FIFA представила логотип чемпионата мира

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Международная федерация футбола (FIFA) провела презентацию логотипа чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте организации.

Впервые на логотипе турнира будет изображен реальный Кубок мира, а также год проведения чемпионата.

Мероприятие состоялось в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Участие в нем приняли президент FIFA Джанни Инфантино, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, бывший голкипер сборной Мексики Хорхе Кампоса, экс-вратарь сборной Канады Крейг Форрест и двукратная чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд.

Позднее FIFA представит 16 логотипов городов, которые примут турнир. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее совет Международной федерации футбола утвердил новый формат проведения чемпионата мира 2026 года с двумя группами по четыре команды. В финальной части ЧМ-2026 будут участвовать 48 команд, а не 32, как на турнире в Катаре.

Согласно новому формату, в 1/16 финала чемпионата мира войдут команды, которые заняли в группах первое и второе места, а также восемь лучших сборных, занявшие третье место. В связи с этим вместо 80 матчей на турнире будет проводиться 104.