистка.

В итоге Слишкович вывел "Спартак" в финал Пути регионов, в котором встретится с победителем пары "Ростов" – "Балтика" – их игра состоится 2 мая. Этот результат сделал путь боснийского специалиста еще более парадоксальным: тренер, при котором команда не проигрывает и уверенно идет к суперфиналу Кубка в "Лужниках", по данным разных источников, совершенно точно не избавится от приставки "и. о.". При этом рассматривается вариант, что Слишкович останется в штабе нового главного, поиски которого усиленно ведутся. Но как бы там ни было, Владимира болельщики "Спартака" наверняка будут вспоминать с теплотой. Он стал идеальным временщиком, сумевшим добиться главного – раскрепостить команду после Абаскаля.

У "Динамо" же после вылета из Кубка осталась только борьба за первое место в РПЛ. И если она по итогу будет проиграна, что вполне вероятно, болельщики вряд ли занесут этот сезон в актив.