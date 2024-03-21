Братское сердце: за счет чего сборная России по футболу взяла верх над Сербией

Сборная России по футболу 21 марта провела первый матч в 2024 году, разгромив команду Сербии в Москве со счетом 4:0. Однако о каком-либо соперничестве вспоминалось лишь на 90 с лишним игровых минут: это была встреча двух братских народов, которые были очень рады друг друга видеть. Чем же запомнился матч и антураж вокруг него, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сборная России по футболу после международного бана уже успела поиграть и с соперниками из Азии, и с крепкими ближневосточными командами, и с представителями Африки и Латинской Америки. И вот наконец в Москву пожаловал топовый европейский соперник – сборная братской нам Сербии.

Команда Драгана Стойковича этим летом впервые в истории поедет на чемпионат Европы, где попытается выбраться из группы с Данией, Англией и Словенией. И начать подготовку к турниру сербы решили именно со спарринга против России. А чтобы проверка была по-настоящему боевой, в Москву тренер привез убойный состав. До абсолютной красоты не хватило разве что форварда "Ювентуса" Душана Влаховича, который отцепился по медицинским причинам, и защитника "Фиорентины" Николы Миленковича, вернувшегося в Италию из-за кончины гендиректора клуба Джо Бароне.

В сборную России главные звезды тоже подтянулись. В том числе, наши европейские таланты, среди которых Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"), Алексей Миранчук ("Аталанта") и два "француза" – Далер Кузяев ("Гавр") и Александр Головин ("Монако"). Последний, к слову, перед приездом в Москву вошел в 20-ку самых дорогих игроков Лиги 1, обновив свою трансферную стоимость до 30 миллионов евро, – гордимся.

В последний раз мы играли с сербами в 2020-м, уступив в Лиге наций с разгромным счетом 0:5. Но это все было в прошлой жизни: сейчас другая реальность, в которой хотелось просто кайфануть от крутого футбола и той теплоты, которая есть между даже не сборными – странами в целом.



Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Билеты на стадион "Динамо" в Петровском парке было не достать. Игра притянула немало вип-персон: главы МИД России и Сербии, режиссер Эмир Кустурица, объединяющий в себе два государства актер Милош Бикович, который даже сделал символический удар по мячу, исполнившая гимн России Пелагея и давший мини-концерт Григорий Лепс. Признайтесь: мы очень и очень скучали по такому антуражу вокруг нашей команды.

Но до футбола произошло то, о чем в последние дни говорит вся страна. Василий Уткин – голос нашей любимой игры – ушел из жизни 19 марта. Перед матчем под сводами арены в Петровском парке вновь звучало его фирменное жонглирование русским языком: легендарные фразы из его репортажей и знаменитое "Играйте в футбол"... После минуты молчания стадион провожал Уткина громкими аплодисментами.

По завету Василия, мы продолжаем играть в футбол. И, как показалось, 21 марта у сборной России на поле получилось абсолютно все. Убаюкав сербов размеренным контролем мяча, те и не заметили, как проспали первый гол. В районе 20-й минуты внутри матча сборных случилась мини-дуэль "Спартака" и ЦСКА: защитник красно-белых Даниил Хлусевич вышел один на один с голкипером, а игрок обороны красно-синих Милан Гайич не нашел ничего лучше, как схватить соперника за футболку в штрафной и повалить его на газон. Красная карточка для последнего и надежно исполненный пенальти Антоном Миранчуком – 1:0.

Стандарты у команды Карпина в этот вечер работали как надо. На 32-й минуте Александр Головин в фирменном стиле, как рукой забросил мяч со штрафного в район вратарской, Константин Тюкавин исхитрился выдать пас затылком на Максима Осипенко, и защитник "Ростова" ткнул снаряд под самую штангу – 2:0.



Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сербы же после удаления выглядели потерянными. После двух осечек команда Стойковича до перерыва лишь однажды удачно сходила в атаку: Душан Тадич получил мяч в штрафной, развернулся и одним движением вывел на удар Луку Йовича, форвард "Милана" бил в противоход наверняка, но заскучавший к тому моменту голкипер сборной России Матвей Сафонов выставил руку на пути летящей в ворота пули.

Сербы пробовали встрепенуться, выпустив в перерыве двух своих звезд, ныне блещущих в привлекающей своими несметными богатствами Саудовской Аравии, – полузащитника Сергея Милинковича-Савича и форварда Александра Митровича. Но у Карпина был свой ход: к единственному на поле на тот момент представителю зарубежных лиг Головину коуч добавил Алексея Миранчука, плюс в подмогу пошел защитник самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков. Именно эта троица соорудила эстетский третий мяч сборной России.

На таймере 55-я минута, полузащитник "Аталанты" справа отдал на хавбека "Монако" и тут же побежал предлагать себя в штрафной. Головин слева нашел Горшкова, тот прострелил в касание, а Алексей Миранчук подставил ногу, аккуратно пробив по центру – 3:0. Оба брата в братском матче просто обязаны были отличиться.

В финальной трети сборная России вообще была неудержима: быстрые перемещения, контрпрессинг, розыгрыши максимум в одно-два касания, и обескровленный потерей Гайича соперник едва успевал вертеть головой. А тут еще и третий "легионер" нашей команды Арсен Захарян вернулся на родной стадион "Динамо", чтобы показать, чему его научили месяцы в Испании.



Фото: ТАСС/Михаил Синицын

У полузащитника "Реал Сосьедада" после выхода на замену было сразу четыре ярких эпизода. Для начала Арсен получил мяч от Алексея Миранчука, на дриблинге сместился в центр и пробил в дальний – голкипер в порядке. На 82-й минуте все тот же плеймейкер "Аталанты" с углового отдал на Захаряна, а тот зарядил издали в перекладину так, что стадион и зрители у экранов ахнули от восторга. Через мгновения Арсен даже забил, бабахнув мимо выключившегося голкипера "Челси" Джордже Петровича, но мяч отменили из-за офсайда у форварда "Зенита" Ивана Сергеева. И, наконец, Захарян подключился слева, прострелил в сторону нападающего петербуржцев, а он уже переправил круглого в пустой угол – 4:0.

На сладкое и без того умасленные болельщики получили второй мегакрутой перфоманс от Матвея Сафонова. Уже в добавленное время сербы разыграли штрафной с ударом головой Милинковича-Савича, который казался не берущимся. Но для голкипера "Краснодара" нет ничего невозможного – мертвый мяч он потащил.

По настрою, самоотдаче, командным перемещениям, индивидуальным взаимодействиям, качеству передач, да, пожалуй, по всему – это был лучший матч сборной России за последние два года. Наши парни доказали, что готовы вступить в бой на международной арене в любой момент.

И попробуют показать лучший футбол вновь уже совсем скоро: 25 марта на том же месте в тот же час нам будет противостоять национальная команда Парагвая.

