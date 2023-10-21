Яркое столичное дерби без голов. Как сыграли "Локомотив" и "Динамо" в РПЛ

21 октября "Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" в матче 12-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло столичное дерби.



К текущему уикенду в РПЛ сложилась весьма занимательная ситуация. На вершине таблицы уверенно расположился "Краснодар", который за 11 туров не потерпел еще ни одного поражения в чемпионате – такого не было никогда в истории клуба.

На втором месте (что не менее удивительно) по-прежнему держатся "Крылья Советов". Самарцы сохраняют статус самой результативной команды Премьер-лиги, несмотря на то, что в пятерке бомбардиров нет ни одного представителя поволжского клуба. Впрочем, как показала практика, забить в "Крыльях" может кто угодно: яркий тому пример – защитник Юрий Горшков, неожиданно оформивший дубль в матче со "Спартаком" в 10 туре.

Лишь на третьем месте поджимает самарцев действующий чемпион "Зенит". Однако выбить петербуржцев из тройки и даже подвинуть "Крылья Советов" со второго места в 12-м туре мог "Локомотив", который встречался у себя дома с "Динамо".

Железнодорожники неплохо смотрятся по итогам трети нынешнего сезона. Команда Михаила Галактионова уже успела сенсационно обыграть "Зенит", не уступила "Краснодару" и "Крыльям", и вообще потерпела всего два поражения. Схожими результатами могло похвастаться и "Динамо" – разве что бело-голубые проиграли "быкам" в первом туре. Зато победа над "Зенитом" однозначно войдет в историю РПЛ как один из самых красивых камбэков чемпионата.

В очном противостоянии "Локомотиву" и "Динамо" предстояло проверить, кто из них больше достоин оказаться в тройке лидеров. А учитывая разницу забитых и пропущенных мячей, дерби должно было получиться ярким и богатым на голы. Но на практике с последним возникли большие сложности.

С первых минут команды начали проверять на прочность оборону друг друга. В дебюте "Локомотив" организовал блистательную контратаку: Сергей Пиняев устроил забег из центрального круга, ворвался в штрафную и, не сумев оторваться от Николаса Маричаля, с ходу пробил в ближний угол – голкипер "Динамо" Игорь Лещук успел сложиться и спас свой клуб. А на 15-й минуте едва не забил Максим Глушенков: 24-летний нападающий дошел до штрафной, казалось, потерял мяч, но затем нанес удар с лета по отскочившему к нему снаряду – Лещук удачно расположился и нейтрализовал эпизод.

На 22-й минуте "Локомотив" оказался невероятно близок к голу. После передачи с правого фланга от Ильи Самошникова в штрафной "Динамо" возникла суматоха: сначала по мячу не попал Лукас Фасон, затем Артем Дзюба, а после Глушенков, от ноги которого снаряд просто ушел за лицевую. Тут же железнодорожники организовали еще один момент: мяч после рикошета от защитника попал к Дзюбе, тот пробил – голкипер "Динамо" снова выручил.

Пожалуй, самый опасный момент первого тайма случился на 28-й минуте. Хозяева заработали стандарт, Глушенков навесил в штрафную, а Дзюба выпрыгнул из-за защитников и нанес удар головой. Мяч летел под перекладину, но Лещук в красивом прыжке дотянулся до него и в очередной раз сохранил ворота в неприкосновенности.



После перерыва железнодорожники продолжили оказывать давление на оборону соперника. На 50-й минуте фантастический гол мог забить Самошников. Илья то ли так мощно навешивал, то ли решил нанести дальний удар, но мяч прилетел точно в крестовину. Попади снаряд чуть ниже, Лещук точно не успел бы спасти.

Однако после этого момента "Динамо" все-таки включилось в игру по-серьезному. На 54-й минуте бело-голубые разыграли угловой, Маричаль в штрафной пробил в створ, но Дзюба, стоявший в метре от голкипера "Локо" Ильи Лантратова, разрядил ситуацию. Спустя десять с лишним минут ответила опасным угловым хозяйская команда. После навеса от Глушенкова Дмитрий Баринов перевел мяч на дальнюю штангу, где Александр Сильянов лишь каким-то чудом с двух метров не попал в абсолютно пустой угол ворот.

На 69-й минуте великолепный момент создал Федор Смолов. Девятый номер "Динамо" с правого угла штрафной пробил с ходу – мяч разминулся со штангой. Сразу же еще более сумасшедшей атакой ответил "Локомотив". Наир Тикнизян навесил с левого фланга, Дзюба пытался замкнуть головой на дальней штанге, но снова мяч не оказался в сетке. На 74-й минуте железобетонный момент был у только-только вышедшего на замену Константина Тюкавина: 21-летний форвард после паса Дениса Макарова выходил один на один, но Лантратов выиграл дуэль и не позволил нападающему открыть счет.

В самой концовке каждая из команд могла выйти вперед. Сначала Вячеслав Грулев с дальней дистанции немного не попал в девятку. А на последних секундах с лета зарядил Баринов – Лещук стал бесспорным героем матча, отразив этот удар.

Дерби хоть и подарило десяток интересных моментов, так и не порадовало забитыми мячами. А "Локомотив" и "Динамо" незначительно (и наверняка временно) улучшили свои позиции в турнирной таблице.