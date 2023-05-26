В CAS назвали отстранение российских футбольных клубов необходимым для безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал разумным решение отстранить российские футбольные клубы от международных соревнований и заявил, что это необходимо в целях безопасности. Об этом сообщается в соответствующем документе.

Как объяснили в CAS, решение не нарушило принципа политического нейтралитета и не является дискриминационным. По мнению судей, "оно было необходимо для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения турниров".

Апелляции клубов РПЛ на отстранение от еврокубков были отклонены в июле 2022 года. Оспорить недопуск к европейским турнирам пытались "Зенит", "Сочи", "Динамо" и ЦСКА.

Ранее Исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявили о создании рабочей группы по анализу возможных вариантов возвращения российских команд в международные турниры.

Как уточнил глава РФС Александр Дюков, FIFA заинтересуется в данном предложении, поскольку организации также важно найти выход из сложившейся ситуации.

До этого РФС отложил принятие решения о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Для более детального рассмотрения вопроса РФС также создала рабочую группу, члены которой займутся вопросом перехода в АФК.