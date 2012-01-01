"Зенит" сыграл вничью со "Спартаком" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

17 апреля в супердерби "Зенит" – "Спартак" определялся второй финалист Пути РПЛ Кубка России по футболу. Первым накануне стал ЦСКА, переигравший калининградскую "Балтику". Для "Спартака" это был первый матч после отставки теперь уже экс-главного тренера Гильермо Абаскаля. Помогла ли встряска красно-белым, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Кто бы ни стал победителем бойни между "Зенитом" и "Спартаком", в финале Пути РПЛ его ждала еще одна крутая заруба. И для тех, и для других ЦСКА, переигравший в другом полуфинале "Балтику", – очень сильный раздражитель. Но право сыграть с красно-синими еще нужно было заслужить.

В первом московском матче страдающий по весне "Спартак" был сильнее "Зенита" только в первом тайме. Наставник петербуржцев Сергей Семак выпустил в старте немало резервистов, у которых скверно пошла игра впереди. Перестановки в перерыве и открывшийся в результате них гений 18-летнего бразильского таланта Педро помогли-таки гостям победить со счетом 2:1.

До ответной встречи "Зенит" в минувшие выходные деклассировал в РПЛ "Краснодар" – прямого конкурента за чемпионство, а вот "Спартак" споткнулся о восстающий из пепла "Сочи". Что стало последней каплей для боссов, убравших через день главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Нового пока не назначили, посему к ответке с "Зенитом" банду готовил экс-ассистент испанца Владимир Слишкович. Который, к слову, уже руководил "Спартаком" в Петербурге в 19-м туре РПЛ.

Абаскаль, пропускавший тот матч из-за дисквалификации, дал предматчевую установку и упорхнул смотреть игру в Москву, чем взбесил многих болельщиков и ветеранов клуба. Слишкович ли сработал тогда или план Гильермо, но москвичи сыграли 0:0, а "Зенит" не сумел забить дома впервые за 58 игр. Удивительно, но трюк повторился снова, с одной лишь поправкой – отсутствие каких-либо эмоций на футбольном поле.

Этот матч вскрыл, пожалуй, главный минус нынешней конструкции Кубка России, при которой участник Пути РПЛ в случае проигрыша не вылетает из турнира, а спускается в Путь регионов. Страх ошибки притупляется, внутренней мобилизации не происходит. Вот и перемещался "Спартак" весь первый тайм вообще без какого-либо намека на прессинг.

"Зенит" же на правах фаворита и хозяина стадиона забрал мяч (владение петербуржцев до перерыва доходило едва ли не до 70%) и пару раз дал возможность проявить себя голкиперу красно-белых Александру Максименко после острых ударов Родригао и Ильзата Ахметова. Лишь в самом конце тайма форвард "Спартака" Александр Соболев зарядил шальной издали, и мяч, задев игрока петербуржцев, просвистел над правой девяткой.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

После перерыва рисунок чуть изменился: гости сумели немного отыграть проценты владения, но вратарь "Зенита" Денис Адамов лишь наблюдал за перемещениями соперника, не вступая в игру, – не было предпосылок. Слишкович попытался усилить давление за счет перехода на три центральных защитника, да еще и добавить эмоций долгожданным для фанатов красно-белых выходом на поле зачехленного Абаскалем капитана Георгия Джикии. Но Адамов так и остался сухим.

Как и Максименко, хотя у спартаковского голкипера нервяков было куда больше. Семак заменами постепенно довел состав до состояния, близкого к основному. Особенно порадовал Матео Кассьерра, вышедший на 71 минуте вместо провалившего игру Ивана Сергеева. Пару раз он здорово проверил голкипера "Спартака" на прочность, но легально пробить того так и не сумел. Был гол колумбийца головой после очередного кросса Дугласа Сантоса с левой бровки, но судьи усмотрели у бразильца офсайд.

Было в концовке и подозрение на пенальти: Джикия на грани пытался помешать пробить из убойной позиции Вячеславу Караваеву. Главный арбитр встречи Алексей Сухой и бригада VAR довольно долго смотрели эпизод, но ничего криминального в итоге не разглядели.

В итоге абсолютно лишенная нерва и огня нулевая ничья, разочаровавшая более 56-ти с лишним тысяч на трибунах и миллионы у телеэкранов. "Зенит" поборется за июньский суперфинал в "Лужниках" с ЦСКА, а "Спартак" продолжит свой поход за кубком через Путь регионов, в котором встретится с московским "Динамо".

Собственно, сказать про эту игру больше нечего. Да и из памяти она выветрится довольно скоро.

