"Зенит" обыграл "Спартак" в первом полуфинале пути РПЛ Кубка России по футболу

3 апреля "Зенит" переиграл "Спартак" на домашнем поле красно-белых в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Сине-бело-голубые одержали верх со счетом 2:1. Главная мысль всей игры – два абсолютно разных тайма в исполнении команд. Почему – расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Александр Щербак

Схватку красно-белых и сине-бело-голубых мы видели совсем недавно: 2 марта 2024-го в момент рестарта РПЛ бойцы скатали забирающую внимание, но все же нулевую ничью в Санкт-Петербурге. И вот спустя месяц и один день старые знакомые снова с нами.

Ни тем, ни другим весна не дается идеально. Да, "Зенит" в официальных матчах после возобновления сезона не проигрывает, еще и лидерство в РПЛ вновь вернулось к петербуржцам. Но команда Сергея Семака никак не может уйти в отрыв от преследователей в лице "Краснодара" и "Динамо", не взяв три очка у красно-белых и разыграв ничью с "Крыльями Советов". Зато в Кубке петербуржцы отправили тех же бело-голубых в Путь регионов – все хлеб.

У Гильермо Абаскаля дела в красно-белом хозяйстве идут куда сложнее. "Спартак" весной выиграл лишь раз – 3:1 в Кубке у "Оренбурга", который в чемпионате идет внизу таблицы и вышел на эту встречу не основным составом. В остальном же беда: если ничья с "Зенитом" вполне годится как неплохой результат, то вот домашнее поражение от "Факела" и ничья с "Уралом" – точно нет. И снова многие болельщики, эксперты и ветераны клуба разным тоном и набором выражений начали отправлять испанского тренера в отставку – классика.

В чемпионате для Абаскаля все потеряно: отрыв от лидирующей тройки велик, а от первого места – и подавно. В кубке – еще нет. И первый тайм показал, что "Спартак" явно настроен истрепать "Зенит" по полной программе.

Тренеры пошли на радикальные перестановки в составе: на кубковую битву и Семак, и Абаскаль выпустили немало тех, кто получает не так много времени в чемпионате. Особенно стартовую расстановку резервистами накачал коуч петербуржцев, практически полностью обновив линии атаки и полузащиты и внеся пару коррективов в защитные рубежи. И, надо сказать, качество игры "Зенита" от этого сильно просело.

"Спартак" в первом тайме буквально запер петербуржцев на своей половине за счет буйного прессинга. Плюсом красно-белые гораздо лучше контролировали мяч, вскрывая оборону гостей за счет мелких и средних передач. Однако гол на 12-й минуте все же пришел после старого-доброго заброса на "столба": затяжное владение с ударом, мяч, уткнувшись в защитника "Зенита", отлетел к Тео Бонгонде, тот загрузил в штрафную на Александра Соболева, высокий форвард выиграл воздух у Родригао и скинул под удар Манфреду Угальде, и переехавший зимой в Россию за большие деньги костариканец уложил снаряд точно в левый от себя угол – 1:0.



Фото: ТАСС/Софья Сандурская

"Спартак" настолько задушил "Зенит", что к 20-й минуте сине-бело-голубые ни разу не ударили по воротам. Игра в пас была совершенно потеряна, выход из обороны в атаку – вообще забудьте. Два полумомента за первые 45 минут: странный то ли пас, то ли удар Александра Коваленко из штрафной и дальний удар Ильзата Ахметова точно в руки голкиперу красно-белых Александру Селихову. Самый топовый шанс был у 18-летнего бразильца Педро: латиноамериканский талант на дриблинге прошел почти всю среднюю линию "Спартака" и бабахнул в левый нижний – штанга. Но Семак не был бы одним из самых титулованных тренеров страны, если бы не попытался вырулить на победную дорогу.

И после перерыва "Зенит" буквально отзеркалил "Спартак" образца первых 45 минут, врубив мощный прессинг и задвигавшись активнее раза в два. Преображение прямо совпало с постепенным выходом на поле футболистов основы петербуржцев. Но они стали лишь подмогой для Педро, который одним своим талантом развернул сценарий на 180 градусов.

На 55-й минуте выстрел гостей издали нашел защитника хозяев Алексиса Дуарте, мяч от парагвайца отскочил на левый край штрафной к Педро, и тот тонко крутанул под правую штангу, забив свой первый гол в России. На амбразуру пытался броситься Даниил Денисов, но закрыть ворота своим телом не сумел, а Селихов такой точный выстрел потащить был просто не в состоянии – 1:1.

"Спартак" же, столкнувшись с такой прытью соперника, начал понемногу крошиться. Ушла острота впереди, разрушилась комбинационная игра. Довольствоваться приходилось лишь полушансами, каши из которых точно не сваришь. А Педро снова ждал возможности сверкнуть – и футбольный бог второй раз поцеловал его в темечко. На 65-й минуте "Зенит" раскатил быструю веерную атаку, вышедший на замену бразилец Вендел отдал налево на своего юного соотечественника, и тот положил в самую девятку такую красотищу, что впору было зааплодировать даже спартаковской торсиде – 2:1 в пользу сине-бело-голубых.



Фото: ТАСС/Александр Щербак

До конца игры красно-белые так и не нашли вдохновение, которое посетило их в первом тайме. "Зенит" же наоборот, после перерыва наконец стал лучшей версией себя, выключив все сильные стороны оппонента. Еще и третий могли закинуть, попади Иван Сергеев в сетку ворот вместо Селихова, от которого круглый полетел в дальнюю штангу. Визави спартаковского вратаря Михаил Кержаков до финального свистка по-серьезному вступил в игру уже в добавленное время, когда Данил Пруцев пульнул издали – вратарь "Зенита" вытянулся в струнку и перевел снаряд на угловой. Который хоть и вызвал пожар в штрафной гостей, но ко второму мячу "Спартака" так и не привел.

Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург, матч на "Газпром-Арене" состоится примерно через две недели. И чтобы против такого "Зенита" не рухнуть из Пути РПЛ в Путь регионов, команде Абаскаля нужно провести не один, а два идеальных тайма.

Но под силу ли?