Неожиданный разгром. За счет чего ЦСКА смог уничтожить "Локомотив" в РПЛ

ЦСКА 5 августа победил "Локомотив" в матче третьего тура МИР Российской Премьер-лиги. Поединок на домашнем стадионе армейцев завершился со счетом 4:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет, как прошло дерби и почему его результат нельзя назвать закономерным.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Новый сезон в РПЛ стартовал чрезвычайно интересно, турнирная таблица выглядит максимально необычно и от того – свежо и привлекательно. "Спартак" и "Краснодар" после трех недель не допустили ни одной ошибки и идут в лидерах, на третьем-четвертом месте – самарские "Крылья" и екатеринбургский "Урал". И лишь следом расположился действующий чемпион России "Зенит", который в дебютной встрече обыграл на выезде "Нижний Новгород", а затем в гостях не сумел одолеть "Ростов".

ЦСКА и "Локомотив" в этой системе координат оказались примерно на том же уровне, что и петербуржцы. В первом туре армейцы проиграли "Уралу", а после с огромным трудом (и с не менее большим скандалом) взяли верх в гостевом поединке против "Ахмата". Железнодорожники же не сумели добыть победу в домашней игре с "Рубином", зато потом разгромили "Факел" в Воронеже. Таким образом, к столичному дерби красно-зеленые подходили с чуть более солидным результатом. Но именно ЦСКА, памятуя успехи прошлого сезона, считался фаворитом встречи.

Впрочем, поначалу игра на "ВЭБ-Арене" складывалась совсем не в пользу хозяев. На 10-й минуте "Локомотив" вполне мог открыть счет: Сергей Пиняев после великолепного прохода Ильи Самошникова оказался с мячом в штрафной ЦСКА и нанес удар, но Виллиан Роша заблокировал выстрел. В следующей атаке все тот же Самошников пальнул с угла штрафной – опасно, но сильно выше перекладины. Самый острый момент у "Локо" возник на 19-й минуте: гости заработали стандарт примерно в 25 метрах от ворот соперника, Максим Глушенков плотно пробил, а Игорь Акинфеев хоть и справился с ударом, но вынес снаряд прямо перед собой. На добивании оказался Артем Дзюба, но нападающий "Локо" вместо створа послал мяч на трибуны.

Несмотря на солидное преимущество красно-зеленых по моментам, ЦСКА сумел переломить ход поединка – причем в считанные мгновения. На 28-й минуте подопечные Владимира Федотова разогнали интересную атаку через левый фланг, Федор Чалов ворвался в штрафную, где Самошников зацепил игрока красно-синих. Главный арбитр Кирилл Левников без сомнений поставил пенальти, который сам же форвард армейцев уверенно реализовал.

Второго гола долго ждать не пришлось. На 31-й минуте после розыгрыша от ворот бывший игрок "Локомотива" Максим Мухин ускорился с мячом на правом фланге, вырезал передачу на Чалова, а тот с правого края штрафной отдал потрясающий пас пяткой на Милана Гайича. Сербскому крайнему защитнику оставалось лишь переиграть голкипера железнодорожников Илью Лантратова, что он и сделал.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Настолько неожиданный поворот в матче так сильно надломил "Локо", что гости не только не смогли улучшить свое положение до перерыва, но и ухудшили его во втором тайме. На 55-й минуте Гайич прорвался по правому флангу, защитник железнодорожников Марио Митай догнал и отобрал мяч у игрока ЦСКА, но выбил его точно на ногу Мухину. Максим подстроился и по красивой дуге отправил снаряд в дальний угол.

После третьего пропущенного гола главный тренер "Локо" Михаил Галактионов пошел ва-банк, сделав в течение пяти минут сразу пять замен. Ненадолго это оживило игру, а красно-зеленые даже сумели отыграть один гол. На 61-й минуте гости заработали угловой, вышедший на поле Антон Миранчук подал стандарт, а молодой защитник Егор Погостнов удачно выбрал позицию, выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку. Однако тут же ЦСКА забил четвертый гол. Чалов с левого фланга выдал пас на Михаила Рядно, который почти от лицевой линии сделал заброс на дальнюю штангу, где Мухин головой вколотил мяч в ворота.

Под самый конец встречи армейцы могли забить и пятый! Уже в компенсированное время после розыгрыша стандарта Ярослав Арбузов с линии штрафной пробил в девятку – на этот раз Лантратов спас свою команду. В итоге матч так и закончился со счетом 4:1.

Пожалуй, это дерби – тот самый случай, когда результат не по игре. В самом начале встречи "Локомотив" имел больше шансов открыть счет, но не использовал ни один из них. Зато ЦСКА, кажется, поймал кураж и реализовал все, что только мог. Возможно, армейцам вернулось за неудачу в Суперкубке России, где несмотря на преимущество москвичей, "Зенит" умудрился обыграть красно-синих с нулем ударом в створ. Либо ЦСКА просто наконец нашел нужную связку в нападении – Чалов и Мухин в дерби сыграли выше всяких похвал.

Так или иначе, далеко идущие выводы из этого местами нелогичного поединка делать не стоит. И тренерскому штабу Владимира Федотова, и уж тем более команде Михаила Галактионова, есть над чем подумать перед следующим туром.

