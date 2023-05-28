Шесть голов на двоих! Как "Локомотив" одержал волевую победу над "Динамо" в РПЛ

"Локомотив" 28 мая обыграл "Динамо" в матче 29-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Поединок закончился со счетом 4:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-зеленые одержали фееричную победу в предпоследнем дерби сезона.



К 29-му туру в чемпионате России по футболу, кажется, не осталось почти ни одной серьезной интриги. Поэтому матч "Динамо" и "Локомотива" если чем и мог привлечь широкого зрителя, так это исключительно громкой вывеской и статусом московского дерби.

Вообще оба клуба в этом сезоне были далеки от лучших кондиций. Динамовцы, отметившие в апреле столетие своего спортивного общества, еще два месяца назад шли в топ-4. Но затем подопечные Славиши Йокановича стали резко сдавать и откатились на седьмую строчку, из-за чего сербский тренер в конечном счете остался без работы.

Железнодорожники, напротив, непростые времена пережили до зимних каникул. К тому моменту сезон для красно-зеленых складывался настолько плохо, что они имели все шансы вылететь из Премьер-лиги. К счастью, кризис-менеджмент сработал, и команда под руководством пришедшего в зимнюю паузу Михаила Галактионова не только поднялась со дна турнирной таблицы, но и сделала заявку на финиш в первой восьмерке.

Дебютные полчаса матча между "Динамо" и "Локо" выдались не слишком богатыми на моменты: и та, и другая команда создала лишь по паре опасных эпизодов. Зато остальные 15 минут до перерыва вместили в себя изрядное количество интересного.

После розыгрыша стандарта на 36-й минуте главный арбитр встречи Роман Сафьян усмотрел основание для пенальти – мяч попал в руку Артему Дзюбе. Однако Федор Смолов с точки зарядил мимо ворот. Тут же наказал "Локомотив". На 45-й минуте Рифат Жемалетдинов сделал заброс в штрафную, Дзюба скинул мяч под удар, а Наир Тикнизян с близкой дистанции поразил ворота Игоря Лещука.

Впрочем, "Динамо" оперативно реабилитировалось. Спустя минуту Арсен Захарян получил по ногам в штрафной "Локомотива", за что рефери поставил еще один пенальти. На этот раз Смолов был точен, отправив мяч в правый нижний угол.

Второй тайм получился даже ярче первого. На 55-й минуте "Динамо" вышло вперед: хозяева разыграли угловой, Захарян навесил с левого края штрафной, а Саба Сазонов головой вколотил мяч в сетку. Но бело-голубые своему преимуществу радовались недолго – уже на 63-й минуте "Локомотив" сравнял счет. Даниил Куликов на скорости выдал передачу в штрафную на вышедшего в перерыве Максима Глушенкова, а тот с острого угла отправил мяч точно в дальний угол.

Сразу же получил шанс вывести свою команду вперед еще один только-только появившийся на поле игрок – Сергей Пиняев. Но здесь голкипер "Динамо" уже сыграл надежно.



Тем не менее, железнодорожники все же дожали хозяев поля. На 77-й минуте Максим Ненахов после выноса Лещука нанес удар из-за пределов штрафной, и снаряд после рикошета от Сазонова залетел в сетку. А на 88-й минуте Вильсон Изидор установил итоговый счет: красно-зеленые раскатали отличную комбинацию на фланге, Константин Марадишвили слева отдал прекрасный поперечный пас на Глушенкова, тот дальше прострелил в центр, а десятый номер "Локо" в касание отправил мяч мимо Лещука.

Железнодорожники в результате добились уверенной (и, что важно отметить, волевой) победы. Галактионов и его тренерский штаб полностью угадали с игровыми перестановками – три из четырех голов "Локомотива" организовали футболисты, вышедшие на замену. "Динамо" же в середине второго тайма упустило нить игры и стало допускать грубые ошибки в обороне, чем соперник с радостью и воспользовался. Примечательно, что эта победа над бело-голубыми стала для "Локомотива" первой с августа 2019 года.

Перед финальным туром расклады для динамовцев стали еще более пессимистичными. Если до игры с "Локо" бело-голубые могли рассчитывать на то, чтобы закончить сезон в топ-5, то теперь рискуют опуститься на восьмую или даже девятую строчку – в случае проигрыша в очной встрече "Оренбургу" и победы "Локомотива" в параллельном матче.

Железнодорожники же могут подняться лишь на строчку выше, но зато это позволит им финишировать в первой восьмерке. Для команды, которая к старту весеннего отрезка шла впритык к зоне вылета, это невероятное достижение. Чем не идеальный сюжет безумного провала и такого же чудесного спасения в отсутствие других реалистичных задач в чемпионате.