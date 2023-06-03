ЦСКА – серебро, "Спартак" – бронза. Главные итоги последнего тура РПЛ

3 июня подошел к концу очередной чемпионат России по футболу. В 30 туре определились все медалисты, а также команды, которым придется бороться за прописку в МИР Российской Премьер-лиге в стыковых матчах. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о ключевых моментах заключительных игр.

ЦСКА все-таки завоевал серебро

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На старте весенней части сезона московские армейцы находились в статусе команды, которая рассчитывает на попадание в тройку. Но главными кандидатами на серебро и бронзу все же считались "Спартак" и "Ростов". Оба коллектива к тому моменту демонстрировали куда более стабильные результаты.

Но после зимнего перерыва что-то надломилось в игре и подопечных Гильермо Абаскаля, и команды Валерия Карпина. Благодаря спаду конкурентов ЦСКА за пять туров до конца сезона неожиданно стал фаворитом в гонке за вторую строчку. Символично, что судьба серебряных медалей в последнем туре решалась в противостоянии с "Ростовом".

Если бы проиграл и ЦСКА, и "Спартак" (либо красно-белые сыграли свой матч вничью), южане стали бы вторыми. Если команда Абаскаля одержала победу, а ЦСКА не обыграл "Ростов", серебро досталось бы "Спартаку". Армейцам же нужна была только победа, чтобы не зависеть от результатов параллельного матча.

В итоге больше всех преуспел ЦСКА: футболисты Владимира Федотова разгромили "Ростов" со счетом 4:1. На девятой минуте счет открыл Хесус Медина, на 16-й Федор Чалов с пенальти удвоил преимущество, а на 25-й Виллиан Роша забил третий мяч. Казалось, что с "Ростова" хватит, но еще до перерыва Чалов оформил дубль и снял абсолютно все вопросы. Даже гол Евгения Чернова на 78-й минуте не смог подсластить для ростовчан это поражение.

"Крылья" спаслись, "Спратак" закончил в тройке

Последний тур для "Спартака" тоже оказался неудачным. Если красно-белые боролись за серебряные медали, то их соперники – самарские "Крылья Советов" – бились, чтобы не попасть в стыковые матчи. Где, в свою очередь, их ждала бы ненулевая вероятность вылететь в дивизион ниже.

Сказать до матча, кто из команд мотивирован больше, было сложно. Но как показала игра на "Самара Арене", волжанам победа была все-таки нужнее: на 54-й минуте Бенхамин Гарре совершил сольный проход и забил гол в ворота москвичей, который и стал победным.

В параллельных матчах "Зенит" благодаря мячу Александра Ерохина минимально обыграл "Факел", а "Нижний Новгород" со счетом 2:0 разобрался с "Химками" – отличились Дмитрий Стоцкий и Кирилл Гоцук. Несмотря на диаметрально противоположные результаты, и воронежцы, и нижегородцы отправились в стыковые матчи за право остаться в РПЛ. Последних потопил удачный результат "Крыльев", которые в итоге финишировали на спасительном 12 месте.

"Локомотив" сумел обогнать "Динамо"

Пожалуй, самая занимательная второстепенная сюжетная линия в последнем туре касалась "Локомотива" и "Динамо". Бело-голубые перед стартом весенней части чемпионата находились на четвертой строчке, тогда как красно-зеленые располагались десятью позициями ниже. Первые вместе с ЦСКА, "Спартаком" и "Ростовом" рассчитывали на место в тройке, тогда как последние хотели спасти сезон и не вылететь.

Вряд ли кто-то мог себе представить, что по итогам чемпионата "Локомотив" обгонит "Динамо". Но именно так оно и получилось. Всю весну динамовцы планомерно опускались в середину таблицы и накануне последнего тура оказались на седьмой строчке. Железнодорожники же к заключительному матчу сезона совершили невероятный прорыв и поднялись аж на девятое место.

Однако 30-й тур сумел устроить мини-бурю в самом центре турнирной таблицы. "Динамо" в последней игре чемпионата всухую разгромно уступило "Оренбургу". Москвичи пропустили уже на шестой минуте благодаря стараниям Брайана Мансильи. Незадолго до перерыва Дмитрий Воробьев забил второй. А на 75-й минуте Лукас Вера установил итоговый счет – 3:0.

В параллельном матче "Локомотив" с легкостью разобрался с вылетевшим из РПЛ столичным "Торпедо". На голы Наира Тикнизяна, Сергея Пиняева и Вильсона Изидора черно-белые ответили лишь точным выстрелом Ильи Стефановича. По итогу "Оренбург" занял в турнирной таблице седьмое место, "Локомотив" финишировал восьмым, а "Динамо" отметило столетие клуба девятой строчкой.