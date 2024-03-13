"Зенит" обыграл "Динамо" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу

13 марта "Зенит" вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу, переиграв столичное "Динамо" в ответном матче в Санкт-Петербурге. Таким образом, бело-голубые упустили минимальное преимущество, нажитое после первой встречи. Почему столичный клуб не совладал с многократным чемпионом страны, знает спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Диковинное дело: между первыми и вторыми матчами четвертьфиналов Пути РПЛ Фонбет – Кубка России по футболу прошло почти 4,5 месяца. "Зенит" и "Динамо" впервые встретились на этой стадии в конце ноября 2023-го, и тогда на поле бело-голубых сильнее оказались хозяева – 1:0. К тому моменту клубы уже успели устроить американские горки в чемпионате – 3:2 в Санкт-Петербурге с победным голом москвичей на шестой добавленной к матчу минуте. И эта игра стала для Марцела Лички первым большим успехом на тренерской скамейке бело-голубых, которых он принял летом 2023-го после славной карьеры в "Оренбурге".

К слову, о противостоянии наставников. В сентябре 2022-го главный тренер "Зенита" Сергей Семак выводил свою команду на убийственный вынос теперь уже бывших подопечных чешского специалиста – 8:0. Но, судя по всему, Личка извлек из этого какой-то очень ценный урок: после тех событий он трижды противостоял коучу сине-бело-голубых во главе "Оренбурга" и "Динамо", и ни разу ему не проиграл.

Но кто старое помянет – тому глаз вон. Нынешней весной команда с берегов Невы в чемпионате запорола домашний матч со "Спартаком", закончив по нулям, после чего убрала "Урал" 4:1. А вот банда с Петровского парка огрехов в марте пока не знает: две домашние победы над "Локомотивом" (2:1) и "Ахматом" (2:0), и, пожалуй, самый зрелищный футбол во всей лиге. Завладев шестью очками, команда Лички влетела с двух ног в чемпионскую гонку, чуть-чуть отставая от вернувшегося на первое место "Зенита".

Но чемпионат чемпионатом, а Кубок всегда – особая история. Что и доказал второй четвертьфинал "Зенита" и "Динамо" в Санкт-Петербурге. Команда Лички с начала первого тайма отдала сопернику середину поля, не сумев задушить оппонента фирменным прессингом. Подопечные Семака же здорово использовали разрывы между линиями бело-голубых, вскрывая оборону разрезающими передачами.

Так и случился первый мяч хозяев на 13 минуте. Атака динамовцев разбилась о защиту петербуржцев, стремительный контрвыпад, Клаудиньо классно отдал на ход Матео Кассьерре, колумбиец вырвался один на один и эстетски перекинул голкипера гостей Игоря Лещука – 1:0. А через восемь минут беда москвичей пришла со стандарта. Розыгрыш углового, подача в штрафную, и мяч через серию рикошетов прилетел ко все тому же Кассьерре. Форвард тонко прокинул круглого мимо защитника "Динамо" Роберто Фернандеса и ткнул в сторону ворот. Голкипер отразил выстрел, но справиться с добиванием уже не имел никаких шансов – 2:0.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

На огромное счастье Лички, его команда до перерыва не пропустила больше. Вендел и заряженный на хет-трик Кассьерра имели железобетонные шансы, но гений Лещука оставил "Динамо" шансы на спасение.

И бело-голубые попытались выжать из себя максимум, наконец-таки забрав мяч под свой контроль во второй половине встречи. Правда, в обороне "Зенит" сыграл идеально против одной из самых бегущих команд сезона, попросту перекрыв для группы атаки все входы и выходы. Как результат, вратарь "Зенита" Денис Адамов по-настоящему в игру так и не вступил. При этом динамовцы, полетев с шашками наголо, парочку раз должны были вынимать третий мяч из своих ворот. Но острейшие выпады Андрея Мостового и Ивана Сергеева в концовке полетели "в молоко".

2:0 в матче и 2:1 по сумме двух встреч в пользу "Зенита", который таким образом продолжает идти за кубком по Пути РПЛ. Но турнир таков, что дает командам из этой сетки второй шанс – "Динамо" дальше двигается к суперфиналу по Пути регионов. Правда, вряд ли это сильно поднимет настроение бело-голубым: все-таки крайне неприятно проигрывать впервые за 15 последних матчей.