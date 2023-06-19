Нервы до последней секунды: как сборная Испании выиграла Лигу наций УЕФА

18 июня сборная Испании в серии пенальти обыграла Хорватию в финале Лиги наций УЕФА. Поединок завершился со счетом 0:0 в основное время и 5:4 – в серии одиннадцатиметровых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как испанцы взяли свой четвертый трофей в 21 веке.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

Удивительно быстро подошел к концу очередной розыгрыш Лиги наций. Казалось бы, этот турнир только-только появился на свет, но вот определился уже его третий победитель. В дебютном розыгрыше сильнее всех оказалась Португалия во главе с Криштиану Роналду, во втором золотые медали ушли сборной Франции с фантастическими Килианом Мбаппе и Каримом Бензема. В том финале команда Дидье Дешама разобралась с испанской сборной, которая вернулась в нынешнем сезоне с новыми силами.

Представители Пиренейского полуострова оказались сильнейшими в группе А2 с Португалией, Швейцарией и Чехией, в полуфинале прошли Италию, а в решающем матче попали на Хорватию. Подопечным Златко Далича тоже пришлось потрудиться, отправив в группе А1 действующих чемпионов – Францию – домой, а также одолев Нидерланды в полуфинале в дополнительное время.

В решающем матче соперникам тоже было непросто. В первом тайме Испания и Хорватия присматривались друг к другу, практически не создавая моментов. При этом балканцы доставляли сопернику неудобство. Команда Луиса де ла Фуэнте славится своим контролем мяча, но хорваты решили отобрать у них это преимущество и стали сами играть в "тики-таку". С одной стороны, голов это забить не помогло, с другой – испанцы тоже ничего не создали.

Во втором тайме игра стала поживее, а подопечные де ла Фуенте стали все чаще находить варианты впереди. Наибольшие сложности у хорватов начались после 70-й минуты, когда команда Далича стала играть так, будто бы просто пыталась дожить до дополнительного времени.

Впрочем, все могло решиться еще в основные 90 минут. Под конец второго тайма Жорди Альба сделал проникающий пас в штрафную, Микель Мерино с левого фланга прострелил в центр, а Ансу Фати почти с линии вратарской пробил в створ. Хорватского голкипера подстраховал Иван Перишич, который вынес мяч с "ленточки".

Пожалуй, это был самый опасный эпизод, где испанцы могли распечатать ворота Доминика Ливаковича. Но в итоге сначала балканская сборная дотерпела до экстратаймов, а затем игра плавно перетекла в серию одиннадцатиметровых.



Фото: Netherlands Nations League Soccer

Первые три пенальтиста с каждой стороны не оставили голкиперам ни единого шанса. У хорватов точными оказались удары Николы Влашича, Марцело Брозовича и Луки Модрича, у испанской команды – выстрелы Хоселу, Родри и Мерино. Однако дальше началась драма: Ловро Майер пробил по центру, Унаи Симон прыгнул в левый от себя угол, но в прыжке ногами смог парировать мяч в стиле Игоря Акинфеева.

Следующий одиннадцатиметровый точно исполнил Марко Асенсио, затем сумел отличиться Перишич. Все мог решить пенальти от Эмерика Лапорта: игрок "Манчестер Сити" нанес мощный удар с подъемом, желая действовать наверняка, но мяч угодил в перекладину. Для сборных Испании и Хорватии все началось заново.

Серия пенальти перешла в самую нервную стадию – удары до промаха. И хорваты сразу же начали с неточного выстрела: Бруно Петкович пробил не слишком уверенно, дав шанс Симону спасти свою команду. Примечательно, что этим действием вратарь побил рекорд Икера Касильяса, отразив в своей карьере шестой удар в серии послематчевых пенальти. У экс-капитана сборной Испании их было пять.

Теперь все зависело от Дани Карвахаля. Многоопытный игрок мадридского "Реала" с железными нервами точно пробил "паненкой" и подарил испанцам победу. Трофей в Лиге наций стал для сборной Испании пятым в истории и уже четвертым в 21 веке. "Красная фурия" трижды выигрывала чемпионат Европы (в 1964, 2008 и 2012 годах), еще один раз испанцы побеждали на чемпионате мира – в 2010-м.

Невероятно, но для того, чтобы взять кубок в Лиге наций, Луису де ла Фуэнте понадобилось всего четыре матча – 61-летний специалист возглавил сборную в декабре 2022 года. Златко Далич же в очередной раз упустил шанс привести Хорватию к эпохальному результату. Для балканцев, которые за последние десять лет побывали едва ли не в каждом ключевом международном финале, этот трофей мог стать первым в истории сборной.

Но так и не стал.