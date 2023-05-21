Судейский промах? Чем удивило дерби "Спартака" и ЦСКА в 28-м туре РПЛ

"Спартак" 21 мая обыграл ЦСКА в домашнем матче 28-го тура МИР Российской Премьер-лиги, столичное дерби завершилось со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему встреча двух топ-клубов в большей степени запомнилась не игровыми моментами.



Очередной сезон РПЛ почти подошел к концу: чемпион определен, те, кто вскоре попрощаются с высшим дивизионом, тоже во многом известны. Поэтому игр в финальной части турнира, которые могли бы вызвать серьезный интерес для широкой аудитории, по большому счету осталось не так уж много. Если говорить без обиняков, то всего одна – московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

Причин выделить именно эту встречу было несколько. Во-первых, противостояние красно-синих и красно-белых априори приковывает большое внимание. Недаром битву двух клубов многие в шутку (а кто-то – вполне серьезно) называют дерби всея Руси. Во-вторых, главный матч 28 тура мог решить судьбу серебряных медалей.

ЦСКА в последних играх разогнался настолько, что сумел опередить "Ростов" и "Спартак" и скакнуть с четвертой строчки сразу на вторую. И если красно-синие смогли бы выиграть дерби, это положение сохранилось до самого конца чемпионата.

Тем более, что команда Гильермо Абаскаля, в отличие от подопечных Владимира Федотова, на финальном отрезке наоборот начала терять прежний запал. Красно-белые чудом избежали поражения с "Ростовом", проиграли "Зениту" (завершив таким образом чемпионскую гонку в РПЛ) и сыграли вничью с "Химками", которые уже одной ногой в Первой лиге. По этой причине фаворитом встречи виделся ЦСКА. Но на практике все вышло немного иначе.

На 21-й минуте хозяева могли открыть счет: Александр Соболев великолепным пасом в штрафную вывел Михаила Игнатова один на один с Игорем Акинфеевым, полузащитник "Спартака" переиграл голкипера армейцев, но боковой судья зафиксировал офсайд. Достаточно быстро ответил ЦСКА. На 33-й минуте Федор Чалов пробил с дальней дистанции, Антон Заболотный оказался первым на добивании и переправил мяч в сетку, но и здесь судейская бригада усмотрела положение "вне игры".

Впрочем, спустя еще четыре минуты армейцы забили уже по всем правилам. Акинфеев выбил мяч до противоположной штрафной, где Чалов сначала зацепился за снаряд и головой отпасовал в центр, а затем Хесус Медина в касание с близкой дистанции мощно зарядил в угол.

Тем не менее, еще до перерыва "Спартак" сумел сравнять счет: Антон Зиньковский с правого фланга сделал зрячий заброс на дальнюю штангу, а Квинси Промес замкнул эту передачу точным верховым ударом. Стоит отметить, что благодаря этому голу нидерландский футболист превзошел результат Егора Титова и стал лучшим бомбардиром красно-белых в чемпионатах России.



Второй тайм вышел еще более ярким, чем первый, но преимущественно не из-за игровых моментов. На 65-й минуте Виллиан Роша в абсолютно рядовой ситуации в штрафной ЦСКА попытался выжать Александра Соболева, игрок "Спартака" проиграл единоборство и был вынужден сфолить на сопернике. Казалось бы, ничего особенного, но что произошло потом – удивительная загадка.

Соболев повернулся к лежащему на газоне бразильцу и продемонстрировал неприличный жест, подержавшись руками за гениталии. Зачем он это сделал, одному богу известно, но все закончилось еще более неожиданным образом. Главный арбитр встречи Сергей Карасев, который поначалу никак не отреагировал на эпизод, после подсказки ассистентов показал красную карточку, причем дважды – и Соболеву, и Виллиану.

Мотивация удаления бразильца вышла еще более чудесной – оказывается, Роша "продублировал" жест форварда "Спартака" боковому рефери, намекая на то, что подобный перформанс должен быть наказан. Судья с мнением защитника ЦСКА согласился, поэтому Виллиан также отправился в раздевалку за неспортивное поведение. Такие дела.

Концовка матча вышла совсем сумасшедшей. На 82-й минуте Роман Зобнин упал в штрафной после столкновения с Игорем Дивеевым. На повторе было отчетливо видно, как защитник ЦСКА наступил сопернику на ногу, но Карасев после внимательного просмотра эпизода пенальти ставить не стал.

Зато пять минут спустя арбитр усмотрел одиннадцатиметровый в другом моменте. Виктор Мозес наскочил сзади на Ивана Облякова, начав падать еще до контакта с игроком красно-синих, но именно здесь Карасев рассудил ситуацию в пользу "Спартака". Промес с "точки" переиграть Акинфеева не смог, но с добивания все же поразил ворота ЦСКА, оформив таким образом дубль.

Счет 2:1 стал итоговым: "Спартак" одержал победу в этом чрезвычайно странном матче и вернулся в гонку за серебро.

