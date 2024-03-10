Сборная России по футболу презентовала форму с образом жар-птицы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялась презентация новой игровой формы сборной России по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Презентация новой формы прошла в воскресенье в павильоне "Регионы России" на ВДНХ. Сообщается, что концепцией дизайна домашней экипировки стал образ жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу, счастье и символизирует пылкие сердца игроков.

Выездная форма, наоборот, вдохновлена стихией холода. Паттерн на форме морозные узоры на окнах, лед на реках, а также холодный расчет.

Впервые в новой форме футболисты сборной России сыграют 21 марта в товарищеском матче с командой Сербии. После 25 марта российская команда встретится с парагвайцами.

Ранее стало известно, что восьмимиллионный гость выставки "Россия" получил билеты на матч сборной РФ по футболу. Счастливым обладателем билетов оказался 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. Он приехал на выставку вместе с родителями Павлом и Анастасией, а также младшим братом Романом.