Акинфеев – герой: как ЦСКА восьмой раз стал обладателем Кубка России

11 июня ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв в серии пенальти "Краснодар". Суперфинал турнира, прошедший на стадионе "Лужники", завершился со счетом 6:5 (1:1 – в основное время) в пользу красно-синих. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как этот матч идеально подвел итог футбольного сезона в России.



Кубок России в этом году вышел особенным. Ведь по большому счету многое в нынешнем розыгрыше было в новинку: принципиально другой формат, иные акценты и расклады на пути к титулу и как результат – абсолютно новые герои.

Например, не без помощи модернизированной схемы турнира сумел блеснуть тольяттинский "Акрон". Да, поволжский клуб своими силами разобрался аж с четырьмя (!) московскими командами: "Торпедо", "Локомотивом", "Динамо" и "Спартаком". Однако самые жесткие баталии обошли клуб из Тольятти стороной, а в соперники "Акрону" доставались в большинстве своем те, кто уже вылетел из Пути РПЛ (эта сетка была построена по принципу double elimination, то есть с выбыванием после двух поражений), что, возможно, определенным образом сказывалось на их мотивации.

Между тем "Акрон" чудо так и не сотворил, проиграв в первом этапе финала Пути регионов "Краснодару". Да, финалов в этом году было несколько. В финале Пути РПЛ ЦСКА обыграл "Урал" и попал в так называемый суперфинал, после чего стал дожидаться соперника из Пути регионов.

Согласно новой схеме турнира, команда из Екатеринбурга получила еще один шанс – в матче с "Краснодаром". Сильнее оказались "быки", и именно им суждено было сойтись в заключительном матче Кубка России с московскими армейцами. В суперфинале статистика была полностью на стороне ЦСКА: красно-синие выигрывали турнир целых семь раз – больше удавалось только столичному "Локомотиву". "Краснодар" же бился за Кубок России всего однажды – девять лет назад, в противостоянии против "Ростова", где победу по пенальти добыли желто-синие.



Однако в воскресенье в "Лужниках" все эти расклады были совсем не важны. С первых секунд обе команды взвинтили темп, которого, вероятно, не было даже во вчерашнем финале Лиги чемпионов. В первые 20 минут ЦСКА смотрелся чуть лучше, но "Краснодар" великолепно выходил из обороны и имел несколько полумоментов, которые могли перерасти во что-то большее, если бы не защита армейцев.

Тем не менее, счет открыли именно красно-синие. На 29-й минуте Олакунле Олусегун зацепил по ногам Константина Кучаева – главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Федор Чалов. До перерыва "Краснодар" вполне мог сравнять – на 45-й минуте Эдуард Сперцян неплохо пробил со стандарта, но мяч прошел рядом со штангой.

Впрочем, в начале второго тайма "быки" вернулись в игру. На 50-й минуте южане атаковали вторым темпом, Кристиан Рамирес подал в штрафную, а Джон Кордоба удачно подставил голову – Игорю Акинфееву оставалось лишь взглядом провожать мяч в ворота. На 66-й минуте ЦСКА едва снова не вышли вперед – Станислав Агкацев, который в этом матче защищал ворота "Краснодара" вместо Матвея Сафонова, буквально подарил мяч Чалову. К счастью для "быков", армейцы не смогли извлечь из этого момента никаких дивидендов.

Еще один великолепный момент организовали футболисты ЦСКА на 84-й минуте. После длинного заброса Акинфеева (капитан красно-синих закинул мяч почти что в штрафную площадь соперника) Игорь Дивеев отдал пас на Чалова, а тот пробил по воротам – немного неточно.

В основное время команды так и не выявили сильнейшего, поэтому, согласно обновленным правилам турнира, сразу после их ждали пенальти. ЦСКА начал серию одиннадцатиметровых уверенно – Федор Чалов не оставил шансов Агкацеву. Сперцян свой удар сначала не реализовал, однако Акинфеев вышел за линию, поэтому пенальти пришлось перебить. На этот раз Эдуард зарядил мощно и без возможности взять мяч. Следующие удары реализовали Дивеев и Ахметов. А вот Мойзес долго мялся и пробил мимо.

Точный удар Кордобы после сделал заявку на то, что серия пенальти останется за "Краснодаром". Однако сначала Милан Гаич реализовал свой удар, а затем Акинфеев вытащил удар Жоау Батчи. Счет сравнялся. Хесус Медина и Хуниор Алонсо шансов вратарям не дали, переведя серию на следующую стадию – до одной ошибки.



Вышедший на замену Хорхе Карраскаль оказался точен, Кристиан Рамирес также свой удар исполнил уверенно – хотя Акинфеев едва не совершил сейв. Без шансов для голкипера "Краснодара" пробил Антон Заболотный. Решающей же оказалась попытка Олусегуна – нигериец ударил в угол, но капитан ЦСКА допрыгнул и отбил этот выстрел, подарив таким образом своей команде победу в Кубке России.

Армейцы взяли этот трофей в восьмой раз (хотя и первый за последнее десятилетие), а "Краснодар" вновь остался без кубка, который мог бы стать дебютным в истории краснодарского клуба. Так или иначе, широкому зрителю этот матч однозначно подарил отличные эмоции, держа в напряжении до самой последней секунды. И стал идеальным завершением такого яркого и богатого на событии футбольного сезона в России.