"Зенит" обыграл ЦСКА и в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Фото: телеграм-канал "Футбольный клуб "Зенит"

Футбольный клуб Санкт-Петербурга "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Матч состоялся в субботу, 15 июля в Казани на "Ак Барс – Арене". Несмотря на то, что основное время встречи завершилось безголевой ничьей. В серии пенальти петербуржцы оказался сильнее со счетом 5:4. При это решающий 11-метровый оформил защитник Роберт Ренан.

Петербургский "Зенит" восьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка России. Этот футбольный клуб обошел ЦСКА по данному показателю.

"Зенит" становился обладателем Суперкубка России в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах. В свою очередь, ЦСКА побеждал семь раз – в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018 годах.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведет следующий учебно-тренировочный сбор осенью 2023 года. Определенные договоренности по организации товарищеских матчей у Российского футбольного союза (РФС) уже есть с рядом национальных федераций. Провести сборы в июне не позволяет график сопернических команд сборной.

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