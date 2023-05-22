FIFA продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами

Фото: depositphotos/photogearch

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение для иностранных футболистов и тренеров приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами до июня 2024 года. Соответствующее сообщение появилось на официальном портале организации.

Так, иностранные спортсмены и тренеры могут приостановить действие заключенного ранее контракта с клубами, относящимися к Российскому футбольному союзу и Украинской футбольной ассоциации, до 30 июня 2024 года. Однако есть обязательное условие, согласно которому клубы должны быть предупреждены об этом решении до 1 июля 2023 года.

Ранее иностранным футболистам и тренерам из российских команд предоставили возможность в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами до 30 июня 2023 года. Соответствующее решение приняла Международная федерация футбола. Аналогичное разрешение получили легионеры, выступающие в футбольных клубах Украины.

В декабре прошлого года сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может впервые после введения санкций провести турнир в России. Такое решение было принято в результате неофициальных переговоров УЕФА с Российским футбольным союзом (РФС). Уточнялось, что это будет турнир для юношеских сборных команд.

