Москвичам рассказали о весенних мероприятиях на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Жители и гости Москвы на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ смогут узнать о цифровой экосистеме столицы, а также побеседовать с теми, кто создает для города проекты в сфере метавселенных. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы подготовили насыщенную программу, чтобы в интерактивном формате познакомить гостей с сервисами и проектами, которыми пользуются уже более 15,9 миллиона жителей города", – рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Там отметили, что на второй неделе трека "Умный город для жизни" посетители встретятся с известными представителями от науки и искусства, а также узнают больше про то, как применяются и создаются умные проекты в разных сферах города.

5 марта гости выставки "Россия" узнают о том, как технология метавселенных используется для одного из важных инструментов столицы – "цифрового двойника" Москвы. Трехмерная модель столицы обладает не только копиями всех зданий и коммуникаций, но и помогает управленцам принимать важные решения на основе уже сложившихся архитектуры и инфраструктуры Москвы.

В частности, архитектор может разместить модель будущего здания и спланировать в трехмерной столице транспортную доступность постройки, рассчитать нагрузку и так далее. Кроме того, метавселенные помогают создавать различные виртуальные миры с реальными персонажами. В тот же день, вечером, гостям выставки расскажут про женщин-ученых и об этичности искусственного интеллекта (ИИ) в науке, жизни и работе.



7 марта эксперт из московского департамента культурного наследия расскажет про онлайн-туризм и виртуальные экскурсии по городу. В тот же день участники интерактивной игры смогут научиться разным методикам для переговоров, управлению задачами и созданию траекторий развития личной жизни и карьеры.

8-го числа гости выставки смогут встретиться с заслуженным мастером спорта РФ Ильей Авербухом, который расскажет о влиянии современных научных открытий на его жизнь и работу в сфере постановки спектаклей на льду. В этот же день актриса Олеся Железняк расскажет, как соблюсти баланс между карьерой и семьей, а также поделится советами по следованию за энергичным ритмом большого города.



В заключительный день трека, 10-го числа, специалисты из сферы робототехники расскажут об их применении в условиях города, а также напомнят о примерах, когда роботы-помощники уже повышают уровень комфорта в мегаполисе.

Не считая трека "Умный город для жизни", специалисты в пространстве Москвы также подготовили различные викторины и квизы. Подобное мероприятие на тему женщин, которые вошли в историю города, пройдет 8 марта.

Также гостей выставки пригласили в VR-кинотеатр, где 5, 6, 7 и 9 марта покажут тематический фильм про ВДНХ, а также на мастер-классы, на которых можно узнать больше о возможностях ИИ и нейросетей. В пресс-службе напомнили, что выставка "Россия" работает со вторника по воскресенье с 10 до 22 часов. Регистрация на мероприятия в пространстве Москвы не требуется, вход свободный.

Ранее работу выставки на ВДНХ было решено продлить до 8 июля. Как рассказывал гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль, это позволит не только посетить экспозиции тем, кто еще не успел, но и позволит организаторам провести различные летние мероприятия.

До этого стало известно, что Государственный исторический музей подготовил тематические мероприятия в честь Международного женского дня. Гости экспозиций Исторического музея, Музея Отечественной войны 1812 года и Палатах бояр Романовых примут участие в мастер-классах, музейных занятиях и экскурсиях. Кроме того, 8 марта в главном здании музея расскажут о жизни русской императрицы.

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