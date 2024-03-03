"Динамо" одержало победу над "Локомотивом" в 19-м туре РПЛ

МИР Российская Премьер-лига продолжает радовать топ-матчами после возвращения из зимней спячки: 3 марта в 19-м туре сошлись соседи по турнирной таблице "Динамо" и "Локомотив". Милиционеры оказались сильнее – 2:1, но железнодорожники были очень близки к камбэку. Битву столичных грандов смотрел спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Предматчевые расклады

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

РПЛ, что ты делаешь?! Продолжай! Сразу после выхода с зимней паузы 19-й тур подарил фанатам сразу два мощных противостояния. Вслед за "Зенитом" и "Спартаком", которые порадовали всем, кроме голов, на авансцену вышли "Динамо" и "Локомотив".

За лето-осень, которые уже будто были в прошлой жизни, бело-голубые и красно-зеленые заработали примерно одинаковое количество очков – 32 и 31 соответственно. "Динамо" ушло на зиму третьим, "Локомотив" делил четвертую строчку со "Спартаком", и успех одной из команд в дерби резко перетасовывал табель о рангах. Понятно, что в условиях отмены еврокубков нет смысла в любом месте, кроме первого, но тем не менее, приятнее быть в тройке, чем в пятерке.

В первой части сезона железнодорожники и милиционеры выдали развеселый концерт из нереализованных моментов, но так и не смогли распечатать ворота друг друга. Но стоит ли вообще вспоминать эти игры? После зимних сборов клубы, как правило, предстают в новом свете. А уж хорошем или плохом, покажут оставшиеся туры.

К слову о сборах: и "Динамо", и "Локомотив" провели уйму товарищеских матчей и проиграли в них лишь единожды. Причем у команды Марцела Лички в активе есть победа 9:2, а у подопечных Михаила Галактионова – 11:1. Но результаты игр на сборах ни о чем не говорят: уровень сопротивления там на порядок ниже. Настоящая проверка мускулов – только в официальных матчах, а уж в дерби – тем паче.

Если же говорить о зимних изменениях, то "Динамо" сохранилось практически в первозданном виде. Единственное, отпустили в чемпионат Израиля Даниила Лесового, который после непростой травмы так толком и не пришел в себя. "Локо" на трансферном рынке вел себя куда активнее. Из тех, кто начинал сезон в основе, уже не будет Константина Марадишвили, Дмитрия Рыбчинского, Даниила Куликова и Ивана Кузьмичева – все четверо у Галактионова толком и не играли. Едва не упустили лидера первой части сезона Наира Тикнизяна, которого солидным чеком заманивал "Зенит", но закрыть сделку петербуржцы так и не сумели.

На вход "Локо" смог договориться с двумя клубами из солнечной Франции: "Страсбур" на красно-зеленых променял 27-летний фактурный центральный защитник Жерзино Ньямси, а из "Тулузы" в российскую столицу перебрался 23-летний не менее фактурный боснийский форвард Саид Хамулич, который в последнее время играл в Нидерландах за "Витесс" (в обеих командах он толком не играл и забил ноль голов). Забегая вперед, скажу, что первый в итоге отыграл весь матч с "Динамо", но не слишком уверенно, а второй пока так и не дождался своего шанса, просидев на скамейке все 90 минут.

Сценарий дерби

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Шеф-повар всея Руси и по совместительству фанат "Динамо" Константин Ивлев любит приговаривать: "Когда вкусно, тогда вкусно!" Про этот матч он наверняка сказал бы то же самое. Правда, на радость Ивлева и к горечи болельщиков "Локо", до поры за вкус в этой встрече отвечали только хозяева поля, гости же приправили блюдо острым чили только ближе к финальному свистку.

Первый тайм "Локо" смазал: "Динамо" разбило игру соперника, забрав середину за счет блистательного движения Луиса Чавеса, Диего Лаксальта и Хорхе Карраскаля. Но важно, что эта троица не только разрушала, но и созидала, снабжая точными разрезающими передачами атакующее трио в лице Бителло, Константина Тюкавина и Дениса Макарова. Команда Лички чаще била слева, где со своими обязанностями не слишком уверенно справлялся Александр Сильянов. Немудрено, что первый гол пришел именно из его зоны.

На 12-й минуте Карраскаль выдал конфетный дриблинг, прошел за счет него парочку соперников и сместился с центра влево, дошел до лицевой линии и тонко отпасовал на Бителло. Бразилец спокойно подставил ногу под мяч и переправил того в ворота Игоря Лещука – 1:0.

Команда Галактионова и рада бы встрепенуться, но "Динамо" продолжало зверствовать, запрессинговывая в центре и расшивая передачами защитные редуты соперника. До перерыва "Локо" еле нашел лишь один шанс забить, да и тот со штрафного: после подачи с фланга защитник хозяев Фабио Бальбуэна неудачно срезал на дальнюю на игрока гостей Марио Митая, албанец приложился что есть духу в ближний, но лишь проверил на прочность штангу.

Скудность в атаке легко объяснить регулярными потерями Антона Миранчука, который раз за разом не мог выбраться из-под давления "Динамо" – а ведь именно от полузащитника сборной России по сути должен был идти весь креатив. Потерялся и лидер атак железнодорожников Артем Дзюба, которому приходилось опускаться за мячом аж в район центрального круга. Галактионов это заметил, и убрал того и другого уже в перерыве.

Вместо Миранчука и Дзюбы вышли Сергей Пиняев и Тимур Сулейманов, и их активность вкупе с допингом от взбучки главного тренера заставила "Локо" задвигаться. Гости даже забили гол: на 50 минуте Тикнизян вскрыл левый фланг обороны "Динамо" и прострелил на Сулейманова, тот пробил точно, но из офсайда. Банда Лички намек поняла и быстро взвинтила темп, вернув игру под свой контроль. Да еще и заставила голкипера "Локо" Илью Лантратова вновь развести руками после пропущенного мяча.

Шла 58-я минута, вынос Лещука направо еле сохранил Эли Даса. Израильтянин головой отпасовал на партнеров, завертелась стремительная кутерьма из передач, мяч дошел в штрафную до Тюкавина, форвард тонко отдал на позабытого всеми Макарова, и Денис профессорски уложил в ближний – 2:0.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

"Локо" разозлился, стал чаще фолить, скопом пошли желтые карточки. Своих в игру на 77-й минуте едва не вернул Сулейманов, но то, что он сделал, вряд ли футболист способен объяснить. Редкий момент, когда в центре борьбу выиграло не "Динамо", точный пас на форварда "Локо", который не был в офсайде, да еще и с открытым коридором до ворот. Казалось бы – беги без оглядки и забивай! Но Сулейманов оказался игроком не жадным, и отдал передачу на Пиняева, а тот возьми да и окажись во вне игры – и смешно, и грустно.

Штаб Галактионова весь второй тайм искал ходы, чтобы перевернуть ситуацию, и таки нашелся игрок, вернувший интригу на арену в Петровском парке. На табло 85-я минута, Пиняев переводит низом справа, мяч оказался у вышедшего на замену Рифата Жемалетдинова, и полузащитник, находясь в районе полукруга, нашел миг для точного удара с левой низом под штангу – 2:1.

После этого на поле начался пожар: то "Локо" подбирался к реваншу, то "Динамо" оказывалось в шаге от жирной точки. У гостей еще один вышедший со скамейки футболист Илья Самошников исполнил блестящий сольный проход слева, но прострел снял защитник бело-голубых. И у появившегося с замены Владислава Сарвели случился неплохой выстрел издали, но руки Лещука были на месте. А в самом финале издали приложился Жемалетдинов – все тщетно. Команда Лички же не использовало очевиднейший момент: прорвав оборону, динамовцы ушли два в ноль, но бежавшему на ободах Лаксальту не хватило сил и концентрации на точный пас Федору Смолову.

Благодаря своей победе "Динамо" оторвалось от идущих на четвертом-пятом месте "Локо" и "Спартака" и вплотную прижалось к "Зениту", который пока набрал на два очка больше. Близко и лидер РПЛ "Краснодар", который на данный момент превосходит бело-голубых на четыре балла. Если динамовцы сохранят такую игру, как в битве с "Локо", на оставшиеся 11 туров, нас ждет умопомрачительная конкуренция за чемпионство.