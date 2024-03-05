Артисты проекта "Музыка в метро" выступят на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Выступления артистов проекта "Музыка в метро" состоятся в рамках выставки-форума "Россия" 5, 6 и 8 марта в 18:00 в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Артисты шестого сезона проекта "Музыка в метро" выступают не только на площадках московского транспорта, но и на общегородских и федеральных мероприятиях. Гости выставки "Россия" благодаря этим концертам знакомятся с их творчеством, а исполнители находят новых слушателей", – отметил он.

Так, 5 марта на сцену выйдет Дмитрий Арещенков, который исполняет песни на языке жестов. Недавно он выступал вместе с Полиной Гагариной в столичном метро.

6 марта состоится концерт кавер-хора из Балашихи "Припевочки". Коллектив выступает вместе в течение семи лет.

8 марта перед слушателями выступит певица Николь Короли – победитель и призер многих всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

Жители и гости Москвы на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ могут узнать о цифровой экосистеме столицы, а также побеседовать с теми, кто создает для города проекты в сфере метавселенных.

7 марта эксперт из московского департамента культурного наследия расскажет про онлайн-туризм и виртуальные экскурсии по городу. В тот же день участники интерактивной игры смогут научиться разным методикам для переговоров, управлению задачами и созданию траекторий развития личной жизни и карьеры.



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