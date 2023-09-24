Полный аут. Как "Локомотив" впервые за шесть лет обыграл на выезде "Зенит" в РПЛ

24 сентября московский "Локомотив" одержал волевую победу в матче против "Зенита" из Санкт-Петербурга в рамках девятого тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет, как железнодорожники прервали свою неудачную серию в противостоянии с петербургским клубом.



Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Главный матч девятого тура РПЛ – поединок между "Зенитом" и "Локомотивом" в Санкт-Петербурге – мог если и не расставить все по своим местам, то как минимум начать этот процесс. По итогам почти трети сезона команда Сергея Семака так и не нашла свою игру, шатко-валко пытаясь на одной ноге защитить свой чемпионский титул. Однако то, что в прошлые годы получалось с переменным успехом, в этом сезоне не шло ни в какую. За одной удачной игрой могла последовать вполне посредственная ничья, а то и досадное поражение на последних минутах, как это было в матче с "Динамо".

Между тем соперники тоже не спали, в результате чего на вершине таблице неожиданно возникли "Краснодар" и "Крылья Советов". А "Зенит" чуть ли не впервые за долгие годы оказался в роли догоняющего. Поэтому матч с "Локомотивом" должен был стать для петербуржцев проверкой на прочность.

Команда Михаила Галактионова стала главным открытием весеннего отрезка прошлого сезона: железнодорожникам после неудачной первой половины чемпионата удалось не просто спастись и подняться над зоной вылета, но и стать после перерыва лучшим клубом в РПЛ по набранным очкам и забитым голам. Нынешний чемпионат "Локомотив" начал не так ярко, но точно мог навязать борьбу и удивить "Зенит". И сюрпризы для клуба с берегов Невы в этот воскресный вечер на "Газпром Арене" определенно были.

Команды начали встречу обоюдоостро: по итогам первых 15 минут как минимум по одному опасному моменту создали футболисты и "Зенита", и "Локомотива". Однако счет открыли хозяева поля. На 22-й минуте Вячеслав Караваев с правого фланга навесил в штрафную, Матео Кассьерра выпрыгнул из-за спин защитников и головой переправил мяч точно в дальний угол, без особых шансов для голкипера гостей Ильи Лантратова. Но "Локомотив" мог отыграться еще в первом тайме. На 40-й минуте великолепно пробил со стандарта Антон Миранчук, но мяч закрутился по красивой дуге и прошел над перекладиной.



Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В начале второго тайма "Зенит" мог увеличить отрыв в счете. Хозяева разогнали неплохую контратаку, передачу получил Марио Фернандес, тот с правого фланга навесил в штрафную, Кассьерра скинул под удар прибежавшему Клаудиньо, а 11-й номер низом с линии штрафной послал снаряд мимо ворот.

Тем не менее "Локомотив" вернул нужный настрой и все же сумел отыграться. На 59-й минуте только-только вышедший на замену Максим Глушенков ускорился по правому флангу, на средней высоте забросил мяч в штрафную, где за него зацепился Наир Тикнизян. 71-й номер вернул снаряд партнеру, а Максим с края штрафной мощно и точно зарядил в ближний угол.

Теперь уже "Зениту" нужно было исправлять сложившуюся ситуацию. Петербуржцы стали высоко прессинговать соперника и едва не дожали до гола. На 62-й минуте после серии передач Вильмар Барриос с правого фланга нашел пасом Фернандеса, который с близкого расстояния пробил по воротам – к счастью для Лантратова, удар пришелся точно по центру, и голкипер без проблем забрал мяч.

"Зенит" продолжал искать возможности снова выйти вперед. На 75-й минуте опасно в штрафной прострелил Кассьерра, вышедший на поле Иван Сергеев не дотянулся до снаряда и не сумел замкнуть комбинацию. А на 84-й все тот же Кассьерра ворвался в штрафную и попытался пробить, однако угодил в Барриоса.



Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ближе к концу встречи стало казаться, что все так и закончится вничью. Но, как и в случае с "Динамо", зенитовцы смогли придумать себе гол на пустом месте.

Уже на первой добавленной минуте петербуржцы заработали аут на своей половине поля недалеко от собственной штрафной. Вполне рядовая ситуация обернулась катастрофой. Данил Круговой вбросил из-за боковой на Барриоса, что называется, в борьбу, а бразилец потерял мяч, который подобрал Максим Глушенков. Полузащитник молниеносно влетел в штрафную, отдал пас на Тикнизяна, а Наир послал снаряд фактически в пустые ворота.

Конечно, после такого поворота событий не обошлось без массовой стычки (в ней, к слову, автор победного гола получил вторую желтую карточку и был удален с поля), но главное, что "Локомотив" добился победы. 29 октября 2017 года – именно тогда железнодорожники последний раз обыгрывали "Зенит" в Санкт-Петербурге в РПЛ. Сегодня, спустя почти шесть лет, эта неудачная для "Локо" серия была прервана. И абсолютно по делу.