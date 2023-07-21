"Спартак" – в тройке, "Балтика" – в девятке? Чего ждать от нового сезона РПЛ

21 июля начинается новый сезон Российской Премьер-лиги – он откроется матчем "Динамо" и "Краснодара". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов отвечает на главные вопросы перед стартом очередного розыгрыша РПЛ.

Кто станет чемпионом?

"Зенит".

Кто будет в тройке?

Скорее всего, нас ждет нешуточная борьба за вторую строчку, в которой основными претендентами видятся все те же "Спартак" и ЦСКА. Но здесь, в отличие от чемпионства, могут быть сюрпризы.

В прошлом сезоне главным кандидатом на серебряные медали считались именно красно-белые. Однако, сдувшись после рестарта чемпионата, они фактически подарили второе место ЦСКА. В этот раз все может быть немного по-другому.

Перед началом нового розыгрыша турнира "Спартак" неожиданно усилился игроком армейцев Хесусом Мединой – впервые за почти 30 лет кто-то напрямую перешел из ЦСКА в стан красно-белых (последний раз такой трюк в 1994 году проворачивал Валерий Масалитин). Кроме того, ряды "Спартака" пополнил экс-игрок испанского "Кадиса" Тео Бонгонда. Насколько хорошо оба футболиста впишутся в план Гильермо Абаскаля, сказать сложно, но текущий состав московского клуба можно и без них считать одним из самых боеспособных в лиге.

Что до ЦСКА, то здесь ситуация неоднозначная. Армейцы в межсезонье стали главными ньюсмейкерами лиги.

Помимо ухода Медины, еще сильнее по имиджу клуба ударил сорвавшийся трансфер Марио Фернандеса. Бывший защитник ЦСКА, который уехал в бразильский "Интернасьонал" год назад, решил вернуться в Россию. Правда, в конечном счете почему-то выбрал не красно-синих, за которых отыграл почти десять лет, а петербургский "Зенит". И да, ЦСКА неплохо смотрелся в Суперкубке России и имел чуть ли не больше шансов взять трофей (особенно учитывая ноль ударов в створ у петербуржцев), но атмосфера в команде сейчас явно вызывает вопросы.

По слухам, на выход из ЦСКА собрался еще один важный футболист красно-синих – Хорхе Карраскаль. Так что армейцы могут вновь побороться за серебро, только если сумеют разрешить все свои внутриклубные противоречия.

Что ждет другие московские клубы?



Пожалуй, третий столичный клуб, который может рассчитывать на пьедестал, – это "Локомотив". Да, в прошлом сезоне железнодорожники едва не вылетели из чемпионата. Но грамотный кризис-менеджмент (в частности, трансферы Артема Дзюбы, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева) позволил красно-зеленым финишировать даже выше "Динамо" – и это при том, что до перерыва бело-голубые шли четвертыми.

В межсезонье "Локо" продолжил работу над подписанием перспективных молодых игроков. В команду пришли Владислав Сарвели и Илья Самошников. Кроме того, из молодежки был окончательно заявлен за основу железнодорожников 18-летний Вадим Раков.

Так что, если красно-зеленые смогут продемонстрировать тот уровень, который был в конце предыдущего сезона, у них есть все шансы побороться не только за место в пятерке, но и за место в тройке лидеров.

Более туманное будущее у "Динамо". Команда, которая также славится своей молодежью (чего стоят только Константин Тюкавин, Арсен Захарян и Саба Сазонов), в конце прошлого чемпионата лишилась главного тренера – команду покинул откровенно провалившийся Славиша Йоканович. На его место пришел экс-наставник "Оренбурга" Марцел Личка. И, с одной стороны, чешский специалист – действительно великолепный футбольный стратег. Он не только смог поднять "Оренбург" из Первой лиги, но и занял с ним седьмую строчку в РПЛ. Таким образом, Личка повторил рекорд сезона-2018/2019, считавшийся лучшим в истории этого клуба.

С другой стороны, непонятно, сможет ли Личка выдержать давление, которое будет на него оказываться: в конце концов, до этого Марцел не работал в таких больших клубах. Впрочем, если чешский тренер сможет развернуться в "Динамо" по полной, не исключено, что мы увидим в тройке и бело-голубых.

Чего ждать от новичков?



В предстоящем сезоне состав Премьер-лиги пополнят два новых клуба – "Рубин" и "Балтика". Казанская команда вернулась в РПЛ всего спустя год после понижения в классе, попутно сделав это с первого места. Конечно, "Рубин" растерял всех своих лидеров (Хвича Кварацхелия за это время даже успел выиграть для "Наполи" Серию А), но все же имеет все шансы надежно закрепиться в РПЛ и сделать вид, что вылет в Первую лигу был чудовищной ошибкой.

"Балтика" же в этом смысле абсолютная темная лошадка.

Калининградский клуб проиграл "Рубину" чемпионство ФНЛ в последнем туре, но до этого подопечные Сергея Игнашевича выглядели крайне уверенно. И первое за 25 лет возвращение в элиту – это точно не случайность. При этом опыт "Факела" показал, что при должном старании сохранить прописку может даже дебютант лиги.

Так что в девятку "Балтика", может быть, и не попадет, но не вылететь очень даже может попытаться.