Лучший матч сезона? Как "Динамо" на последних секундах обыграло "Зенит" в РПЛ

Московское "Динамо" 6 августа в гостевом матче третьего тура МИР Российской Премьер-лиги обыграло петербургский "Зенит". Встреча завершилась со счетом 3:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему этот матч однозначно войдет в список лучших в истории чемпионата.



Однажды известный британский эксперт и именитый в прошлом нападающий Гари Линекер сказал: "В футбол играют 22 человека, а побеждает всегда Германия". Поклонники отечественного спорта могли бы переиначить эту фразу так: "В футбол в России играют 22 человека, а побеждает всегда "Зенит". Это правило неизменно работало на протяжении как минимум последних пяти лет. Сине-бело-голубые штамповали победы, ставили рекорды по сериям без поражений и каждый год практиковались исключительно в том, чтобы как можно быстрее досрочно выиграть Российскую Премьер-лигу.

Но на старте нынешнего чемпионата у петербуржцев что-то забарахлило. В первом туре "Зенит" ожидаемо обыграл на выезде "Нижний Новгород", но во втором упустил победу в игре с "Ростовом" из-за пенальти в компенсированное время. А в третьем и вовсе проиграл – причем дома.

В воскресенье "Зениту" предстояло встретиться с "Динамо", которое в начале очередного сезона тоже было сложно назвать залогом стабильности. Московская команда под руководством нового тренера – чешского специалиста Марцела Лички – проиграла "Краснодару" у себя дома и на выезде сыграла вничью с "Крыльями Советов", ведя со счетом 3:1. Поэтому поединок "Зенита" и "Динамо" обещал быть ярким и максимально непредсказуемым. Таким он и получился.

Москвичи открыли счет уже на второй минуте. Защитник хозяев Роберт Ренан ошибся при выходе из обороны, хавбек гостей Муми Нгамале перехватил мяч и несколько раз отыгрался с Константином Тюкавиным. В итоге камерунец просочился в штрафную, прострелил, а 70-й номер с метра не оставил шансов Михаилу Кержакову. Но "Зенит" быстро сравнял счет. На девятой минуте хозяева убежали в контратаку, Клаудиньо вырезал пас в штрафную, Матео Кассьера слева отдал передачу в центр, а Фабиан Бальбуэна неудачно подставил ногу и отправил мяч в свои ворота. Сине-бело-голубые тут же могли выйти вперед, но голкипер гостей Антон Шунин отразил угрозу.

А на 33-й минуте снова вышли вперед динамовцы. Со своей половины поля Бальбуэна забросил мяч на Тюкавина, нападающий "Динамо" великолепно его принял и обработал, а спустя несколько мгновений ворвался в штрафную соперника и переиграл голкипера хозяев Михаила Кержакова, оформив таким образом дубль.



Второй тайм оказался даже интереснее первого. Сразу после перерыва хозяева бросились отыгрываться, и не раз были близки к этому. Но и "Динамо" могло увеличить разрыв: на 80-й минуте Даниил Фомин пробил со стандарта – снаряд попал в перекладину. Тем не менее, "Зенит" все же добился своего. На 90-й минуте вышедший на замену Зелимхан Бакаев отдал пас на Вендела, бразилец покрутился в штрафной, прострелил в центр, Шунин дотянулся до мяча, но на добивании оказался Иван Сергеев – к слову, тоже появившийся на поле лишь во втором тайме.

Казалось, тренерский штаб "Зенита" снова взял верх в тактической дуэли, произведя грамотные перестановки, которые принесли результат. Но и у Марцела Лички, как выяснилось, были припрятаны козыри в рукаве. После того, как на четвертой компенсированной минуте Вильмар Барриос получил прямую красную карточку за фол на Денисе Макарове, "Динамо" решило воспользоваться оставшимися секундами и игрой в большинстве по максимуму. Уже по истечении добавленного времени Диего Лаксальт оказался на левом краю штрафной, послал мяч на дальнюю штангу, а Вячеслав Грулев проткнул снаряд мимо вратаря.

Скамейка "Динамо" буквально взорвалась от такой развязки. Но настолько красивый финиш и не мог принести иные эмоции: вряд ли за минуту до гола кто-то из игроков и тренеров москвичей всерьез верил, что у них получится увезти из Санкт-Петербурга целых три очка. И попутно прервать неудачную серию, которая тянулась аж с 2014 года – именно тогда динамовцы последний раз обыгрывали "Зенит" в гостях.

Но ровно это и получилось. Вместе с заявкой не только на лучшую игру текущего чемпионата, но и вообще на один из самых красивых матчей в истории российского футбола.

