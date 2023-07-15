Никаких сюрпризов: как "Зенит" восьмой раз стал обладателем Суперкубка России

Петербургский "Зенит" в серии пенальти обыграл столичный ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как это было.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В последние несколько недель у ЦСКА явно наступила черная полоса. Сначала засобиравшийся обратно в Россию Марио Фернандес, который еще совсем недавно клятвенно клялся не выступать в РПЛ ни за кого, кроме московских армейцев, решил перейти в "Зенит".

Затем Хесус Медина – одно из главных лиц ЦСКА в прошедшем сезоне – оказался в "Спартаке". Подобный прямой переход из армейского клуба в стан заклятого соперника вообще произошел впервые за 29 лет: последним игроком, который напрямую перебирался из ЦСКА в "Спартак", в 1994 году был Валерий Масалитин.

На десерт остался проигрыш в Суперкубке. И все бы ничего – результат был вполне предсказуемым. Но вдвойне обидно то, что произошло это по пенальти. В игре, в которой красно-синие были объективно ближе к победе.

Вообще Суперкубок – зачастую то еще зрелище. Команды перед стартом сезона обычно еще не успели должным образом сыграться, прийти в себя после отпуска и в целом войти в нужный темп игры. Соответственно, в матче за этот трофей, несмотря на статусность, зачастую не видно тех скоростей и той страсти, что сопровождает любой рядовой поединок Премьер-лиги. Вот и нынешний матч не стал исключением.

В первом тайме ни ЦСКА, ни "Зенит" не сильно рвались вперед, чтобы забить как можно быстрее.

Петербургский клуб и вовсе как будто забыл про такую опцию, как удар по воротам. Пользуясь этой нерасторопностью, ЦСКА старался извлечь из ситуации максимум и до перерыва несколько раз имел хорошие шансы открыть счет.

Уже на 11-й минуте после розыгрыша углового и атаки вторым темпом Максим Мухин нанес плотный удар в створ, но Вильмар Барриос прямо перед воротами заблокировал этот выстрел. А на 33-й минуте футболисты ЦСКА организовали великолепную атаку, дошли до штрафной, где ошибки защиты едва не привели к голу: Дмитрий Чистяков после подачи с фланга выбил мяч точно в ноги Федору Чалову, нападающий армейцев тут же ударил – снаряд отрикошетил от все того же Чистякова и попал в перекладину.

Но, пожалуй, самый опасный момент первого тайма случился на 43-й минуте, когда Бахтиер Зайнутдинов зарядил со штрафного – на месте оказался Михаил Кержаков.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Самым же ярким эпизодом до перерыва стал не совсем игровой момент. Клаудиньо сфолил на Милане Гайиче, серб завалился на газон, через несколько мгновений к нему с какими-то комментариями зачем-то подошел сотрудник "Зенита". А отходя случайно зацепил коробкой с водой, которая у него была в руках. Из-за этой максимально нелепой сцены вспыхнули нешуточные страсти, которые пришлось оперативно тушить судейской бригаде во главе с Сергеем Карасевым.

Несмотря на жаркое окончание первого тайма, во втором игра продолжила развиваться в том же русле. ЦСКА чуть чаще атаковал и имел чуть больше возможностей для того, чтобы размочить счет (особенно близким получился удар Гаича на 60-й минуте). "Зенит" же вообще никуда не спешил и умудрился за матч нанести ровно ноль ударов в створ.

Тем не менее ЦСКА не смог реализовать свои шансы, и дальше все решала лишь серия пенальти. А здесь удача вновь отвернулась от армейцев.

Первые четыре удара с точки были безупречны и у одной, и у другой команды. У красно-синих великолепно одиннадцатиметровый исполнили Федор Чалов, Адольфо Гайч, Кирилл Набабкин и Антон Заболотный, а у петербуржцев – Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев.

Но вот дальше начались сложности. Сначала не забил Милан Гайич – Кержаков угадал и намертво поймал мяч. А затем спас уже Игорь Акинфеев после удара Ивана Сергеева. Следующим промазал Никита Ермаков – снова Кержаков оказался на высоте.

Решающим мог стать (и в итоге стал) удар Роберта Ренана. 19-летний бразилец пробил "паненкой" – и не прогадал. Акинфеев завалился в левый от себя угол и лишь глазами провожал летящий в сетку мяч.

"Зенит" таким образом в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России (четвертый раз подряд), выйдя на первое место по количеству этих трофеев в отечественной истории. Причем опередив не кого-нибудь, а именно ЦСКА – у московских армейцев в активе семь таких наград.