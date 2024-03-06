Восьмимиллионный гость выставки "Россия" получил билеты на матч сборной РФ по футболу

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14-летний Вадим Лейзер из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Он получил билеты на матч сборной России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба дирекции выставки.

Там указали, что мальчик приехал на выставку вместе с родителями Павлом и Анастасией, а также младшим братом Романом. Победителю вручили сертификат на посещение товарищеского матча сборных России и Сербии, который пройдет в Москве 21 марта.

Отмечается, что сертификат рассчитан на четырех человек и дает возможность посмотреть матч из VIP-ложи. Также подарок предусматривает проезд и проживание в столице – это подготовили дирекция выставки и Российский футбольный союз (РФС).

По словам гендиректора выставки Натальи Виртуозовой, Вадим стал восьмимиллионным посетителем, а сама выставка отмечает свой первый весенний миллион. Она поблагодарила футболистов Алексея Смертина, Павла Погребняка и РФС, которые подарили билеты на матч. Виртуозова добавила, что Вадим и Роман посмотрят игру и пообщаются со звездами отечественного футбола.

Также юбилейного гостя поздравили Смертин и Погребняк. Смертин уточнил, что сборная Сербии – одна из сильнейших команд и эта первая игра с европейской сборной с ноября 2021 года, которая участвует с РФ в товарищеском матче. Погребняк же пожелал Вадиму здоровья, удачи и спортивных успехов.

В свою очередь, родители мальчика поблагодарили за неожиданный подарок и признались, что им трудно подобрать слова от эмоций. Как указала пресс-служба дирекции выставки, семья Лейзер некоторое время жила в Германии, где и родились двое сыновей. Недавно они вернулись в Россию. По словам главы семейства, выставка "Россия" наглядно показывает, в какую сторону развивается страна, сколько есть возможностей для молодежи и детей.

Ранее сообщалось, что артисты проекта "Музыка в метро" выступят на выставке 6 и 8 марта в 18:00 в павильоне № 75 на ВДНХ. Так, 6 марта состоится концерт кавер-хора из Балашихи "Припевочки", а 8 марта перед посетителями выступит певица Николь Короли.

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